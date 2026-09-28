Με πρωταγωνίστριες τη Μαντόνα και την Τέιλορ Σουίφτ ολοκληρώθηκαν τα MTV Video Music Awards 2026, σε μια βραδιά όπου οι γυναίκες καλλιτέχνιδες κυριάρχησαν τόσο στις μεγάλες κατηγορίες όσο και στη σκηνή.

Η Μαντόνα, η οποία ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες, ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, κατακτώντας συνολικά επτά βραβεία. Μεταξύ αυτών ήταν το Artist of the Year, το Best Dance για το «Confessions II – The Film», αλλά και το Best Collaboration για το «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Η 68χρονη σταρ επέστρεψε παράλληλα στη σκηνή των VMAs για πρώτη φορά έπειτα από 23 χρόνια, ανοίγοντας τη διοργάνωση στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Η προηγούμενη εμφάνισή της στη σκηνή των βραβείων ήταν το 2003, τη χρονιά του πολυσυζητημένου φιλιού της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του «Artist of the Year», η Μαντόνα αναφέρθηκε στη μακρά διαδρομή της στα VMAs, θυμίζοντας ότι είχε εμφανιστεί ήδη στην πρώτη διοργάνωση πριν από 42 χρόνια.

«Οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα VMAs», είπε, προτού στείλει ένα πιο προσωπικό μήνυμα στο κοινό, καλώντας τους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ανακαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι.

Στη σκηνή παρουσίασε το «Bring Your Love» μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ ακολούθησε το «Danceteria», με τη συμμετοχή της Τσάρλι XCX και μιας μεγάλης ομάδας χορευτών.

Η Τέιλορ Σουίφτ, από την άλλη, κατέκτησε τρία βραβεία και έφυγε με τη σημαντικότερη διάκριση της βραδιάς, το Video of the Year, για το «The Fate of Ophelia».

Παράλληλα τιμήθηκε με το νεοσύστατο Artist Director Honors, ένα βραβείο που αναγνωρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν διευρύνει τα όρια του music video μέσα από τη δουλειά τους πίσω από την κάμερα. Με 31 βραβεία MTV η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων, ξεπερνώντας και την Μπιγιόνσε.

Η Tέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε τη βράβευσή της στην Ντόλι Πάρτον, χαρακτηρίζοντάς την «την απόλυτη showgirl» και μιλώντας συγκινημένη για τη μουσική και την κληρονομιά της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έκανε επίσης πρεμιέρα το νέο της music video για το «Patient Zero», στο οποίο εμφανίζονται η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ.

Από τους BTS και τη Λίσα μέχρι τους Nirvana – Οι μεγάλοι νικητές

Η κυριαρχία των γυναικών συνεχίστηκε και στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες. Η Λίσα κέρδισε το Best Pop για το «Dream», ενώ η Βρετανίδα Σιένα Σπάιρο αναδείχθηκε Best New Artist μετά την ψηφοφορία του κοινού.

Σιένα Σπάιρο

Η Αριάνα Γκράντε πήρε το βραβείο Song of Summer για το «Hate That I Made You Love Me», καθώς και το Best Visual Effects, ενώ η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κέρδισε το Best Editing για το «House Tour».

Στο Best Alternative επικράτησε η Ολίβια Ροντρίγκο με το «The Cure», ενώ η Έλα Λάνγκλεϊ κέρδισε το Best Country για το «Choosin’ Texas».

Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία είχαν και οι BTS, οι οποίοι κέρδισαν το Song of the Year για το «Swim», καθώς και τα βραβεία Best K-Pop και Best Group.

Στις υπόλοιπες μουσικές κατηγορίες, ο Μπρούνο Μαρς πήρε το Best R&B για το «I Just Might», οι Κάρντι Μπι και Κελάνι κέρδισαν το Best Hip-Hop για το «Safe», ενώ ο Μπαντ Μπάνι απέσπασε το Best Latin για το «NUEVAYoL».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η βράβευση των Nirvana με το Michael Jackson Video Vanguard Award, την τιμητική διάκριση για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική εικόνα και την επιρροή των video clips τους.

Ο Κριστ Νοβοσέλιτς αναφέρθηκε στον Κερτ Κομπέιν και στη δημιουργική του συμβολή σε εμβληματικά videos όπως τα «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are», «In Bloom», «Heart-Shaped Box» και «All Apologies», τονίζοντας ότι η μουσική του συγκροτήματος εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση στις νεότερες γενιές.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής ήταν αφιερωμένη στον Τζορτζ Μάικλ, με τους Sombr, Raye, Τέντι Σουίμς και Άνταμ Λάμπερτ να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες από την εποχή του εμβληματικού «Faith». Το μουσικό αφιέρωμα τίμησε τη μνήμη και τη σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά του Βρετανού σταρ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η βραδιά, με οικοδεσπότη τον Σνουπ Ντογκ, επιβεβαίωσε τελικά την ισχυρή παρουσία των γυναικών στη σύγχρονη pop σκηνή, με τη Μαντόνα και την Τέιλορ Σουίφτ να βρίσκονται στο επίκεντρο και να προσθέτουν ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των MTV Video Music Awards.

Οι νικητές των MTV VMAs 2026

Video of the Year: Τέιλορ Σουίφτ – «The Fate of Ophelia»

Artist of the Year: Μαντόνα

Song of the Year: BTS – «Swim»

Best New Artist: Σιένα Σπάιρο

Artist Director Honors: Τέιλορ Σουίφτ

Best Collaboration: Μαντόνα & Σαμπρίνα Κάρπεντερ – «Bring Your Love»

Best Pop: Λίσα – «Dream» feat. Kentaro Sakaguchi

Best Hip-Hop: Κάρντι Μπι feat. Κελάνι – «Safe»

Best R&B: Μπρούνο Μαρς – «I Just Might»

Best Alternative: Ολίβια Ροντρίγκο – «The Cure»

Best Dance: Μαντόνα – «Confessions II – The Film»

Best Latin: Μπαντ Μπάνι – «NUEVAYoL»

Best K-Pop: BTS – «Swim»

Best Country: Έλα Λάνγκλεϊ – «Choosin’ Texas»

Best Direction: Τέιλορ Σουίφτ – «Opalite»

Best Art Direction: ΠινκΠάνθερες & Ζάρα Λάρσον – «Stateside»

Best Cinematography: Μαντόνα – «Confessions II – The Film»

Best Editing: Σαμπρίνα Κάρπεντερ – «House Tour»

Best Choreography: Μαντόνα – «Confessions II – The Film»

Best Visual Effects: Αριάνα Γκράντε – «Hate That I Made You Love Me»

Best Group: BTS

Best Long Form Video: Μαντόνα – «Confessions II – The Film»

Best Album: Μαντόνα – «Confessions II»

Song of Summer: Αριάνα Γκράντε – «Hate That I Made You Love Me»

Michael Jackson Video Vanguard Award: Nirvana