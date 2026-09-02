Μετά τις χειμερινές παραστάσεις που γνώρισαν θερμή υποδοχή από το κοινό στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό και την πετυχημένη καλοκαιρινή του εμφάνιση κάτω από τον αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης επιστρέφει με τη μουσική παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία».

Το αγαπημένο αυτό μουσικό ταξίδι συνεχίζεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, όπου το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν τραγουδιστή με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού. Στο πλευρό του, στο πιάνο, ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο οποίος υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός. Από το Ερωτικό και το Λούζεται η αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, στο Μια φορά και ένα καιρό, στη Νύχτα.

Και τα μουσικά βήματα θα μας φέρουν στην εποχή που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμήνευσε μοναδικά το Όνειρο Απατηλό στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία Ευτυχία, αλλά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη με τίτλο Ιστορία από την τηλεοπτική σειρά Οι Πανθέοι που σύστησε τον Τριανταφυλλίδη σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Δύο τραγούδια που δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης και δημιουργούν το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Λίγα λόγια από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη

Για τον τίτλο της παράστασης, τη συνεργασία με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη και το συναίσθημα που θα ήθελε να πάρει μαζί του το κοινό φεύγοντας από το Βεάκειο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Για τον τίτλο της παράστασης

«Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι ζούμε ανάμεσα σε ένα όνειρο και σε μια ιστορία. Το όνειρο είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε, να δημιουργούμε, να ελπίζουμε. Η ιστορία είναι οι εμπειρίες μας, οι μνήμες μας, οι άνθρωποι που συναντήσαμε και μας διαμόρφωσαν. Αυτός ο τίτλος εκφράζει ακριβώς και τη φιλοσοφία της παράστασης. Τα τραγούδια που παρουσιάζουμε είναι κομμάτια που γεννήθηκαν μέσα από τα όνειρα σπουδαίων δημιουργών και έγιναν ιστορίες που συνόδευσαν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Για μένα, κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, νιώθω ότι αφηγούμαι αυτές τις ιστορίες και ταυτόχρονα συνεχίζω να ονειρεύομαι μαζί με το κοινό. Δεν την αντιμετωπίζω απλώς ως μια εμφάνιση, αλλά ως μια μικρή συνάντηση ανθρώπων που αναζητούν μια στιγμή αλήθειας μέσα από τη μουσική. Πιστεύω βαθιά ότι η τέχνη είναι κοινωνική πράξη είναι σχέση, μοίρασμα, συλλογικότητα.»

Για τη συνεργασία του με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη

«Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με τον Νεοκλή, είναι ένας σπουδαίος μουσικός με υψηλή αισθητική και βαθιά γνώση. Έχουμε κοινό τόπο και αντιμετωπίζουμε την μουσική το τραγούδι και την τέχνη με τα ίδια κριτήρια τις ίδιες κατά κανόνα απόψεις και τον ίδιο σεβασμό. Από τη μία υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία, γιατί μένεις γυμνός απέναντι στο τραγούδι. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να σε προστατεύσουν ή να σε κρύψουν. Υπάρχει μόνο η φωνή, το πιάνο και η αλήθεια της στιγμής.

Από την άλλη, η ευθύνη είναι τεράστια, ειδικά όταν ερμηνεύεις τραγούδια τόσο σπουδαίων δημιουργών. Όμως ο Νεοκλής είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος. Έχουμε αναπτύξει μια επικοινωνία που πολλές φορές ξεπερνά τις λέξεις. Νιώθω ασφάλεια δίπλα του και αυτό μου επιτρέπει να αφεθώ περισσότερο στη μουσική».

Για το συναίσθημα του κοινού φεύγοντας από το Βεάκειο

«Θα ήθελα να φύγει λίγο πιο γεμάτο απ’ ό,τι ήρθε. Να πάρει μαζί του μια συγκίνηση, μια ανάμνηση, ίσως ένα τραγούδι που θα συνεχίσει να τον συντροφεύει για καιρό. Ζούμε σε μια εποχή με μεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές ξεχνάμε να σταματήσουμε και να νιώσουμε. Αν αυτή η βραδιά δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να θυμηθούν, να ονειρευτούν ή απλώς να συγκινηθούν, τότε θα έχουμε πετύχει τον σκοπό μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι η μουσική ένα όνειρο που γίνεται ιστορία και μια ιστορία που συνεχίζει να μας ενώνει».

Ταυτότητα παράστασης

Κώστας Τριανταφυλλίδης

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»

Καλλιτεχνική επιμέλεια – πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ερμηνεία: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια – πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr