Ο ιστορικός Λόφος της Σάνης υποδέχεται και φέτος μερικές από τις πιο ξεχωριστές φωνές της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από 11 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου, το Sani Festival 2026, το διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ του Sani, παρουσιάζει έξι μεγάλες συναυλίες με καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν διαφορετικές μουσικές εποχές και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή.

Από τον θρυλικό Robert Plant – frontman των Led Zeppelin – μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, τον καλλιτέχνη-φαινόμενο James Arthur, μέχρι τους The Waterboys, εμβληματικό συγκρότημα της βρετανικής σκηνής, τους Soul II Soul, ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της διεθνούς soul σκηνής, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα εκπροσωπούν οι σπουδαίες ερμηνεύτριες Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου με τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Βασίλη Προδρόμου.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει τον Δεκαπενταύγουστο με τη μεγάλη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος, μιας καλλιτέχνιδας με σπάνια διεθνή πορεία και πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Sani Festival έχει διαμορφώσει το δικό του ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα στη Μεσόγειο, φιλοξενώντας κάθε καλοκαίρι κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δημιουργώντας μουσικές εμπειρίες που συνδέονται άμεσα με την μοναδική ταυτότητα του τόπου.

Αναλυτικά οι συναυλίες του φεστιβάλ

Σάββατο 11 Ιουλίου

Robert Plant

με τους Saving Grace και την Suzi Dian

Το Sani Festival 2026 ανοίγει με μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας rock σκηνής. Ο Robert Plant, η θρυλική φωνή των Led Zeppelin και ένας καλλιτέχνης που επηρέασε καθοριστικά την ιστορία της σύγχρονης μουσικής, έρχεται στον Λόφο της Σάνης μαζί με τους Saving Grace και τη χαρισματική Suzi Dian, για μια συναυλία με συναίσθημα, ερμηνευτική ωριμότητα και καλλιτεχνική ελευθερία. Με σχεδόν έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής πορείας, ο Plant συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει δημιουργικά τον ήχο του, κινούμενος με φυσικότητα ανάμεσα στη folk, τα blues, το gospel και την rock. Στο Sani Festival θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα βασισμένο στη συνεργασία του με τους Saving Grace, μέσα από νέες ερμηνείες, παραδοσιακές μελωδίες και τραγούδια που αναδεικνύουν τη βαθιά εκφραστικότητα και τη διαχρονική σκηνική του παρουσία.

Σάββατο 18 Ιουλίου

James Arthur

Με δισεκατομμύρια streams, διαμαντένιες διακρίσεις και sold-out περιοδείες που έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη pop σκηνή, ο James Arthur έρχεται για πρώτη φορά στο Sani Festival. Από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor μέχρι τη διεθνή επιτυχία του «Say You Won’t Let Go» και του «Impossible», ο Βρετανός τραγουδοποιός έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται στην αμεσότητα, τη συναισθηματική ένταση και τη βαθιά προσωπική αφήγηση. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην pop, την soul και την rock, θα παρουσιάσει στον Λόφο της Σάνης ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και νεότερο υλικό από τη δισκογραφική του πορεία, σε μια συναυλία που υπόσχεται να φέρει κοντά διαφορετικές γενιές και μουσικά κοινά

Σάββατο 25 Ιουλίου

Δήμητρα Γαλάνη & Ελένη Τσαλιγοπούλου

με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου με τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Βασίλη Προδρόμου

Δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού συναντιούνται στη σκηνή του Sani Festival, σε μια μουσική παράσταση που γεφυρώνει το λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και τις σύγχρονες δημιουργίες. Η Δήμητρα Γαλάνη, με τη μακρά και καθοριστική πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που έχει συνδέσει τη φωνή της με τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας και το σμυρναίικο ρεπερτόριο, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, οικειότητα και τραγούδια που διατρέχουν διαφορετικές στιγμές της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Μαζί τους, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, με τη σπουδαία συμβολή της στην ανάδειξη του αστικού λαϊκού και μικρασιατικού ήχου – υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη – καθώς και ο τραγουδοποιός της νεότερης γενιάς Βασίλης Προδρόμου

Σάββατο 01 Αυγούστου

The Waterboys

Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι θρυλικοί The Waterboys έρχονται στον Λόφο της Σάνης μεταφέροντας τον χαρακτηριστικό τους ήχο που κινείται ανάμεσα στην rock, την folk και τις κέλτικες επιρροές. Με επικεφαλής τον Mike Scott, μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής, το συγκρότημα έχει δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν όπου ο λυρισμός συναντά τη μουσική αφήγηση και τη σκηνική ένταση. Από το «The Whole of the Moon» μέχρι το «Fisherman’s Blues», οι Waterboys έχουν διαμορφώσει έναν ήχο βαθιά συναισθηματικό και αφηγηματικό, που διατηρεί τη δύναμή του και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Η συναυλία τους στο Sani Festival θα κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές στιγμές της δισκογραφίας τους, συνδυάζοντας κλασικά τραγούδια με νεότερο υλικό, σε μια συναυλία που δίνει έμφαση στη ροή, την ένταση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Σάββατο 08 Αυγούστου

Soul II Soul

Οι Soul II Soul, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, έρχονται το καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και διαχρονικές επιτυχίες. Με ηγετική μορφή τον Jazzie B, οι πρωτοπόροι του «Back To Life» και του «Keep On Movin» άλλαξαν το τοπίο της σύγχρονης soul, συνδυάζοντας funk, R&B και dance επιρροές σε έναν ήχο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Με δύο βραβεία Grammy, εκατομμύρια πωλήσεις και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής, όπως ο James Brown, η Sinéad O’Connor, ο Nas και οι Destiny’s Child, οι Soul II Soul εξακολουθούν να διατηρούν τη μοναδική ενέργεια και πολιτιστική ταυτότητα που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά σχήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Σάββατο 15 Αυγούστου

Βίκυ Λέανδρος

Το φινάλε του Sani Festival 2026 αναλαμβάνει μία από τις πιο εμβληματικές Ελληνίδες καλλιτέχνιδες με διεθνή πορεία. Η Βίκυ Λέανδρος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, κλείνοντας τη φετινή διοργάνωση με μια συναυλία υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Με μια σπάνια διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων, και τραγούδια σε επτά γλώσσες, η Βίκυ Λέανδρος έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Από το «Après toi», που της χάρισε τη νίκη στην Eurovision το 1972, μέχρι τις διαχρονικές επιτυχίες που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η ξεχωριστή φωνή και η σκηνική της παρουσία εξακολουθούν να συγκινούν διαφορετικές γενιές. Στο Sani Festival θα παρουσιάσει μια μεγάλη παραγωγή με τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της, σε μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συναίσθημα και κοσμοπολίτικη αύρα.

Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης, με ώρα έναρξης 21:30.

Προπώληση: more.com