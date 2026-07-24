Έληξε νωρίτερα, εξαιτίας προβλημάτων με τη φωνή του Τζον Μπον Τζόβι, η συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Τζον Μπον Τζόβι είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά. Ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση θα προγραμματιστεί εκ νέου.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν για τίποτα, αλλά μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας», είπε ο τραγουδιστής σύμφωνα με βίντεο θαυμαστή. «Θα βρούμε μία λύση, εντάξει; Απλώς περιμένετε, θα βρούμε πώς να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να ηρεμήσω απόψε», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο People: «Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές του ότι πάλευε με μια λοίμωξη στα ιγμόρεια, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας. Στο πλαίσιο των εμφανίσεων των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Τζον έχει πει επανειλημμένα ότι ήταν χαρά του που επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος».

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε το 2022 σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και κατέγραψε την πορεία της αποκατάστασής του στο ντοκιμαντέρ «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Η περιοδεία του συγκροτήματος που περιλαμβάνει τις συναυλίες στο Madison Square Garden καθώς και επερχόμενες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι η πρώτη μεγάλη των Bon Jovi μετά την επέμβαση.