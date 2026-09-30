Το διεθνές κουαρτέτο Marc Halbheer’s Compás, με μουσικούς από την Αθήνα, την Ελβετία και τη Μαδρίτη, υποδέχεται το Half Note Jazz Club. Το σχήμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη του Milcho Leviev, με special guest τον Haig Yazdjian στο ούτι και τη φωνή.

Στη μουσική των Marc Halbheer’s Compás, η jazz συναντά παραδοσιακά ιδιώματα από τις Άλπεις, την Ανατολική Ευρώπη και την Ισπανία. Ο αυτοσχεδιασμός και η πολιτισμική ανταλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα του ήχου τους. Το ακορντεόν της Patricia Draeger, τα πνευστά του David Lynch, το μπάσο του Γιώτη Κιουρτσόγλου και τα ντραμς και τα κρουστά του Marc Halbheer συνθέτουν έναν ανοιχτό μουσικό διάλογο, με την παράδοση ως ζωντανό υλικό για νέα δημιουργία.

Το αφιέρωμα στρέφεται στον Milcho Leviev, τον θρυλικό Βούλγαρο πιανίστα και συνθέτη, γνωστό και ως «Νονό της βαλκανικής jazz». Υπήρξε ο αρχικός πιανίστας των Eastern Eye και μία από τις προσωπικότητες που συνέδεσαν δημιουργικά την jazz με τον βαλκανικό μουσικό κόσμο.

Η Patricia Draeger, νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026, της ανώτατης ελβετικής διάκρισης για μουσικούς, έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος όπου η παραδοσιακή μουσική, η jazz και ο αυτοσχεδιασμός συναντιούνται με επίκεντρο την πολιτισμική ανταλλαγή. Το ακορντεόν την έχει οδηγήσει σε εμφανίσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία, την Αυστραλία και την Αφρική. Η συνεργασία της με τον Marc Halbheer ξεκίνησε το 2002, όταν συμμετείχαν στη World Big Band Tien Shan Switzerland Express και περιόδευσαν στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο David Lynch, γεννημένος στην Καλιφόρνια με έδρα την Αθήνα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα, ενσωματώνοντας το προσωπικό εκφραστικό του ιδίωμα στην ανατολική μουσική παράδοση. Έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες άλμπουμ και πολυάριθμα κινηματογραφικά soundtracks, ενώ έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον χορό.

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, μπασίστας με έδρα την Αθήνα, υπήρξε πρωτοπόρος στην ένταξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε σύγχρονα ιδιώματα. Έχει επηρεάσει πολλούς μουσικούς και για χρόνια υπήρξε μπασίστας πρώτης επιλογής στην ελληνική σκηνή. Η συνεργασία του με τον Marc Halbheer διαρκεί περισσότερα από 37 χρόνια.

Ο Marc Halbheer κινείται με ανοιχτό πνεύμα και ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα. Η πορεία του τον έχει οδηγήσει σε φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών σε όλο τον κόσμο. Με τον Γιώτη Κιουρτσόγλου γνωρίστηκαν στο Λος Άντζελες το 1988 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε πολλά διαφορετικά μουσικά σχήματα.

Στην παράσταση συμμετέχει ως special guest ο Haig Yazdjian, μία από τις σημαντικές μορφές της world music στην Ελλάδα. Ο ήχος του συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τις δύο πλευρές της μουσικής του προσωπικότητας: τον δεξιοτέχνη της παράδοσης και τον ανήσυχο δημιουργό. Με το ούτι και τη φωνή του προσθέτει στο αφιέρωμα τη δική του αναγνωρίσιμη εκφραστική δύναμη.

Για δύο βραδιές, την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι Marc Halbheer’s Compás και ο Haig Yazdjian συναντιούνται στη σκηνή του Half Note Jazz Club σε ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά την jazz, τις μουσικές παραδόσεις των Άλπεων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ισπανίας και τη ζωντανή μνήμη του Milcho Leviev.

Ταυτότητα παράστασης

Patricia Draeger (Ελβετία) – ακορντεόν

David Lynch (Ελλάδα/ΗΠΑ) – πνευστά

Γιώτης Κιουρτσόγλου (Ελλάδα) – μπάσο

Marc Halbheer (Ελβετία/Ισπανία) – ντραμς & κρουστά

Special guest ο Haig Yazdjian – ούτι & φωνή

Πότε: Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Έναρξη: 21:30

Εισιτήρια: από 15 €

Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

210 9213310