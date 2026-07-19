Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album «Εκτός τόπου και χρόνου», οι σπουδαίοι μουσικοί επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία. Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας, μια ολοζώντανη επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των μουσικών και του κοινού, μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε.

Συντελεστές

Σταύρος Λάντσιας: πλήκτρα

Μιλτιάδης Παπαστάμου: ηλεκτρικό βιολί

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: ηλεκτρική κιθάρα, φωνή

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:

Early bird: 17€ – Sold Out

Προπώληση: 20€

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com