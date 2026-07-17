Ο μεγάλος ενθουσιασμός για την «Τραβιάτα» έφερε ένα γρήγορο sold out και για τις οκτώ παραστάσεις. Ωστόσο, όσοι δεν προλάβατε να κλείσετε εισιτήριο, η Εθνική Λυρική Σκηνή προσθέτει μία επιπλέον παράσταση στις 31 Ιουλίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.

Στην επιπλέον παράσταση, τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ ερμηνεύει η Βασιλική Καραγιάννη, του Αλφρέντο Ζερμόν ο Γιάννης Χριστόπουλος και του Τζόρτζιο Ζερμόν ο Διονύσης Σούρμπης. Την Φλόρα Μπερβουά ερμηνεύει η Μαρισία Παπαλεξίου, Αννίνα η Σοφία Κυανίδου, Γκαστόνε ο Νικόλας Μαραζιώτης, Βαρόνος Ντουφόλ ο Χρήστος Ραμμόπουλος, Μαρκήσιος του Ομπινύ ο Νίκος Κοτενίδης, Δόκτωρ Γκρανβίλ ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Τζουζέππε ο Αντώνης Αντωνιάδης και Οικονόμος / Μαντατοφόρος ο Βασίλης Δημακόπουλος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την περιζήτητη παράσταση

Η καλλιτεχνική περίοδος 2025/26 ρίχνει αυλαία με την εμβληματική Τραβιάτα του Τζουζέππε Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στην ΕΛΣ είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της στην Κίνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος δημιουργεί μια μοναδική καρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα, ανασυνθέτοντας με απαράμιλλη φροντίδα και υψηλή αισθητική τον κόσμο της Βιολέττας Βαλερύ.

Τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια, απολύτως συνεπή στο πνεύμα και την εποχή του έργου, αναδεικνύουν τόσο την πολυτέλεια της παρισινής κατοικίας της ηρωίδας όσο και τη γαλήνη της εξοχικής της κατοικίας στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Πετρόπουλος αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, ισορροπώντας ανάμεσα στη θεατρική μεγαλοπρέπεια και την ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.

Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας. Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας, με μια μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.

Ταυτότητα παράστασης

Όπερα • Αναβίωση • Αφιέρωμα στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο

Τραβιάτα

Τζουζέππε Βέρντι

18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, φωτισμοί: Νίκος Σ. Πετρόπουλος

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης

Χορογραφία: Δήμητρα Σβήγκου

Αναβίωση φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση μπάντας: Κάτια Μολφέση

Βιολέττα Βαλερύ: Βασιλική Καραγιάννη (18, 21, 24, 28, 31 Ιουλ.) / Δήμητρα Κωτίδου (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Φλόρα Μπερβουά: Μαρισία Παπαλεξίου (18, 21, 24, 28, 31 Ιουλ.) / Χρυσάνθη Σπιτάδη (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Αννίνα: Τζούλια Σουγλάκου (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Σοφία Κυανίδου (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Αλφρέντο Ζερμόν: Γιάννης Χριστόπουλος (18, 21, 24, 28, 31 Ιουλ.) / Κωνσταντίνος Κληρονόμος (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Τζόρτζιο Ζερμόν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Διονύσης Σούρμπης (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Γκαστόνε: Γιάννης Καλύβας (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Νικόλας Μαραζιώτης (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Βαρόνος Ντουφόλ: Μαξίμ Κλονόφσκι (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Χρήστος Ραμμόπουλος (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Μαρκήσιος του Ομπινύ: Νίκος Κοτενίδης (18, 21, 24, 28, 31 Ιουλ.) / Σωτήρης Τριάντης (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Δόκτωρ Γκρανβίλ: Μάριος Σαραντίδης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Γιώργος Παπαδημητρίου (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Τζουζέππε: Νίκος Κατσιγιάννης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Αντώνης Αντωνιάδης (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Οικονόμος / Μαντατοφόρος: Ιωάννης Κοντέλλης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Βασίλης Δημακόπουλος (19, 23, 26, 30, 31 Ιουλ.)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τα εισιτήρια για τις οκτώ πρώτες παραστάσεις έχουν εξαντληθεί. Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 31ης Ιουλίου 2026 ξεκινά την Παρασκευή 17/7 στις 12.00, από τα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700 | καθημερινά 9.00-21.00) και την ticketservices.gr.