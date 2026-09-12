Ο Τάκης Τλούπας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους του 20ού αιώνα. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη της μεταπολεμικής Ελλάδας, μέσα από ασπρόμαυρα κάδρα γεμάτα φως, συναίσθημα και ιστορική αλήθεια.

Ωστόσο, σήμερα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τη Moments Collective μέσα από την έκθεση «Μια άλλη Ευρώπη-Τάκης Τλούπας», συστήνει στο κοινό μία λιγότερο γνωστή, αλλά εξαιρετικά γοητευτική πτυχή του έργου του σημαντικού Έλληνα φωτογράφου. Σε επιμέλεια της Βάνιας Τλούπα, η έκθεση συγκεντρώνει φωτογραφίες από τα ευρωπαϊκά ταξίδια του δημιουργού κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, έχοντας πάντα σαν αφετηρία την Ελλάδα. Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στον δρόμο προς τον Πύργο του Άιφελ, Γαλλία, 1953

Πολλές από τις εικόνες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό και φωτίζουν μια διαφορετική όψη του Τλούπα, πέρα από τη γνωστή φωτογραφική καταγραφή της Θεσσαλίας και της ελληνικής υπαίθρου. Μέσα από πόλεις, τοπία, δρόμους, πλατείες και καθημερινές σκηνές ζωής, ο φακός του αναζητά παντού το κοινό ανθρώπινο στοιχείο.

Για τους περισσότερους, ο Τάκης Τλούπας είναι ο φωτογράφος της Θεσσαλίας, των ανθρώπων του μόχθου και της ελληνικής υπαίθρου. Η έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» μετατοπίζει το βλέμμα σε μια διαφορετική διάσταση του έργου του: στα ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ευρώπη σε μια εποχή όπου οι μετακινήσεις στο εξωτερικό ήταν δύσκολες και σπάνιες.

Χειμώνας στο Παρίσι, Γαλλία, 1955

Ξεκινώντας το 1953 με τη θρυλική Vespa του, και αργότερα με το χαρακτηριστικό Citroën 2CV, ο Τάκης Τλούπας διέσχισε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Γερμανία. Οι εικόνες του δεν λειτουργούν απλώς ως ταξιδιωτικά τεκμήρια αλλά ως αποτυπώσεις ενός βλέμματος που αναζητούσε σε κάθε τόπο την κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Στις γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μαζί με τις φωτογραφίες του παρουσιάζονται προσωπικά αντικείμενα, αρχειακό υλικό και η χαρακτηριστική Vespa του. Επίσης, θα προβληθούν αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ της Καλλιόπης Λεγάκη «Το φωτογραφείο του μπαμπά μου».

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια Βάνια Τλούπα, φωτογράφος και διαχειρίστρια του αρχείου του: «Αυτή η έκθεση γεννήθηκε από την ανάγκη μου να μοιραστώ μαζί σας μια άλλη, πιο προσωπική και ανήσυχη πλευρά του. Τον άνθρωπο πίσω από την κάμερα, τον αιώνιο ταξιδευτή. Επιμελούμενη αυτό το υλικό, δεν είδα απλά έναν καλλιτέχνη να πειραματίζεται με τη Δυτική αρχιτεκτονική ή τις έντονες αντιθέσεις του ασπρόμαυρου φιλμ. Είδα τον πατέρα μου να κοιτάζει τον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό που κοίταζε τους αγρότες στη Θεσσαλία. Για εκείνον, η ανθρώπινη φιγούρα ήταν πάντα το κέντρο, είτε βρισκόταν σε ένα απομονωμένο ελληνικό χωριό είτε σε μια πολύβουη ευρωπαϊκή λεωφόρο».

Χειμώνας στο Καστράκι, Μετέωρα, 1968

Ο Τάκης Τλούπας αφιέρωσε τη ζωή του στη φωτογραφία και στην καταγραφή της Ελλάδας που άλλαζε. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες κατέγραψε τοπία, ανθρώπους και καθημερινές ιστορίες, δημιουργώντας ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Το 1994 τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνολική προσφορά του. Μέχρι τον θάνατό του, το 2003, παρέμεινε ενεργός στη φωτογραφία.

Η εκτύπωση του φωτογραφικού υλικού, πραγματοποιήθηκε σε φωτογραφικό χαρτί Fujifilm DP II.

Πρακτικές πληροφορίες

Εγκαίνια: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: 2 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 12:00-20:00 | Σάββατο 10:00-14:00

Χώρος: Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22

Είσοδος: ελεύθερη

Πληροφορίες: 210 3680972