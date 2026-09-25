Κάτι παραπάνω από μία ημέρα απομένει μέχρι η Άννα Βίσση να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς. Αύριο το βράδυ, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Ολυμπιακό Στάδιο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσικό σκηνικό, όπου η αγαπημένη τραγουδίστρια θα συναντήσει το πιστό κοινό της σε μια sold out βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, εντυπωσιακή παραγωγή και στιγμές που αναμένεται να μείνουν αξέχαστες.

Η εμφάνιση, που αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 95.000 θεατές, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ραντεβού της χρονιάς και έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική σχέση της Άννας Βίσση με τους θαυμαστές της.

Η D&A Productions βάζει τη δική της πρώτη σφραγίδα στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις διαστάσεις του ΟΑΚΑ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες από την 50χρονη μουσική πορεία της, ενώ η εντυπωσιακή παραγωγή αναμένεται να προσφέρει μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία στο κοινό και ένα θέαμα παγκόσμιας κλάσης. Το βασικό μουσικό μέρος της συναυλίας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις έως τρεισήμισι ώρες, γεγονός που διαμορφώνει ένα συνολικό πρόγραμμα άνω των τεσσάρων ωρών μαζί με το pre-show.

Οι διοργανωτές συστήνουν στους θεατές να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την πρόσβασή τους στο Ολυμπιακό Στάδιο, με το μετρό να αποτελεί την πιο πρακτική λύση. Για την άφιξη στο ΟΑΚΑ, ο σταθμός «Ειρήνη» προτείνεται ως η καταλληλότερη επιλογή, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση στον χώρο. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ενισχυμένα δρομολόγια, ενώ για την ομαλή αποχώρηση του κοινού μετά το τέλος της συναυλίας αναμένεται να υπάρξει παράταση στο ωράριο λειτουργίας των μέσων.

Ώρες προσέλευσης και είσοδος

Οι πύλες του σταδίου ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε, μέσα από βίντεο στα social media, να δώσει οδηγίες για τη μετακίνηση και την είσοδο των θεατών στον χώρο.

Οι θεατές καλούνται να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο και να έχουν μαζί τους το εισιτήριό τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση των εισιτηρίων. Οι διοργανωτές εφιστούν την προσοχή του κοινού να μην ανεβάζουν φωτογραφίες με ορατό το QR code στα social media, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αντιγραφής και παράνομης χρήσης του.

Στον χώρο της συναυλίας δεν θα επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων, στο ΟΑΚΑ θα λειτουργούν κυλικεία, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης merchandise με συλλεκτικά προϊόντα αφιερωμένα στην επερχόμενη συναυλία.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής τα ξημερώματα της Παρασκευής, «η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Πώς θα επιστρέψουν οι φαν της Άννας Βίσση από το ΟΑΚΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), εξασφαλίζοντας την άνετη και ασφαλή επιστροφή του κοινού μετά το τέλος του μουσικού σόου.

Ειδικότερα, αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια των συρμών θα παραταθούν έως τις 02:10 το πρωί, προκειμένου να εξυπηρετηθεί άμεσα και με ασφάλεια το κοινό κατά την αποχώρησή του από το στάδιο. Η απόφαση αυτή αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους και να προσφέρει μια άνετη επιλογή μετακίνησης.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Σημειώνεται πως αύριο το βράδυ υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές-επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.

Αγωνία για τον καιρό το βράδυ του Σαββάτου

Αγωνία υπάρχει, πάντως, και για τον καιρό το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα να επηρεάζει τη χώρα μας χτυπά και την Αττική. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. «Αύριο θα είναι μία βροχερή ημέρα για την Αττική. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να δούμε και καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα του νομού», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, για την Αττική, το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τριημέρου. Βροχές μπορούν να σημειωθούν κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μεγαλύτερη πιθανότητα γύρω από τις μεσημβρινές ώρες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν βροχές και το βράδυ. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης στην Αττική, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόσκαιρων καταιγίδων. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στο βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, επεσήμανε: «Έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Υπάρχει πιθανότητα να το γλιτώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και σίγουρα. Δυστυχώς».

Οι εικόνες από τις πρόβες και η περιστρεφόμενη σκηνή των 360 μοιρών

Η Άννα Βίσση θέλησε τις προηγούμενες ημέρες να δώσει μια πρώτη εικόνα από όσα συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από τις πρόβες για την αποψινή συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα Instagram stories της, εμφανίζεται με ένα casual σύνολο, φορώντας μαύρο φούτερ, παντελόνι και καπέλο, με την πλάτη στραμμένη στον φακό. Μπροστά της απλώνεται ο ουρανός την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Σε άλλη φωτογραφία από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό οπτικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Μάλιστα, πάνω απο 100.000 φωτεινά βραχιολάκια με το motto «Άννα-ΟΑΚΑ» θα μοιραστούν στο κοινό.

Η σκηνή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στους θεατές, με το stage να είναι κυκλικό 360 μοιρών και να επιτρέπει στην καλλιτέχνιδα να βρίσκεται κοντά σε όλες τις πλευρές του κοινού.

Η εμφάνιση της Orianthi στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Στη μεγάλη συναυλία αναμένεται να συμμετάσχει και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, Orianthi, η οποία έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Έγινε ευρέως γνωστή όταν την είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για να είναι η βασική κιθαρίστριά του στις πρόβες για τις συναυλίες «This Is It» στο Λονδίνο. Οι συναυλίες ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του θάνατου του βασιλιά της ποπ μουσικής. Η Orianthi συμμετείχε στην ταινία «Michael Jackson’s This Is It» και αργότερα έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.

Η μουσικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη συναυλία της Άννας Βίσση μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η παρουσία της αποτελεί μία από τις διεθνείς εκπλήξεις της βραδιάς, μαζί με τον DJ και παραγωγό, Argy, πολύ γνωστός και πετυχημένος παραγωγός στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Και κάπως έτσι, η ηλεκτρική κιθάρα της Orianthi θα συναντήσει τη φωνή της Άννας Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Από το Καλλιμάρμαρο στο ΟΑΚΑ: μια νέα μεγάλη στιγμή

Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό στη φετινή εντυπωσιακή συναυλιακή διαδρομή της Άννας Βίσση, η οποία έχει ήδη γνωρίσει μεγάλες στιγμές, με κορυφαία τις δύο sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί, η τραγουδίστρια έζησε μοναδικές στιγμές με το πιστό κοινό της, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, σε δύο βραδιές γεμάτες μουσική, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια.

Μιλώντας για αυτή την επιτυχία, η Άννα Βίσση είχε αναφέρει: «Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα, παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση».

Από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το ΟΑΚΑ, η τραγουδίστρια συνεχίζει να δημιουργεί στιγμές που μένουν στη μνήμη, με τη σημερινή βραδιά να αποτελεί ακόμα έναν σημαντικό σταθμό σε μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, συγκινήσεις και αμέτρητα τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές.