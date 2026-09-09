Αν είχε ακουστεί σήμερα σίγουρα θα έκανε τον γύρο των social media και θα είχε γίνει το απόλυτο viral.

Και δεν είναι άλλο από το από το «μυθικό» «Αποστόλη βάλ’την όλη». Οι πιο παλιοί σίγουρα το έχουν ακούσει έστω μία φορά στη ζωή τους.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που ακούγεται στην θρυλική ταινία «Γκαρσονιέρα για 10» του Ντίμη Δαδήρα, μία κωμωδία παρεξηγήσεων, που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παλιό ελληνικό σινεμά και τo ‘80s cult, με τη δεύτερη να κερδίζει -μάλλον- πανηγυρικά. Άλλωστε ακόμη και σήμερα τα ‘80s trendάρουν ανελέητα στα social media.

«Αποστόλη βαλ’ την όλη», λοιπόν, ακούγεται από το γραμμόφωνο ως μουσική υπόκρουση του θρυλικού στριπ τιζ της Άντζελας (Ισμήνη Καλέση) στον Αποστόλη Σουλτάνογλου (Ανδρέας Φιλιππίδης) που τύφλα νά ‘χουν οι «9 ½ Εβδομάδες» και άλλα παρόμοια χολιγουντιανά.

Ειδικά, όταν στο τέλος ο Σουλτάνογλου μένει «κάγκελο» στη θέα της εκπάγλου καλλονής, Άντζελας και ταυτόχρονα η βελόνα κολλάει στη λέξη «Αποστόλη…», χαρίζοντας μία απολαυστική σκηνή.

Οι μυστηριώδεις δημιουργοί του κομματιού

Συνθέτης στην ταινία αναφέρεται ο Γιώργος Κατσαρός, ενώ οι στίχοι έχουν αποδοθεί ενίοτε στον Πυθαγόρα, χωρίς όμως κι αυτό να αποτελεί βεβαιότητα. Το μεγαλύτερο μυστήριο, όμως, παραμένει ο ερμηνευτής. Από τα ονόματα, πάντως, που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, τα πιο γνωστά είναι εκείνα των Γιάννη Ντουνιά και Γιάννη Φλωρινιώτη. Οι δημιουργοί, ωστόσο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως.

Οι στίχοι

Αποστόλη βαλ’ την όλη

την παλιά τη μαστοριά σου

να μπορέσεις να γλιτώσεις

την αξιοπρέπειά σου

να της τάζεις δώρα χίλια

και λαγούς με πετραχήλια

για να σου ξανάρθει πάλι

και να μη σε τρώει η ζήλεια

Αποστόλη βγαλ’ την έξω

για αέρα στο παρκάκι

κι ένα σπίτι παρ’ της δώρο

τρίπατο στο Κολωνάκι

να της τάζεις δώρα χίλια

και λαγούς με πετραχήλια

για να σου ξανάρθει πάλι

και να μη σε τρώει η ζήλεια

Αποστόλη Αποστόλη Αποστόλη

6 ιστορικά facts για την ταινία

Η ιστορία ακολουθεί τον Χρόνη, έναν φιλήσυχο λογιστή, ο οποίος μπλέκεται σε απίστευτες περιπέτειες, όταν αποφασίζει να βοηθήσει τον γαμπρό του που έχει οικονομικά προβλήματα.

Ο συνάδελφός του, Σταμάτης, διπλονοικιάζει το σπίτι του Χρόνη στο αφεντικό τους, Απόστολο Σουλτάνογλου, και στη γυναίκα του, Ντόρα. Όταν αμφότεροι οι ενοικιαστές φτάνουν με τους συνοδούς τους, η γκαρσονιέρα μετατρέπεται σε άντρο ακολασίας.

Η ταινία αγκαλιάστηκε από το κοινό της δεκαετίας και ας δούμε 6 πράγματα που έχουν γίνει λιγότερο γνωστά.

1. Προβλήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1981, στις κινηματογραφικές αίθουσες Αθηνών, Πειραιά και προαστίων και έκοψε 56.272 εισιτήρια, καταλαμβάνοντας την 24η θέση από τις 45 ταινίες της χρονιάς.

2. Πρόκειται για διασκευή της ταινίας «Η Γκαρσονιέρα», του Μπίλι Γουάιλντερ, με πρωταγωνιστή τον Τζακ Λέμον. Σε αντίθεση με την ελληνική εκδοχή, η ταινία του Γουάιλντερ αποτέλεσε εξίσου μεγάλη επιτυχία με το «Μερικοί το προτιμούν καυτό», τόσο εμπορικά όσο και σε επίπεδο κριτικών. Κέρδισε 25 εκατομμύρια δολάρια στο box office, καθώς και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Αργότερα διασκευάστηκε ως μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ με τίτλο «Promises, Promises».

3. Ορισμένα από τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο εργοστάσιο της εταιρείας Ε.Β.Μ.Ε. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. Τα έργα της E.B.M.E. περιλάμβαναν αεροδρόμια, στάδια, νοσοκομεία, συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, ξενοδοχεία κ.λπ. Σήμερα ως Pireos 260 αποτελεί έναν αστικό κόμβο πολιτισμού που φιλοξενεί σύγχρονες παραστάσεις και συναυλίες.

4. Όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με τις γκαρσονιέρες που νοίκιαζαν ευκατάστατες κυρίες, ο ελληνικός Τύπος δάνεισε τον τίτλο της ταινίας σε πολλά δημοσιεύματα της εποχής.

5. Η εν λόγω ταινία, αλλά και η σατιρική «Είσαι στην ΕΟΚ; Μάθε για την ΕΟΚ!» (1981) αποτελούν τις τελευταίες με τη συμμετοχή του Χρόνη Εξαρχάκου, και οι δύο σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδήρα. Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά΄, το 1984.

6. Αν και στους κινηματογράφους έκανε μια πολύ καλή πορεία, η πραγματική αποθέωση από το κοινό ήρθε τα επόμενα χρόνια μέσω της βιντεοκασέτας και των μετέπειτα τηλεοπτικών προβολών, συγκαταλέγοντάς τη στις πιο αγαπημένες cult κωμωδίες της δεκαετίας.

Το σενάριο της ταινίας υπέγραψε ο Λάκης Μιχαηλίδης και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίστηκαν οι ηθοποιοί Χρόνης Εξαρχάκος, Μπέττυ Αρβανίτη, Ανδρέας Φιλιππίδης, Νίκος Βερλέκης, Ισμήνη Καλέση, Ηλίας Λογοθέτης, Ανέστης Βλάχος, Πάνος Μιχαλόπουλος, Μάγδα Τσαγγάνη, Ντίνος Ηλιόπουλος και πολλοί ακόμη.