Ο Πάνος Βλάχος συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τη Βιολέτα Ίκαρη σε ένα τραγούδι που έχει ήδη έναν πολύ ξεχωριστό λόγο για να τραβήξει την προσοχή: φέρει την υπογραφή του Άλκη Αλκαίου, μέσα από αδημοσίευτους στίχους του μεγάλου ποιητή και στιχουργού.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τίποτα δεν είναι ξένο» και πρόκειται για το τρίτο single από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου, τους οποίους έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Καρράς. Και αν κρίνουμε από όσα έχουν προηγηθεί, το νέο τραγούδι έχει κάθε λόγο να δημιουργεί προσδοκίες.

Η αρχή έγινε με το «Βαλς των ονείρων», ενώ ακολούθησαν οι «Άγγελοι των πρωινών», με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη, συνεχίζοντας την αποκάλυψη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα μέρους του έργου του Άλκη Αλκαίου. Τώρα έρχεται η σειρά μιας εντελώς διαφορετικής συνάντησης.

Το «Τίποτα δεν είναι ξένο» είναι ένα ρυθμικό τραγούδι και φέρνει δίπλα δίπλα δύο καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα αλλά διαφορετικές καταβολές.

Από τη μία, ο Πάνος Βλάχος, ένας από τους πιο πολυσχιδείς performers της γενιάς του, ηθοποιός, τραγουδοποιός και ερμηνευτής, με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο παρουσίας στη σκηνή.

Από την άλλη, η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ερμηνευτικό της αποτύπωμα, που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Τι μπορεί να προκύψει όταν αυτοί οι δύο κόσμοι συναντηθούν πάνω σε έναν άγνωστο μέχρι σήμερα στίχο του Άλκη Αλκαίου;

Τίποτα δεν είναι ξένο/Στίχοι

Όσοι περπάτησαν μαζί στον

κεραυνό και στη βροχή

πέταξαν όλα τα κλειδιά

και κάψαν τα χαρτιά τους

το δρόμο πήραν των πουλιών

μιλούν την γλώσσα των παιδιών

και στον αλήτη που γυρνά

χαρίζουν τα φτερά τους

Άνοιξε την πόρτα φως μου

Για τους ναυαγούς του κόσμου

Της αγάπης το λιμάνι

Μια φριχτή κι εξαίσια πλάνη

Άνοιξε την πόρτα φως μου

Να ‘ρθει ο άγνωστος δικός μου

Σε έναν κόσμο γκρεμισμένο

Τίποτα δεν είναι ξένο

Όσοι περπάτησαν μαζί

Στον κεραυνό και στην βροχή

Έχουν στα μάτια τους καπνό

Στα χείλη τους ασβέστη

Κοιμίζουν τα αγγελούδια τους

Και μοιάζουν στα τραγούδια τους

Σαν ωχ αμάν το σ’ αγαπώ

Και σαν Χριστός Ανέστη.

Ταυτότητα τραγουδιού

Συντελεστές

Ερμηνεία: Βιολέτα Ίκαρη – Πάνος Βλάχος

Στίχοι: Άλκης Αλκαίος

Μουσική: Δημήτρης Καρράς

Ενορχήστρωση – Πιάνο: Άρης Κονιδάρης

Κιθάρες: Xρήστος & Μιχάλης Ατσάλης

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Ηχογράφηση: Κώστας Κυριακίδης

Μίξη: Βασίλης Φαλάρας

Mastering: Studio Pazl

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Καρράς για το Όγδοο

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