Έχω αυτή την κλασική συνήθεια κάθε καλοκαίρι: βρίσκω ένα συγκεκριμένο τραγούδι, κολλάω μαζί του και το βάζω στο repeat από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στον δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο, στις διακοπές…. Φέτος, το τραγούδι που «ντύνει» μουσικά τις μέρες μου και φτιάχνει τη διάθεσή μου, είναι το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)», η νέα δισκογραφική συνεργασία της Ιουλίας Καραπατάκη με τον Άγη Παπαπαναγιώτου, που κυκλοφορεί από τη Novel Vox.

Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό κομμάτι που θα σε κάνει να κολλήσεις. Και για να είμαι ειλικρινής, η Ιουλία Καραπατάκη γι’ άλλη μια φορά δεν με απογοητεύει καθόλου, καθώς το νέο της τραγούδι έχει στίχο που σε ξεσηκώνει τόσο ευχάριστα. Γενικά, έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα ως τραγουδίστρια: καταφέρνει πάντα να κάνει τα τραγούδια της μελωδικά, ευχάριστα και γεμάτα κέφι, χωρίς όμως να χάνουν την ποιότητά τους. Έχει μια φωνή που σε παρασύρει και σου φτιάχνει τη διάθεση στη στιγμή.

Αυτό που κάνει το τραγούδι τόσο εθιστικό, είναι ότι φέρνει το τέλειο καλοκαιρινό vibe, χωρίς όμως να βασίζεται σε φτηνά ή «πλαστικά» εφέ. Αντίθετα, αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας και της αλήθειας. Χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς στην παραγωγή, αφήνει χώρο στον στίχο και στη μελωδία να αναπνεύσουν και να σε αγγίξουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μένει στο μυαλό σου για ώρα αφού ακουστεί και η τελευταία νότα.

Στην ουσία του, το «Μέσα μου» μιλά για τη φλόγα που επιμένει να καίει μέσα μας, για τα όνειρα που αντιστέκονται στον χρόνο και για όλα εκείνα που μας κρατούν ζωντανούς, ακόμη και στις πιο σιωπηλές μας στιγμές. Είναι μια πανέμορφη υπενθύμιση πως, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν να σβήνουν, υπάρχει πάντα μια φωτιά που συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο μας: εκείνη που κουβαλάμε μέσα μας.

Αν ψάχνεις κι εσύ το κομμάτι που θα σημαδέψει τις φετινές σου αναμνήσεις, τότε πάτα εδώ για να το ακούσεις.

Στίχοι

Κι αν αλλάζει ο καιρός και η απόσταση μακραίνει

Είναι ο χρόνος ο γιατρός τις πληγές μας για να δένει

Και ένας πόθος μου σβηστός που να ανάψει περιμένει

Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι μα έχω μάθει να ονειρεύομαι του ονείρου η φωτιά πόσο γλυκά με καίει

Μέσα μου έχω μια στιγμή και χάνομαι τίποτα πια δεν αισθάνομαι μόνο το όνειρό μου τι να κάνω λέει

Κι αν το όνειρό μου αυτό μ’ οδηγήσει σ άλλο αστέρι δίνω στην καρδιά φτερά να πετάξεις σ άλλα μέρη τι είναι λάθος και σωστό πες μου κάποιον που να ξέρει

Συντελεστές / Credits:

Τραγούδι: Ιουλία Καραπατάκη

Στίχοι: Νίκος Γύρας

Μουσική: Άγης Παπαπαναγιώτου

Ενορχήστρωση: Πασχάλης Παπαζούδης

Νταούλι, Νταραμπούκα, Ντραμς, Κρουστά: Μιχάλης Μπάκαλης

Κλαρίνο, Σαξόφωνο: Χρήστος Κυριαζής

Τρομπέτα: Περικλής Αλιώπης

Τρομπέτα: Καλογιάννης Βεράνης

Τρομπόνι: Jim Σταρίδας

Κιθάρα: Νίκος Γύρας

Κιθάρα: Άγης Παπαπαναγιώτου

Ακορντεόν: Κωνσταντίνος Μιχάλακης

νορχήστρωση: Άγης Παπαπαναγιώτου, Πασχάλης Παπαζούδης, Νίκος Γύρας

Μίξη (Mixing): Πασχάλης Παπαζούδης (Summit Studio)

Mastering: Χρήστος Ζορμπάς (Sierra Studio)