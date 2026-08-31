Όλοι λίγο-πολύ οφείλουμε να το παραδεχτούμε: με την αθωότητα του παιδικού μας μυαλού, το περιορισμένο λεξιλόγιο και, κυρίως, την αχαλίνωτη φαντασία μας, έχουμε δημιουργήσει μερικές από τις πιο απολαυστικές παραλλαγές στίχων γνωστών τραγουδιών.

Λίγο η άρθρωση των καλλιτεχνών, λίγο η μουσική που «κατάπινε» τις λέξεις συν το γεγονός ότι πολλές έννοιες μάς ήταν ακόμη άγνωστες, συν το γεγονός ότι δεν υπήρχε google για να βρεις του στίχους, αρκούσαν για να γεννηθούν τα πιο επικά misheard lyrics. Ο «Ροβιόλης» και η «Ζωντανίνα», η «οδός Γραφημώνος» ή το «Μανέ Καπιτονέ» έστησαν στο μυαλό μας ολόκληρα φανταστικά σκηνικά, ντυμένα με νότες.

Βέβαια οι παρανοήσεις δεν σταμάτησαν μαζί με την παιδική ηλικία. Ακόμη και μεγαλώνοντας όλοι έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να τραγουδά με απόλυτη σιγουριά έναν στίχο που εν τέλει δεν υπήρξε ποτέ. Και όταν αργότερα ερχόταν η στιγμή της αποκάλυψης, ένας ολόκληρος κόσμος γκρεμιζόταν.

Για να μη μακρηγορούμε, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά -και απολύτως βιωματικά- misheard lyrics και φτιάξαμε μια playlist που υπόσχεται γέλιο, αναμνήσεις, μικρές ιστορίες και -τι άλλο-μουσική.

«Στου Θωμά το μαγαζί» («Έλα απόψε στου Θωμά») – Κώστας Τσίγγος και χορωδία

Το σωστό: Με βιολί, σαντουροβιόλι θα χορέψουν κι οι διαβόλοι

Τι ακούγαμε: Με βιολί σαν του Ροβιόλη θα χορέψουν κι οι διαβόλοι

Ποιος ήταν τώρα ο Ροβιόλης; Στο μυαλό μας ίσως ήταν ένας βιολιστής σε ρεμπέτικο πάλκο που έφερνε ακόμη και τους διαβόλους στο τσακίρ κέφι. Άμα έχει δύναμη το δοξάρι και νεκρούς ανασταίνει.

Ιστορικό fact: Οι στίχοι του Κώστα Φέρρη αναφέρονται στο σαντούρι και το βιολί και κατ’ επέκταση τη σύνθεση μιας ρεμπέτικης, σμυρναίικης κομπανίας που περιλαμβάνει αυτά τα δύο μουσικά όργανα.

«Δεν ξανακάνω φυλακή» (Ο Καπετανάκης) – Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Το σωστό: Με τον Καπετανάκη που χει ντούγκλα(ς) το μουστάκι

Τι ακούγαμε: Με το καπετανάκι που ‘χει μπούκλα το μουστάκι

Όλοι έχουμε ακούσει μπούκλα, μικροί – μεγάλοι.

Ιστορικό fact: Τι ακριβώς συμβαίνει, όμως, με αυτόν τον στίχο; Υπάρχουν αναφορές ότι το Ντούγκλα(ς) αναφερόταν στον Αμερικανό ηθοποιό του βωβού κινηματογράφου Ντάγκλας Φέρμπανκς, που μεσουράνησε στις αρχές του 20ού αιώνα και είχε στριφτό μουστάκι.

Το Ντάγκλας έγινε Ντούγκλας και εν συνεχεία ντούγκλα, δηλαδή το έντονο στρίψιμο του μουστακιού. Σύμφωνα με τη λαογραφική και ερευνητική παράδοση, οι πρώτες μορφές του τραγουδιού κυκλοφόρησαν γύρω στη δεκαετία του 1930 (ή και λίγο νωρίτερα), ενώ πήρε τη σημερινή του μορφή και ηχογραφήθηκε πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 1950, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία το 1975.

«Ένα το χελιδόνι» – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Το σωστό: Θελει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους

Τι ακούγαμε: Θέλει κι η Ζωντανίνα δίνουν το αίμα τους

Η villain ηρωίδα της νιότης μας που διψούσε για αίμα.

«Στου Μπελαμή το ουζερί» – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Το σωστό: Στου Μπελαμή το ουζερί

Τι ακούγαμε: Στου Μπελαρή το ουζερί

Δικαιολογημένο, αφού το «ρ» έφτιαχνε τη ρίμα που θα ταυτιζόταν απολύτως με το ουζερί.

Ιστορικό fact: Ο Μπελαμής δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ο στιχουργός Κώστας Βίρβος τον εμπνεύστηκε από το γαλλικό Bel Ami, δηλαδή ο καλός φίλος, φράση την οποία άκουσε να παίζει σε μία γαλλική ταινία. Η φράση «κόλλησε» στο μυαλό του κι έπλασε τον Έλληνα Μπελαμή με το ουζερί του.

«Μωρό μου φάλτσο» – Μιχάλης Ρακιντζής

Το σωστό: Είσαι το σι μπεμόλ ακόρντο στην καρδιά μου

Τι ακούγαμε: Είσαι τόση με μπολ και πόντο στην καρδιά μου

Το απόλυτο ακαταλαβίστικο της εποχής που ο καθένας έχει ακούσει και κάτι διαφορετικό.

Ιστορικό fact: Στη μουσική το σι μπεμόλ (ή σι ύφεση) είναι μουσική νότα και αντιστοιχεί στη «σι» χαμηλωμένη κατά ένα ημιτόνιο.

«Έλα μωράκι μου» – Χρήστος Κυριαζής

Το σωστό: Έλα μωράκι μου το στρώμα είναι καπιτονέ

Τι ακούγαμε: Έλα μωράκι μου στο Μανέ Καπιτονέ

Η παρανόηση «Μανέ Καπιτονέ» ενδεχομένως φάνταζε ως ένα σημείο συνάντησης, ας πούμε ένα καφέ στην Παραλιακή, ιδανικό για πρώτο ραντεβού.

«Καλήν εσπέραν άρχοντες» – Χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Το σωστό: Οι ουρανοί αγάλλονται

Τι ακούγαμε: Η Ουρανία Γαλλοντέ

Στη φαντασία μας η Ουρανία Γαλλοντέ θα μπορούσε να είναι μία καλοβαλμένη κυρία, παντρεμένη με Γάλλο διπλωμάτη και σπίτι στο Κολωνάκι που ερχόταν επίσκεψη Χριστούγεννα – Πάσχα στη θεία Ευτέρπη στην Δώθε Παναγιά.

«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά» – Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Το σωστό: Ψηλή μου δεντρολιβανιά , ζαχαροκαντιοζυμωτή, δες κι εμέ το παλικάρι.

Τι ακούγαμε: Ψηλή μου δέντρο λιβαδιά, ζαχαροπλάστη ζυμωτή, δέστε με το παλικάρι.

Τα κάλαντα με τα περισσότερα misheard lyrics. Όλο λάθος.

Να σημειώσουμε, ότι οι παρανοήσεις στα κάλαντα γίνονταν, όταν μας τα μάθαιναν γονείς ή στο νηπιαγωγείο, προτού καν γνωρίσουμε το αλφάβητο στο Δημοτικό.

«Άνοιξη» – Σοφία Βόσσου

Το σωστό: Θα ‘ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη

Τι ακούγαμε: Θα ‘ναι ξαναμμένη Άνοιξη

Αλλάζει η εποχή, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πετάμε τα χειμωνιάτικα και μια φούντωση, μια φλόγα είναι εμφανής…

«Γιορτάζω» – Θάνος Καλλίρης

Το σωστό: Γιορτάζω γιορτάζω μ’ ακούτε που το φωνάζω

Τι ακούγαμε: Γιορτάζω γιορτάζω μα ούτε που το φωνάζω

Η αχνή προφορά του «κ» έβαλε σε μπελάδες τα αυτιά μας και δημιουργήσαμε το πιο καλλιτεχνικό οξύμωρο.

«Παραδώσου λοιπόν» – Πασχάλης

Το σωστό: Παραδώσου λοιπόν άνευ όρων μωρό μου

Τι ακούγαμε: Παραδώσου λοιπόν πάρε φόρα μωρό μου

Fun fact: Άξιος αναφοράς και ο στίχος «σαν τους κριτές του Γεδεών». Αφήναμε παύση ως ένα ακόμη ακατανόητο σημείο του τραγουδιού και κολλάγαμε το αυτί στο ηχείο του κασετόφωνου -τότε- μήπως καταλάβουμε τι λέει.

Ιστορικό fact: Τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Πασχάλης Αρβανιτίδης.

«Καμαρούλα μια σταλιά» – Γιάννης Πουλόπουλος

Το σωστό: Καμαρούλα μια σταλιά δύο επί τρία, κόχη και λατρεία τοίχος και φιλιά

Τι ακούγαμε: Καμαρούλα μια σταλιά δύο επί τρία, όχι και λατρεία δίχως και φιλιά.

Εδώ που τα λέμε μια σταλιά η καμαρούλα, πού να χωρέσουν η λατρεία και τα φιλιά;

Ιστορικό fact: Το τραγούδι των Λευτέρη Παπαδόπουλου – Μίμη Πλέσσα κυκλοφόρησε το 1967 σε πρώτη εκτέλεση του Δημήτρη Μητροπάνου. Ωστόσο, έγινε γνωστό στην πιο nouvelle vague εκδοχή της μέσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» και τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου (μαζί με τη Μαίρη Χρονοπούλου στην ταινία).

«Ερωτικό» (Με μια πιρόγα) – Μανώλης Μητσιάς

Το σωστό: Εδώ είναι Αττική φαιό νταμάρι

Τι ακούγαμε: Εδώ είναι Αττική Θεών νταμάρι

Fun fact: Δύσκολο task, ομολογουμένως, από τον μοναδικό και βαθυστόχαστο Άλκη Αλκαίο. Όχι μόνο εμείς που το ακούγαμε, αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες την έχουν «πατήσει» με αυτόν τον ιδιαίτερο, αλληγορικό στίχο.

«Ο δικός μου ο δρόμος» – Πασχάλης Τερζής

Το σωστό: Στην οδό γράφει «μόνος» επικίνδυνη λέξη

Τι ακούγαμε: Στην Οδό Γραφημώνος επικίνδυνη λέξη

Τι Γραφημώνος, τι Κλαυθμώνος…

«Θα τη χωθώ σε κάποιο μπαρ» – Στέλιος Διονυσίου

Το σωστό: Θα τη χωθώ

Τι ακούγαμε: Θα τοιχωθώ

Θα τοιχωθώ: Στιγμιαίος μέλλοντας παθητικής φωνής του ρήματος «τοιχώνομαι». Μιλάμε για γλωσσοπλάστες.

«Ρίνα Κατερίνα» – Κώστας Μπίγαλης

Το σωστό: Ρίνα Κατερίνα η φυγή σου φωτιά, η θύμισή σου λεπίδα

Τι ακούγαμε: Ρίνα Κατερίνα η φυγή σου φωτιά είναι η μισή σου (ή η χρυσή σου) λεπίδα.

Λεπίδα μια φορά ήταν, τώρα μισή ή χρυσή λίγη σημασία έχει.

«Πάει η αγάπη μου» – Χρήστος Δάντης

Το σωστό: Να ’τανε θεέ μου καλύτερα φάρσα

Τι ακούγαμε: Να ’τανε θεέ μου καλύτερα Πάσχα

Ποιος δεν θα προτιμούσε το Πάσχα -αρνάκι, σοκολατένια αυγά, τσουρέκια- από μία πρωταπριλιάτικη φάρσα;

Ιστορικό fact: Το υπέροχο κομμάτι του Γιάννη Καραλή ερμηνεύτηκε σε πρώτη εκτέλεση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, το 1977 και δεύτερη της Τάνιας Τσανακλίδου, ένα χρόνο αργότερα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο boost δόθηκε από την ερμηνεία του Χρήστου Δάντη σε μία πιο ποπ διασκευή, το 1991.

«Αύρα» – Δημήτρης Παναγόπουλος

Το σωστό: Και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν

Τι ακούγαμε: Και κάνει τάκλιν στα παράθυρα να τρίζουν.

Kατευθείαν «κόκκινη» χωρίς να χρειάζεται VAR.

Τα misheard της διεθνούς μουσικής σκηνής

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε μόνο στα ελληνικά τραγούδια. Τα πρώτα μας αγγλικά, που με το ζόρι καταφέρναμε να αποκωδικοποιήσουμε στις μικρές τάξεις του σχολείου, πρόσφεραν εξίσου άφθονο υλικό για παρερμηνείες και στιχουργικές εφευρέσεις.

“Freestyler” – Bomfunk MC’s

Το σωστό: Rock the microphone

Τι ακούγαμε: Γουάκαμακαφον

Όλοι το έχουμε τραγουδήσει έτσι και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία.

Fun fact: To virality του στίχου συνεχίζεται και σήμερα, έχοντας καταγραφεί ως ένα από τα πιο διάσημα misheard στη μουσική ιστορία.

“Informer” – Snow

Το σωστό: Α licky boom boom down

Τι ακούγαμε: Αλίκη Μπομπονέα

Σας θυμίζει κάτι το Αλικάκι; Σίγουρα ναι, αφού στις πρώτες τάξεις των αγγλικών -και όχι μόνο- ήταν σχεδόν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς τη φράση “Α licky boom boom down”, χωρίς να διαβάσει τους στίχους.

Ιστορικό fact: Ένα από τα κορυφαία διεθνή misheard θα μπορούσε κάλλιστα να αποδοθεί στην άρθρωση, αλλά και τη fast forward ερμηνεία του Καναδού καλλιτέχνη, Snow. Η γλώσσα του κομματιού περιλαμβάνει και φράσεις σε Jamaican Patois, μία κρεολική διάλεκτο που μιλούν στη Τζαμάικα με βάση τα αγγλικά και επιρροές από δυτικοαφρικανικές και άλλες γλώσσες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ότι η «Αλίκη Μπομπονέα» ήταν το πιο σωστό λάθος που θα μπορούσαμε να ακούσουμε.

“You give love a bad name” – Bon Jovi

Το σωστό: You give love a bad name

Τι ακούγαμε: Yu-Gi-Oh and Batman…

Όποιος βλέπει πολλά animation, αυτά παθαίνει.

“Asereje” (“The Ketchup Song”) – Las Ketchup

Το σωστό: Ασερεχέ

Τι ακούγαμε: Ασεκεχέ

Εντάξει, τώρα και στα ισπανικά μη θέλουμε και πολλά. Μια χαρά το τραγουδούσαμε, έστω και λάθος, προσπαθώντας σαν σεληνιασμένοι να εκτελέσουμε ταυτόχρονα και τη χορογραφία.

“Εsta si, esta no” – Chimo Bayo

Το σωστό: Εsta si, esta no

Τι ακούγαμε: Ecstasi Ecstano

Γκρεμίσαμε τον κόσμο σας με αυτήν την αποκάλυψη και με την ίδια e-c-sta-si που χορεύαμε αυτό το κομμάτι στα νιάτα μας; Ρητορικό ερώτημα.

“Hot Stuff” – Donna Summer

Tο σωστό: Lookin’ for some hot stuff baby this evenin’

Τι ακούγαμε: Lookin’ for some pasta baby this evenin’

Πες στην μακαρονάδα ακόμα την ψάχνω… full monty.

“Dancing Queen” – ABBA

Το σωστό: Dancing queen, feel the beat from the tambourine

Τι ακούγαμε: Dancing queen, feel the beat from the tangerine

Πηγαίος σουρεαλισμός ο ρυθμός του μανταρινιού.

Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτά τα κομμάτια. Είναι πολλά περισσότερα. Όσα παραθέσαμε, είναι όσα ακούσαμε κι εμείς λάθος.

Μπορείτε χωρίς φόβο και πάθος να προσθέσετε τα δικά σας στα σχόλια.