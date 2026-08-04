Οι Massive Attack τέθηκαν υπό καθεστώς μόνιμης απαγόρευσης εισόδου στη Σιγκαπούρη, καθώς η αστυνομία και η Αρχή Μέσων Ενημέρωσης της χώρας αποφάσισαν τη διακοπή κάθε μελλοντικής τους εμφάνισης λόγω της ανάρτησης της παλαιστινιακής σημαίας και των συνθημάτων κατά τη διάρκεια του Live τους.

Η τοπική αστυνομική αρχή εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας ότι το συγκρότημα ελέγχθηκε για «ενέργειες υποστήριξης πολιτικού σκοπού και την ύψωση ξένης σημαίας», συμπληρώνοντας πως αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα περιστατικά που δύνανται να διαταράξουν τη θρησκευτική και φυλετική ισορροπία της χώρας, ενώ ζητήθηκε από ντόπιους και ξένους να μην μεταφέρουν εγχώριες ή διεθνείς πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός της επικράτειας.

Έρευνες σε δωμάτια ξενοδοχείων και κατάσχεση διαβατηρίων

Το συγκρότημα, μέσω τοποθέτησης που δημοσιεύθηκε στον Guardian, περιέγραψε τα όσα ακολούθησαν τη συναυλία στο Star Theatre, αποκαλύπτοντας πως τα μέλη του προσήχθησαν, απομονώθηκαν και πέρασαν από ξεχωριστές ανακρίσεις.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι υπήρξαν έρευνες στους χώρους διαμονής τους, ενώ τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα κρατήθηκαν προσωρινά από τις αρχές. Σχετικά με την ατμόσφαιρα του live και την αντίδραση του κόσμου, εκπρόσωποι του συγκροτήματος ανέφεραν:

«Δεν θεωρήσαμε ότι παραβιάζαμε κάποιον νόμο».

Στην ίδια τοποθέτηση, συμπλήρωσαν πως το κοινό φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης πριν και μετά τη συναυλία, υπογραμμίζοντας πως δεν ανέμεναν ότι η εμφάνιση συμβόλου ενός αναγνωρισμένου κράτους θα είχε νομικές επιπτώσεις.

«Είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη των θαυμαστών μας»

Παρά τις διοικητικές κυρώσεις και την απαγόρευση, οι Massive Attack εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμπαράσταση του κόσμου, δηλώνοντας:

«Είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη των θαυμαστών μας».

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συνολική εμπειρία που έζησαν ως «σουρεαλιστική», επισημαίνοντας την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων και της ελεύθερης έκφρασης.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή τους, ευχαρίστησαν το κοινό της Σιγκαπούρης για τη φιλοξενία, εκφράζοντας την ευχή η διακυβέρνηση της χώρας να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Η επίσημη τοποθέτησή τους έκλεισε με τη χαρακτηριστική φράση: «Όπως λέγαμε… Free Palestine».