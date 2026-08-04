Ο Γιώργος Καραδήμος και ο Marc Almond ενώνουν τις φωνές και τις μουσικές τους στο νέο single «Just Cry», σε μια διεθνή συνεργασία που φέρνει κοντά την ελληνική δημιουργία με τη διεθνή pop σκηνή.

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση πραγματοποιείται στο νέο single «Just Cry», όπου ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός Γιώργος Καραδήμος συνεργάζεται με τον εμβληματικό Βρετανό καλλιτέχνη Marc Almond, τη φωνή των Soft Cell. Το τραγούδι κυκλοφορεί παγκοσμίως και αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική δισκογραφία.

Ο Marc Almond, με μια σπουδαία καριέρα, πολυάριθμες διακρίσεις και περισσότερες από 38 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, συναντά τον Γιώργο Καραδήμο σε μια σκοτεινή pop μπαλάντα, βασισμένη σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του Έλληνα δημιουργού.

Η ιδέα πήρε σάρκα και οστά με την καθοριστική συμβολή του Αντώνη Βιλλιώτη, διευθυντή της The Hubsters, ο οποίος έφερε κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Το «Just Cry» αποτελεί τη διεθνή εκδοχή του τραγουδιού «Να Κλαις», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά με τη συμμετοχή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Έτσι, ένα πρωτότυπο ελληνικό τραγούδι παρουσιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές εκδοχές: μία ελληνική, με την καθηλωτική ερμηνεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, και μία διεθνή, με τον Marc Almond να δίνει στο τραγούδι το δικό του χαρακτηριστικό, σκοτεινό pop αποτύπωμα.

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει πως οι ελληνικές μελωδίες και η εγχώρια δημιουργία μπορούν να ξεπεράσουν τα σύνορα και να συνομιλήσουν με τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ιδιαίτερη φωνή και η ερμηνευτική ταυτότητα του Marc Almond συναντούν τη μουσική γραφή του Γιώργου Καραδήμου, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονη ατμόσφαιρα και διεθνή προσανατολισμό.

Το «Just Cry» κυκλοφορεί από τη The Hubsters και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Συντελεστές

Στίχοι, Μουσική, Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Παραγωγή: Γιώργος Καραδήμος, Αντώνης Βιλλιώτης

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Μίξη: Δημήτρης Δημητριάδης

Mastering: Athens Mastering – Ανέστης Ψαραδάκος

Φωτογραφία εξωφύλλου: Αντώνης Βιλλιώτης