Η Έλα Λάνγκλεϊ κατάφερε ένα ιστορικό επίτευγμα στη μουσική βιομηχανία, καθώς το τραγούδι της «Choosin’ Texas» έγινε το single με τη μεγαλύτερη παραμονή στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η μεγάλη country επιτυχία της τραγουδίστριας ξεπέρασε το ρεκόρ του διαχρονικού «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ και παρέμεινε στην κορυφή του αμερικανικού chart για 23 εβδομάδες.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και παρουσιάζει την ιστορία μιας γυναίκας που αισθάνεται πως ο σύντροφός της είναι έτοιμος να φύγει από τη σχέση τους για κάποια άλλη.

Ella Langley's "Choosin' "Texas" is now, officially the longest-leading No. 1 hit in Hot 100 history! 📈



The song spends a record-breaking 23rd week at No. 1, passing Mariah Carey's "All I Want For Christmas Is You."



Take a look at the longest-leading No. 1 hits of all time,… pic.twitter.com/Uv0aVVeUHD — billboard charts (@billboardcharts) September 22, 2026

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Το «Choosin’ Texas» γράφτηκε το 2024, σε μια συνάντηση δημιουργών τραγουδιών, με τη βοήθεια της γνωστής country τραγουδίστριας, Μιράντα Λάμπερτ.

Η έμπνευση για το κομμάτι προέκυψε από μια απρόσμενη ιστορία που μοιράστηκε η Μιράντα Λάμπερτ για ένα κατοικίδιο καγκουρό που είχε κάποτε. Όπως είχε διηγηθεί, είχε σταματήσει μια φορά η αστυνομία το αυτοκίνητό της, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα καγκουρό στη θέση του συνοδηγού και ένας σκύλος στο πίσω μέρος.

Το περιστατικό ήταν τόσο ασυνήθιστο, που ο αστυνομικός τελικά δεν της έκοψε πρόστιμο. Η Έλα Λάνγκλεϊ τότε σχολίασε πως ο αστυνομικός θα κατάλαβε ότι ήταν από το Τέξας, βλέποντας την παράξενη κατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο.

Από εκεί προέκυψε ο στίχος «She’s from Texas, I can tell» και μέσα σε περίπου 30 λεπτά η Έλα Λάνγκλεϊ, μαζί με τους δημιουργούς, Λουκ Ντικ και Τζόιμπεθ Τέιλορ, δημιούργησαν την ιστορία μιας γυναίκας από το Τενεσί που καταλαβαίνει πως η καρδιά του συντρόφου της ανήκει ακόμη στο Τέξας – και σε μια άλλη γυναίκα.

Η Έλα Λάνγκλεϊ παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι στη σκηνή τον Φεβρουάριο του 2025 και αμέσως κατάλαβε πως θα αποτελούσε το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της, «Dandelion». «Αγαπούσαμε αυτό το τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτό που συμβαίνει τώρα», είχε δηλώσει η ίδια στο Billboard.

Η τεράστια επιτυχία του κομματιού βοήθησε την 27χρονη τραγουδίστρια, η οποία κατάγεται από την Αλαμπάμα, να σημειώσει μεγάλη επιτυχία στα Academy of Country Music Awards τον Μάιο. Η Λάνγκλεϊ κέρδισε και στις επτά κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, μεταξύ αυτών το βραβείο της καλύτερης γυναίκας καλλιτέχνιδας της χρονιάς, αλλά και τα βραβεία για το τραγούδι και το single της χρονιάς με το «Choosin’ Texas».

Ένα νέο ρεκόρ στα charts

Το «Choosin’ Texas» έγινε μόλις το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία των αμερικανικών charts που ξεπέρασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Για 23 χρόνια, το ρεκόρ ανήκε στη Μαράια Κάρεϊ και το «One Sweet Day», τη συνεργασία της με τους Boyz II Men, το οποίο είχε παραμείνει στην κορυφή για 16 εβδομάδες. Το 2017 το «Despacito» των Λουίς Φόνσι και Ντάντι Γιάνκι, με τη συμμετοχή του Τζάστιν Μπίμπερ, ισοφάρισε το ρεκόρ, ενώ την επόμενη χρονιά το «Old Town Road» του Λιλ Νας Χ το ξεπέρασε, φτάνοντας τις 19 εβδομάδες στην κορυφή.

Στη συνέχεια, το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ κατάφερε να επιστρέφει στην πρώτη θέση κάθε Δεκέμβριο, χάρη στη διαχρονική δημοτικότητά του ως χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η επιτυχία της Έλα Λάνγκλεϊ έχει, επίσης, προκαλέσει συζητήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μουσικών charts, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες streaming οδηγούν συχνά το κοινό στην επανάληψη ήδη δημοφιλών τραγουδιών, κάνοντας πιο δύσκολη την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με έκθεση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, περισσότερο από το 60% των streams αφορούσαν μουσική που είχε ηχογραφηθεί από μόλις το 0,4% των κορυφαίων καλλιτεχνών.