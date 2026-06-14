Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι θρυλικοί The Waterboys έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Sani Festival 2026, μεταφέροντας στην ιστορική σκηνή του Λόφου της Σάνης τον χαρακτηριστικό τους ήχο που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο rock, την folk και τις κέλτικες επιρροές.

Με επικεφαλής τον Mike Scott, μια από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής, το συγκρότημα έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπου ο λυρισμός συναντά τη μουσική αφήγηση. Οι συνθέσεις τους, συχνά εσωτερικές και στοχαστικές, διατηρούν μια έντονη συναισθηματική αμεσότητα που μεταφέρεται δυναμικά και στις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Από το εμβληματικό The Whole of the Moon μέχρι το Fisherman’s Blues, οι Waterboys έχουν δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν, στο οποίο το προσωπικό στοιχείο συνυπάρχει με πιο μυθικές και συμβολικές αναφορές. Η σχέση του Mike Scott με την ελληνική μυθολογία αποτελεί μία σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του, με αναφορές στον θεό Πάνα να διατρέχουν τραγούδια όπως το The Pan Within και το The Return of Pan, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η εμφάνιση της μπάντας στο φετινό Sani Festival θα κινηθεί ανάμεσα σε όλη τη δισκογραφία τους, συνδυάζοντας αγαπημένα τραγούδια τους με νεότερο υλικό, σε μια συναυλία που δίνει έμφαση στη ροή, την ένταση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η παρουσία των Waterboys προσθέτει μια ατμοσφαιρική και αφηγηματική διάσταση στο φετινό Sani Festival, το οποίο φιλοξενεί τον Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzi Dian (11 Ιουλίου), τον James Arthur (18 Ιουλίου), την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη Διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου (25 Ιουλίου), τους Soul II Soul (8 Αυγούστου) και την Vicky Leandros (15 Αυγούστου). Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα μέσα στο καλοκαίρι.

Σάββατο 1 Αυγούστου

Προπώληση: more.com

Sani Resort, Λόφος της Σάνης, Κασσάνδρα, Χαλκιδική