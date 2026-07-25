Αρχές Αυγούστου κι ενώ οι περισσότεροι παίρνουν το πλοίο για τα νησιά, εσύ παίρνεις… τα βουνά! Και καλά θα κάνεις, αφού η επαφή με τη φύση ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Βέβαια, και φέτος έχεις λόγο που επιλέγεις βουνό και συγκεκριμένα την Πίνδο.

Και αυτός είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου, που πρωταγωνιστεί για τρίτο καλοκαίρι. Στο Anilio Park, λοιπόν, θα κάνεις το δικό σου pause από όλα τα άλλα για ένα ολόκληρο, χορταστικό τριήμερο, γεμάτο μουσική και δράσεις μέσα στην αθάνατη ελληνική φύση. Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, επιστρέφει το Anilio Park Festival και το Χιονοδρομικό Κέντρο γεμίζει ξανά μουσική, σκηνές, παρέες που γίνονται κοινότητα και στιγμές που δύσκολα εξηγούνται χωρίς να τις ζήσεις.

Με ένα line up που ενώνει διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής σκηνής, νέες και παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, αναβαθμισμένες υποδομές και ακόμη περισσότερους λόγους για να αφήσεις πίσω την πόλη και να έρθεις στο Anilio. Αν λοιπόν, φέτος επέλεξες να βρεθείς στο Anilio Park Festival, σου έχουμε παρακάτω έναν οδηγό διασκέδασης ή «επιβίωσης» που σίγουρα θα σου φανεί χρήσιμος, πριν ανηφορίσεις για την Πίνδο.

#1 Μην περιμένεις «ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ»

​Φυσικά και θα δεις ​τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αλλά πριν από αυτό υπάρχουν πολλές ελεύθερες ώρες που θα γεμίσουν μία βαλίτσα αναμνήσεις. Πεζοπορία, yoga, βουτιές στη λίμνη, ​τοξοβολία, ποδήλατο, flyfox και μετά​ μουσική μέχρι αργά!

#2 Ζακέτα ​να πάρεις

​Καλά τα λέει η μαμά σου! Μπορεί να είναι Αύγουστος, αλλά στην Πίνδο​ είναι αλλιώς. Η βαλίτσα σου πρέπει να έχει το στοιχείο του σουρεάλ. Μαγιό και​ σαγιονάρα, ζακέτα​ και κάλτσες.

#3 Ξέχνα το… δίχαλο, πάρε άνετα παπούτσια

Θα περπατήσεις περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Το βουνό θέλει εξερεύνηση​ και το … δίχαλο δεν βοηθάει. Αθλητικά ή hiking shoes θα κάνουν τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη​.

​#4 Power bank για να μην ξεμείνεις από μπαταρία

Ακόμη και αν δεν είσαι τύπος… ινσταγκραμικός που ανεβάζει στις διακοπές το ένα στόρι μετά το άλλο, εδώ θα γίνεις. Γι’ αυτό και θα χρειαστείς το power bank για φωτογραφίες, βίντεο, μα πάνω από όλα για να ​πάρεις τηλέφωνο αυτόν που αποφάσισε να μην έρθει και να του πεις ότι περνάς απίστευτα. Και να δει τι έχασε.

​#5 Έλα ​και μόνος/η, θα φύγεις με παρέα

Τώρα, αυτό λέμε να μην το αναλύσουμε και πολύ… Αν πας, θα το καταλάβεις. Καλοκαίρι είναι άλλωστε…

Τι θα δεις, φέτος στο Anilio Park Festival

Για τρεις ολόκληρες μέρες (7, 8 και 9 Αυγούστου) η μουσική συναντά τη φύση, το βουνό γίνεται σημείο συνάντησης και ο Αύγουστος αποκτά το δικό του soundtrack.

Τι θα δεις στο Line Up του 2026

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Πάνος Βλάχος

Ιουλία Καραπατάκη

Κωνσταντίνα Τούνη

Σάββατο 8 Αυγούστου

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυριακή 9 Αυγούστου

Εισβολέας

Γιάννης Χαρούλης

Χαΐνηδες

Το Αnilio γίνεται playground για όλες τις ηλικίες

Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει με yoga μέσα στα έλατα. Το μεσημέρι επιβάλλει βουτιές στη λίμνη. Και λίγες ώρες μετά μπορεί και να πετάς πάνω από το βουνό. Το Anilio Park Festival συνεχίζει να χτίζει τη δική σου εμπειρία, αυτή που δεν θες να περιορίζεται μπροστά σε μια σκηνή. Φέτος, λοιπόν ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, ανάμεσά τους και το Flyfox.

Οργανωμένες πεζοπορίες

Yoga στη φύση

Slackline

Flyfox

Τοξοβολία

Beach volley

Κολύμπι στη λίμνη

Enduro & Mountain Bike

Διαδρομές με ATV

Αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο

Παιχνίδια και δράσεις γύρω από τη λίμνη

Περισσότερες παρέες, περισσότερος χώρος, καλύτερη εμπειρία

Το Anilio μεγαλώνει και οργανώνεται ακόμα καλύτερα. Φέτος, προστίθενται περίπου 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον χώρο του φεστιβάλ. Παράλληλα, το οργανωμένο camping επιστρέφει αναβαθμισμένο και έτοιμο να γίνει ξανά το ορεινό σπίτι χιλιάδων ανθρώπων για τρεις ημέρες. Και για όσους θέλουν περισσότερες ανέσεις, υπάρχουν επιλογές διαμονής από το Ανήλιο και το Μέτσοβο μέχρι τα Ιωάννινα, για κάθε στιλ και κάθε budget.

ANILIO PARK FESTIVAL

7 – 8 – 9 Αυγούστου 2026

Προπώληση: anilioparkfestival.gr

Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου – Anilio Park