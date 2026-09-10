«Πέθανε ο Μαζωνάκης». Είναι δυνατόν τρεις μόνο λέξεις να σε ταράξουν τόσο πολύ; Να «παγώσουν» το αίμα σου, να νιώσεις τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια σου; Θα μου πεις, μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις, είναι μέσα ο «θάνατος», γίνεται να μη σε κλονίσουν;

Όμως, το φευγιό του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μας κλόνισε απλά, μας συγκλόνισε: όλους. Σαν να χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Και ας μην τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ίσως γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από εμάς. Παρά τα πλούτη, τη φήμη, τη δόξα, τα καλά και τα άσχημα, τα εκτυφλωτικά φώτα και τα μαύρα σκοτάδια που έφερε στη ζωή του το τραγούδι, ο «Μαζώ» παρέμενε εκείνο το παιδί από τη Νίκαια.

Πίσω από τον εκκεντρικό Μαζωνάκη, ήταν πάντα εκεί ο Γιώργος, ένα «ανοιχτό βιβλίο», όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος. Με τα λάθη και τα σωστά του, δεν κρύφτηκε ποτέ από κανέναν. Μας έδειξε τις πληγές του, όχι για να τον λυπηθούμε, αλλά για να μας πει την αλήθεια του. Τριάντα τρία χρόνια στο τραγούδι, πορευόταν με μια ειλικρίνεια -σοκαριστική κάποιες φορές- την οποία ο κόσμος εκτίμησε, αγάπησε και αγκάλιασε. Όπως αγκάλιασε και τον ίδιο.

«Καλό είναι να σε αγαπάνε, αλλά να σε εκτιμάνε κιόλας, ε;», είχε πει κάποτε. Και αν μη τι άλλο είχε καταφέρει να κατακτήσει και τα δύο: αγάπη κι εκτίμηση. Και το βλέπεις τώρα με το τόσο πρόωρο, απότομο φευγιό του. Πώς ο κόσμος τον αποχαιρετά με μια στεναχώρια. Γνωστοί και άγνωστοι, εμπορικοί τραγουδιστές και έντεχνοι, ράπερ και λαϊκοί, πιτσιρικάδες και ηλικιωμένοι, αλλά κι εμείς η γενιά του. «Ανήκω σε μένα» τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όμως, τελικά ανήκε και θα ανήκει σε όλους μας. Ή τουλάχιστον σε εμάς της γενιάς του που μεγαλώσαμε μαζί, που στα τραγούδια του και στην ιδιαίτερη φωνή του εμπιστευτήκαμε τις χαρές μας, τις λύπες μας, τους χωρισμούς, τους έρωτες, τις καψούρες μας.

Ο ίδιος είχε πει στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στο «Τετ α τετ» πως δεν θεωρούσε τον εαυτό του μοναδικό και υπέρτατο. Όμως, ως καλλιτέχνης για πολύ κόσμο, ήταν και τα δύο. Υπηρέτησε το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, το έβγαλε από τα όρια του ίδιου του όρου και το σύστησε και σε άλλες ηλικίες. Και το βλέπεις τώρα με τον θάνατό του πώς στεναχωρήθηκαν πραγματικά οι πιτσιρικάδες που έχουν εντελώς άλλα μουσικά ακούσματα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε «ρίξει» τη διαχωριστική γραμμή με το κοινό, τόσο πάνω στην πίστα, όσο και κάτω από αυτήν. Ο κόσμος αγάπησε τον καλλιτέχνη, αλλά και τον άνθρωπο. Δεν στάθηκε σε όσα γράφονταν και λέγονταν για εκείνον -δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν ακόμη και τώρα που «έφυγε»-, ήξερε για τα «σκοτάδια» του, τα οποία ο ίδιος ποτέ δεν κατονόμασε, αλλά και ποτέ δεν έκρυψε.

«Για εμένα αμαρτία είναι να έχεις το κακό μέσα σου, να λειτουργείς εις βάρος των άλλων, να είσαι ψεύτης, υποκριτής. Εγώ δεν είμαι τίποτα από αυτά», είχε πει ο Μαζωνάκης ως καλεσμένος στο The 2Night Show. Και τώρα όλοι αποχαιρετάμε αυτόν τον άνθρωπο, τον πιο άγνωστο γνωστό μας, τον πιο δικό μας ξένο, που 33 χρόνια έκανε μελωδία τις πιο προσωπικές κι έντονες στιγμές μας, με το πιο άσχημο συναίσθημα: του οριστικού αποχωρισμού!