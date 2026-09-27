Ο Γιάννης Κότσιρας και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του, μας δίνει ένα ακόμη ραντεβού στις 30 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία!

Ο ίδιος αναφέρει γι’ αυτό το μακρύ μουσικό ταξίδι του που έχει «σφραγιστεί» από μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που έγραψαν ιστορία στη δισκογραφία, αλλά και στην καρδιά μας: «Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών».

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική.

Ταυτότητα συναυλίας

Συντελεστές

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις: Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Νέα ημερομηνία: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21.00

Προπώληση: ticketservices.gr