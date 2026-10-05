Μετά την εντυπωσιακή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, η πιο φιλόδοξη live παραγωγή του Anyma μέχρι σήμερα έρχεται στο OAKA, ως μέρος του ÆDEN World Tour, συνδυάζοντας μουσική, τεχνολογία, ψηφιακή τέχνη και κινηματογραφική αφήγηση σε μια εμβυθιστική εμπειρία σχεδιασμένη για να βιωθεί σε τεράστια κλίμακα.

Στο πλευρό του Anyma, σε αυτή την πολυαναμενόμενη βραδιά, θα εμφανιστούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής:

Mathame

19:26

Jast b2b SLVR

Henri Bergmann

Chris IDH

Αναλυτικά το Lιne – up

ANYMA

Η δημιουργική δύναμη πίσω από το Anyma, ο Matteo Milleri έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια της σύγχρονης live ηλεκτρονικής μουσικής, συνδυάζοντας μουσική, ψηφιακή τέχνη και τεχνολογία. Από τα «Eternity» και «Voices in My Head» στα «Welcome To The Opera» και «Pictures Of You» μέχρι τις πιο πρόσφατες παραγωγές του, το ÆDEN εξελίσσει την εμπειρία ενός live electronic show σε ένα νέο επίπεδο.

MATHAME

Οι Ιταλοί αδελφοί Matteo και Amedeo Giovanelli έχουν δημιουργήσει έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει κινηματογραφικές ατμόσφαιρες, συναίσθημα και melodic techno. Tracks όπως τα «Skywalking» και «Nothing Around Us» συνέβαλαν καθοριστικά στην καθιέρωση των Mathame ως ενός από τα ξεχωριστά acts της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

19:26

Το ιταλικό electronic music project από τη Νάπολη συνδυάζει κινηματογραφικό συναίσθημα, νεοκλασικές επιρροές και σύγχρονο electronic sound design. Με κυκλοφορίες σε Afterlife και Siamese, όπως το The Passage EP και η συνεργασία «Giza» με τον Anyma, έχουν ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο ήχο τους και έχουν κερδίσει την υποστήριξη κορυφαίων καλλιτεχνών όπως οι Tale Of Us, Adriatique, Miss Monique, David Guetta και Tiësto. Έχουν εμφανιστεί σε σημαντικά venues και festivals όπως τα Ushuaïa Dubai, Hï Ibiza, Zamna αλλά και στις Πυραμίδες της Γκίζας.

JAST b2b SLVR

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Jast ξεχωρίζει για τον μελωδικό και δυναμικό ήχο του, που συνδυάζει techno, house και trance με έντονη ενέργεια στο dancefloor. Μέλος της Afterlife Records, έχει κερδίσει την υποστήριξη καλλιτεχνών όπως οι Anyma, Solomun, Adriatique, Adam Beyer, Argy και Kevin de Vries, ενώ το «Born Like That» έφτασε στο #2 του Beatport Melodic House & Techno chart. Μαζί του, σε ένα ιδιαίτερο B2B set, ο Ιταλός παραγωγός SLVR, με έναν δυναμικό melodic techno ήχο που έχει κερδίσει την υποστήριξη των Anyma, Tiësto, Kevin de Vries, Cassian και Adam Beyer. Στις ξεχωριστές κυκλοφορίες του περιλαμβάνονται το «Life» με τον Kevin de Vries στο Tomorrowland Music, το remix του «Another World» και το «Music 4 Ur Body», που έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από τη διεθνή electronic σκηνή.

HENRI BERGMANN

Η Henri Bergmann συνδυάζει melodic house και techno με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Με κυκλοφορίες στις Afterlife, Crosstown Rebels, Insomniac, Spectrum και στο δικό της label Automatik, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά venues και festivals όπως τα Coachella, Tomorrowland, Glastonbury, Hï Ibiza, Space Miami και Fabric London. Οι πρόσφατες κυκλοφορίες της, όπως τα «Cheating Heart» και «Secrets Too Soon», αναδεικνύουν την εξέλιξη του ήχου της και την καθιερώνουν ως μία από τις ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης melodic electronic σκηνής.

CHRIS IDH

Με καταγωγή από την Αθήνα, ο Chris IDH έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή διεθνή πορεία με τον χαρακτηριστικό Afro-house ήχο του. Ιδρυτής του Sodade, έχει κυκλοφορήσει tracks όπως τα «Buya», «Saudade» και «My Desires», ενώ έχει εμφανιστεί σε venues και events της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών

Διάρκεια: 360 λεπτά

Οι πόρτες ανοίγουν στις: 16:00

Εισιτήρια: more.com