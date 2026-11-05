Σε μια εποχή που η αλήθεια συχνά θυσιάζεται στον βωμό των ψηφιακών φίλτρων και των κατασκευασμένων ειδώλων, ο φακός του Platon λειτουργεί ως καθρέφτης της ανθρώπινης κατάστασης. Έχοντας υπογράψει περισσότερα από 30 εξώφυλλα του περιοδικού TIME και απαθανατίσει περισσότερους παγκόσμιους ηγέτες από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία, ο κορυφαίος φωτογράφος πορτρέτων, επιστρέφει στις ρίζες του.

Η έκθεση «PEOPLE POWER PLATON», η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) σε συνδιοργάνωση με το STUDIO PLATON και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, αποτελεί τη μεγαλύτερη παρουσίαση του έργου του παγκοσμίως σε επίπεδο μουσείου. Για τον Platon, η επιλογή της Αθήνας δεν είναι τυχαία, αλλά μια βαθιά συναισθηματική κίνηση. Όπως εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στη συνέντευξη Τύπου, αυτή η έκθεση είναι ο δικός του τρόπος να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ελλάδα.

Άποψη της έκθεσης – Credits: Θωμάς Δασκαλάκης

Σχολιάζοντας μάλιστα το γεγονός ότι το Χόλιγουντ ασχολείται έντονα με την Οδύσσεια αυτή την περίοδο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η δική του, πραγματική οδύσσεια συμπυκνώνεται σε αυτά τα 40 χρόνια δουλειάς που επέλεξε να φέρει στον τόπο και στους ανθρώπους που αγαπά, νιώθοντας την ανάγκη να επιστρέψει… σπίτι». «Είναι ο δικός μου τρόπος να πω ευχαριστώ στην Ελλάδα. Υπήρχε λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τους υπέροχους φίλους μου εδώ, επειδή κατάγομαι από την Ελλάδα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχω κάνει ποτέ, ειδικά σε μουσείο. Επέλεξα την Ελλάδα επειδή ήθελα να τη φέρω ”σπίτι”», δήλωσε ο Platon κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Πάρος/ Platon

Απέναντι στον διχασμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η επιστροφή αυτή συμπίπτει με μια περίοδο βαθιάς παγκόσμιας κρίσης. Ο Platon δεν κρύβει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ζούμε σε καιρούς συναρπαστικούς αλλά και επικίνδυνους, όπου οι ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας εγκλωβίζουν σε αλγορίθμους και μας διχάζουν. Με την ανάδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο φωτογράφος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο να ανταλλάξουμε την αυθεντική συναισθηματική μας νοημοσύνη με κάτι τεχνητό.

Παρόλα αυτά, δηλώνει αισιόδοξος. Η πίστη του στην ανθρώπινη φύση παραμένει ζωντανή, έχοντας δει ανθρώπους που έχασαν τα πάντα να επιδεικνύουν απίστευτο κουράγιο, ανθεκτικότητα και καλοσύνη στις πιο ευάλωτες στιγμές τους. Για τον ίδιο, η έκθεση λειτουργεί ως μια ανοιχτή πρόκληση προς την κοινωνία: μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε αν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και πώς μπορούμε να αυτοδιορθωθούμε.

Αλ Πατσίνο & Ρόμπερτ Ντε Νίρο/ Platon

«Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας. Κατακλυζόμαστε όλοι από πληροφορίες. Είμαστε αποσπασμένοι και πιστεύω πολύ διχασμένοι, επειδή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που μας απομακρύνουν -είτε πρόκειται για την πολιτική είτε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας εγκλωβίζουν σε αλγορίθμους και ομάδες. Τώρα υπάρχει και η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και σκεφτόμαστε σοβαρά να ανταλλάξουμε την αυθεντική συναισθηματική μας νοημοσύνη με κάτι τεχνητό. Επομένως, αυτοί είναι καιροί συναρπαστικοί, ενδιαφέροντες, ευμετάβλητοι και επικίνδυνοι. Αλλά είμαι αισιόδοξος. Έχοντας δει τόσους πολλούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τους να δείχνουν τέτοιο κουράγιο και αισιοδοξία, τέτοια ελπίδα και ανθεκτικότητα, αλλά και τόση καλοσύνη, ακόμα κι όταν έχουν χάσει τα πάντα, μου δίνει μεγάλη πίστη στην ανθρώπινη φύση, ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια κομβική στιγμή όπου μπορούμε να αυτοδιορθωθούμε. Σχετικά με αυτό πιστεύω ότι είναι αυτή η έκθεση. Μια πρόκληση προς την κοινωνία για να αναρωτηθούμε: Είμαστε στο σωστό δρόμο; Τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε;», δήλωσε ο Platon.

Η Τέχνη δεν είναι προώθηση

Στο Μουσείο Μπενάκη, ο επισκέπτης θα έρθει αντιμέτωπος με μια απίστευτη γκάμα πορτραίτων. Δίπλα σε αγαπημένους καλλιτέχνες, αθλητές και πολιτιστικούς ηγέτες, συνυπάρχουν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, αλλά και δικτάτορες ή αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Ο Platon ξεκαθαρίζει τη θέση του: δεν προμοτάρει κανέναν, ούτε καν τους ήρωες.

Άποψη της έκθεσης – Credits: Θωμάς Δασκαλάκης

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον Χάρβι Γουάνστιν και τον P. Diddy -ανθρώπους που κάποτε αποθεώνονταν και σήμερα βρίσκονται στη φυλακή- εξηγεί ότι οι φωτογραφίες του συνεχίζουν να λειτουργούν επειδή, όταν μια στιγμή είναι απόλυτα αληθινή, καταφέρνει να αποτυπώσει και τις δύο πλευρές της ανθρώπινης φύσης.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή την έκθεση που θα χαρείτε να δείτε το πρόσωπό τους καθώς θα περιηγείστε. Κάποιοι από τους ήρωές σας μπορεί να βρίσκονται σε αυτήν, πολιτιστικοί ηγέτες και ηθοποιοί που θεωρείτε υπέροχους. Θα υπάρχουν, επίσης, άνθρωποι που δεν συμπαθείτε, με μια πολύ προβληματική κληρονομιά, που προκάλεσαν αναστάτωση στην κοινωνία, ακόμα και πόνο σε άλλους. Υπάρχουν μέχρι και δικτάτορες στην έκθεση…. Δεν προμοτάρω όμως κανέναν. Ούτε και ήρωες. Μου έχει τύχει πολλές φορές να φωτογραφίζω έναν ήρωα, αλλά μετά η ιστορία να αλλάζει. Και να ανακαλύπτουμε ότι αυτό το άτομο που κάποτε αποθεωνόταν, τώρα βρίσκεται στη φυλακή για διαφθορά ή ακόμα και για σεξουαλική βία. Όπως για παράδειγμα, ο Χάρβι Γουάνστιν και ο P. Diddy… Και οι δύο άνδρες είναι σήμερα στη φυλακή. Οι φωτογραφίες, όμως, λειτουργούν ακόμα. Επειδή όταν πετυχαίνω μια φωτογραφία σωστά, αν είναι μια αληθινή στιγμή, μπορείς να δεις και τις δύο πλευρές της ανθρώπινης φύσης μέσα σε αυτήν», επεσήμανε μεταξύ πολλών άλλων ο Platon.

Έλον Μασκ/ Platon

Αυτή ακριβώς η προσέγγιση μετατρέπει το έργο του από μια σειρά κομψών πορτραίτων σε ένα βαθύτερο πολιτικό σχόλιο.

«Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά τους ανθρώπους και, ας ομολογήσουμε και το προφανές, την πολιτική. Την πολιτική εννοούμενη ως τους συλλογικούς μηχανισμούς που κάνουν τις κοινωνίες να λειτουργούν, δηλαδή που καθιστούν δυνατά τα ανθρώπινα συστήματα συνύπαρξης και πρόοδου. Ο Platon δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί κομψά πορτρέτα. Είναι ένας σχολιαστής αυτής της θεμελιώδους πτυχής της ανθρώπινης κατάστασης και προσεγγίζει το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. Και θα πρότεινα μετά από κάποια μελέτη των απεικονιζόμενων προσώπων, τα οποία έχουν επιλεχθεί με προσοχή από τον καλλιτέχνη και επιμελητή της έκθεσης, ως ένα δοκίμιο για κάτι βαθύτερο, για τη δυναμική της αλλαγής και τους τρόπους που αλλάζει ο κόσμος», ανέφερε ο Γιώργης Μαγγίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, στη συνέντευξη Τύπου.

Άποψη της έκθεσης – Credits: Θωμάς Δασκαλάκης

Τι θα δούμε στο Μουσείο Μπενάκη

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON απαρτίζεται από δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτραίτα του Platon: άνθρωποι που διαμόρφωσαν την ιστορία, παγκόσμιοι ηγέτες και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασημότητες, κορυφαίες μορφές του πολιτισμού, ανατρεπτικές προσωπικότητες, περιθωριακοί χαρακτήρες, καλλιτέχνες, κολοσσοί της τεχνολογίας, σχεδιαστές μόδας κ.ά.

Ντέιβιντ Μπέκαμ / Platon

Γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδέεται με τα πρόσωπα που φωτογραφίζει, o Platon έχει απαθανατίσει περισσότερους παγκόσμιους ηγέτες από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν, Μουαμάρ Καντάφι, Τόνι Μπλερ, Σίλβιο Μπερλουσκόνι και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης, παρουσιάζονται φωτογραφικές συνθέσεις που προέκυψαν από τις πολυάριθμες επισκέψεις του Platon στην Πάρο για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Με το έργο αυτό, αποτίνει φόρο τιμής στον τόπο καταγωγής του και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ντόναλντ Τραμπ/ Platon

Παράλληλα, και με αφορμή την έκθεση, κυκλοφορεί στα αγγλικά από τις εκδόσεις Matsumoto, με την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του Platon, το νέο πολυσέλιδο βιβλίο του με τίτλο PLATON PAROS.

Ποιος είναι ο Platon

Με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, ο Platon γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1968, σπούδασε στο Saint Martin’s School of Art και στο Royal College of Art του Λονδίνου και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος, γνωστός για τα δυναμικά πορτραίτα πολιτικών ηγετών, προσωπικοτήτων και ανθρώπων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία.

Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή έντυπα, ενώ έχει δημιουργήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα για το περιοδικό TIME, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου του 2008 με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί τότε σε «Πρόσωπο της Χρονιάς». Η φωτογραφία αυτή απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό World Press Photo. Πιο πρόσφατα, φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του TIME για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2024 με το πορτραίτο του Donald Trump.

Ο Platon

Το 2008, ο Platon εντάχθηκε στο δυναμικό του περιοδικού The New Yorker ως φωτογράφος, αποσπώντας ένα βραβείο Peabody και δύο National Magazine Awards για τα φωτογραφικά του δοκίμια.

Το 2013 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Portfolio, αφιερωμένο στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών προσωπικοτήτων στον χώρο των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Το The People’s Portfolio δημιουργεί μια οπτική γλώσσα που καταρρίπτει φραγμούς, προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταπολεμά τις διακρίσεις και κινητοποιεί το κοινό να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς.

Βλαντίμιρ Πούτιν/ Platon

Έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής για θέματα ηγεσίας σε σημαντικούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τα Πανεπιστήμια Yale και Οξφόρδης, το Wharton School, σε εταιρείες όπως η Chanel και η Nike αλλά και στη National Portrait Gallery του Λονδίνου και στο International Center of Photography στη Νέα Υόρκη.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών και ειδησεογραφικών μέσων, μεταξύ των οποίων τα Charlie Rose (PBS), Morning Joe (MSNBC), GPS του Fareed Zakaria (CNN) και το BBC World News. Το 2022 ήταν κεντρικός ομιλητής στο TED Vancouver, προωθώντας την περιέργεια και την αναζήτηση της κατανόησης αντί της κριτικής και της προκατάληψης.

Άποψη της έκθεσης – Credits: Θωμάς Δασκαλάκης

Παράλληλα, ο Platon έχει εκδώσει έξι βιβλία με το έργο του. To Platon’s Republic (Phaidon Press, 2004) αποτελεί μια αναδρομή στην πρώιμη δημιουργική του πορεία. Το Power (Chronicle, 2011) περιλαμβάνει 100 πορτραίτα των ισχυρότερων ηγετών του κόσμου. To China: Through the Looking Glass δημιουργήθηκε το 2015 σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

To Service (Prestel, 2016) είναι αφιερωμένο στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στα σωματικά και ψυχολογικά τραύματά τους, στο εξαιρετικό τους θάρρος και στα έντονα συναισθήματα που συνοδεύουν όσους υπηρετούν. To The Defenders (Matsumoto, 2024) δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The People’s Portfolio και τιμά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο. Η πιο πρόσφατη έκδοσή του με τίτλο Platon Paros κυκλοφόρησε το 2026 από τις εκδόσεις Matsumoto.

Πάρος/ Platon

Το έργο και η ζωή του Platon αποτελεί το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix Abstract: The Art of Design. Η πρώτη του ταινία, My Body Is Not A Weapon, παρουσιάζει επιζώντες σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου και τον Dr. Denis Mukwege, βραβευμένο με το Νόμπελ Ειρήνης το 2018. Η δεύτερη ταινία του, Portrait of a Stranger, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τιμά τις φωνές προσφύγων από όλο τον κόσμο.

Το 2020, το Smithsonian Institution απέκτησε το φωτογραφικό αρχείο του Platon με πορτραίτα σημαντικών Αφροαμερικανών ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα καθώς και προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

PEOPLE POWER PLATON

Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138): Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα

Διάρκεια: Έως 31 Ιανουαρίου 2027