Η Τέιλορ Σουίφτ κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Βίντεο της Χρονιάς» και αναδείχθηκε η πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards (VMAs), την Κυριακή.

Η τραγουδίστρια στην αρχή της τελετής απονομής ήταν ισόπαλη με τη Μπιγιόνσε, έχοντας στο ενεργητικό της 30 βραβεία, και κατέκτησε τελικά την κορυφαία διάκριση της βραδιάς για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «The Fate of Ophelia», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της του 2025 με τίτλο «The Life of a Showgirl».

Η Τέιλορ Σουίφτ έλαβε επίσης το βραβείο «Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης» (που απονεμήθηκε για πρώτη φορά), καθώς η ίδια έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε το εντυπωσιακό και θεατρικό βίντεο κλιπ του «Ophelia». Έχει κερδίσει συνολικά 31 βραβεία σε τελετής απονομής των MTV Video Music Awards.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά το μουσικό βίντεο για το νέο της τραγούδι «Patient Zero», με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον, κατά τη διάρκεια της τελετής στο Λος Άντζελες, παρουσιαστής της οποίας ήταν ο ράπερ Snoop Dogg.

Το σκοτεινό γοτθικό θρίλερ είναι το πρώτο της μουσικό βίντεο μετά τον γάμο της με τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι.

Η ηθοποιός, Ντακότα Τζόνσον, παρουσίασε τη στενή της φίλη κατά τη διάρκεια της τελετής της Κυριακής, χαρακτηρίζοντάς την «αφηγήτρια ιστοριών». «Είναι αρχιτέκτονας συναισθηματικών τοπίων, γεμάτων με τις πιο προσωπικές και περίτεχνες λεπτομέρειες» πρόσθεσε η Τζόνσον.

«Αποτυπώνει οικουμενικά συναισθήματα με ένα στυλ και ένα χάρισμα που είναι αποκλειστικά και μοναδικά δικά της» είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι η Σουίφτ «το επιτυγχάνει αυτό μέσα από τη γραφή της, τις ερμηνείες της και το έργο της πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτρια». «Η Τέιλορ Σουίφτ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στα πλατό, αφηγούμενη ιστορίες και δημιουργώντας κόσμους», τόνισε η Ντακότα Τζόνσον.

«Δεν είναι απλώς μία από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία των VMA, αλλά και η πιο αναγνωρισμένη σκηνοθέτρια μουσικών βίντεο στην ιστορία της διοργάνωσης. Διαθέτει όραμα και επιδιώκει ακούραστα την τελειότητα σε ό,τι κάνει, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική της υπόσταση και την πολύτιμη ικανότητα να μην χάνει ποτέ από τα μάτια της εκείνη την απερίγραπτη, μαγική σπίθα που βρίσκεται στον πυρήνα των πάντων», υπογράμμισε.

Οι εμφανίσεις, οι βραβεύσεις και τα ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ στα VMAs

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τελετή απονομής των βραβείων το 2008. Έναν χρόνο αργότερα, η βράβευσή της στην κατηγορία «Καλύτερο Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνιδας» για το τραγούδι «You Belong With Me» έμεινε στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, καθώς ο Κάνιε Γουέστ διέκοψε την ομιλία της για να δηλώσει ότι η Μπιγιόνσε είχε δημιουργήσει «ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών».

Αργότερα, αφού κέρδισε το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς», η Μπιγιόνσε κάλεσε τη Σουίφτ πίσω στη σκηνή για να ολοκληρώσει την ομιλία της.

Από τότε τα βραβεία VMA έχουν αποτελέσει το σκηνικό για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της Σουίφτ. Το 2019, άνοιξε την τελετή απονομής των βραβείων ερμηνεύοντας τα «You Need to Calm Down» και «Lover». Τρία χρόνια αργότερα, ανακοίνωσε το άλμπουμ «Midnights» την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» για το «All Too Well: The Short Film».Το εν λόγω εγχείρημα εδραίωσε επίσης την ανερχόμενη φήμη της ως δημιουργού ταινιών.

Η τραγουδίστρια έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών με πρωταγωνιστές τη Σάντι Σινκ και τον Ντίλαν Ο’ Μπράιεν. και απέσπασε τα βραβεία «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας» και «Καλύτερη Σκηνοθεσία» στα βραβεία VMA του 2022.

Κέρδισε για πρώτη φορά το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας το 2020 για το «The Man», το οποίο αποτέλεσε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο ως σόλο δημιουργός. Ακολούθησαν νίκες για το «All Too Well: The Short Film» το «Anti-Hero» και το «Fortnight» και έκανε τα βραβεία της τέσσερα, έπειτα από επτά προηγούμενες υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.