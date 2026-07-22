Ένας ανανεωμένος και καλοκαιρινός Μάριος Φραγκούλης, έρχεται στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», με καινούρια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια – φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε μια μουσική παράσταση-έκπληξη.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο εμβληματικό Θέατρο στον Βύρωνα, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό. Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή. Το κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης.

Κοντά του θα έχει τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη, ένα νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην «5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών» της Μικρής Άρκτου. Στη συναυλία, ο Μάριος Φραγκούλης θα παρουσιάσει και δύο καινούρια τραγούδια («Μια καλημέρα» και «Χέρια φτερά») που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου, με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.

Ταυτότητα παράστασης

Μάριος Φραγκούλης – «Χέρια Φτερά»

Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Παίρνουν μέρος οι μουσικοί

Πιάνο: Στάθης Σούλης

Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας

Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός

Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης

Κρουστά: Αλέξης Κώστας

Συνθεσάιζερ: Δημήτρης Ανδρεάδης

Συντελεστές

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Ηχολήπτης FOH: Παύλος Σαπουντζής

Ηχολήπτης Σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης

Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους (AZAAD)

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ

Προπώληση: ticketservices.gr