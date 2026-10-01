Ο Οκτώβριος είναι εδώ και ο Σταυρός του Νότου στα μέσα του μήνα ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται στη γειτονιά όπου χτυπάει η καρδιά της έντεχνης και εναλλακτικής ελληνικής μουσικής σκηνής, στο Νέο Κόσμο.

Κάθε σεζόν έχει τις δικές της ιστορίες. Καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε 3 μουσικές σκηνές που δημιουργούν ξεχωριστές αναμνήσεις. Φωνές που αγαπάμε, καλλιτέχνες που επιστρέφουν στο μουσικό «σπίτι» τους για να συναντήσουν το κοινό τους, αλλά και νέοι που μας συστήνονται κάθε χρόνο εδώ.

Αυτό είναι ο Σταυρός του Νότου. Οι πόρτες ανοίγουν ξανά από 16 Οκτωβρίου.

Κεντρική Σκηνή

Από τέλη Οκτωβρίου ο Σταυρός του Νότου υποδέχεται τις Παρασκευές τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τα Σάββατα την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Από Νοέμβριο συνεχίζει τις Τετάρτες ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ), τις Δευτέρες η Μαρία Παπαγεωργίου και προς το τέλος του μήνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή η Ιουλία Καραπατάκη. Τον Δεκέμβριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή, ανεβαίνει στη σκηνή ο Γιάννης Κότσιρας, ενώ τον Φεβρουάριο του 2027 επιστρέφει ο Μίλτος Πασχαλίδης τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Σταυρός του Νότου Plus

Από τον Οκτώβριο και σταθερά μία φορά τον μήνα ο Σταυρός υποδέχεται τα Καλογεράκια. Από την τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου στη σκηνή του Plus ανεβαίνει ο Χρήστος Θηβαίος. Τις Κυριακές του Νοεμβρίου συνεχίζει εδώ η Ρίτα Αντωνοπούλου (με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά») ενώ τα Σάββατα έρχονται οι Γιαγκίνηδες. Το Νοέμβριο εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Σταυρό ο Papazó, ενώ από τον Δεκέμβριο ξεκινούν τις Παρασκευές ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη. Εδώ, θα εμφανίζεται τα Σάββατα του Δεκεμβρίου η Νεφέλη Φασούλη ενώ τον Φεβρουάριο του 2027 έρχονται οι Χαΐνηδες.

Σταυρός του Νότου Club

Η σεζόν ξεκινά με τον Βασίλη Προδρόμου για μία Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τον Νοέμβριο ο Σταυρός του Νότου καλωσορίζει τη Μαρία Λούκα και τη Βούλα Στρατάκη μαζί με special guests, ενώ από το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Εδώ, θα είναι και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης για δύο Παρασκευές τον Νοέμβριο ενώ στην ίδια σκηνή θα βρίσκουμε από τον μήνα αυτό και τους Αλέξανδρο Κτιστάκη και Γιάννη Μάλαμα για 2 παραστάσεις (κάθε μήνα). Από τον Δεκέμβριο και σταθερά, μια φορά το μήνα, υποδεχόμαστε τον Κωστή και τον Χρήστο Βέργο. Οι Παρασκευές από τον Δεκέμβριο θα ανήκουν στον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη, ενώ από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Τον Ιανουάριο του 2027 θα υποδεχτούμε τους Polkar και τους Otra Rota.