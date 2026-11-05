Η πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη φέρνει στις αίθουσες την πολυαναμενόμενη ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», με πρωταγωνιστές τον σπουδαίο Τζον Μάλακοβιτς και τον Σαμ Ρόκγουελ, αλλά και την ελληνική «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, μια ταινία-ωδή στην τρυφερότητα, την αποδοχή και την επανένωση, που σηματοδοτεί και τη μεγάλη επιστροφή της Μπέττυς Βακαλίδου στη μεγάλη οθόνη 17 χρόνια μετά τη θρυλική «Στρέλλα». Δίπλα της στον ρόλο της κόρης της, η Έλενα Τοπαλίδου.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε και την επιστροφή του Λίαμ Νίσον στη μεγάλη οθόνη, σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά: ταινία δράσης. Μάλιστα, το «Γκάζια στο Κόκκινο», αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μαρκ Βάνσελοου, κασκαντέρ και επί χρόνια συνεργάτη του ηθοποιού. Για τους μικρούς φίλους κάνει πρεμιέρα και ο «Γάτος με καπέλο», με τη Μαρία Κορινθίου να είναι ανάμεσα στους ηθοποιούς που δανείζουν τη φωνή τους στο animation.

Wild Horse Nine

Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Μουσική: Κάρτερ Μπέργουελ

Πρωταγωνιστούν: Τζον Μάλκοβιτς, Σαμ Ρόκγουελ, Στιβ Μπουσέμι, Μαριάνα ντι Γκιρολάμο, Τομ Γουέιτς, Πάρκερ Πόισι

Διάρκεια: 117 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Λίγο πριν από το πραξικόπημα στη Χιλή το 1973, οι πράκτορες της CIA Chris και Leeαναχωρούν από το Σαντιάγο, όπου υπηρετούν υπό τις εντολές του προϊσταμένου τους και επικεφαλής του γραφείου, MJ, με προορισμό το Νησί του Πάσχα. Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, οι δύο συνεργάτες έρχονται αντιμέτωποι με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες, ενώ ο απρόσμενος δεσμός που αναπτύσσει ο Chris με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο.

Μάχη

Σκηνοθεσία: Ηλίας Γιαννακάκης

Σενάριο: Ηλίας Γιαννακάκης

Πρωταγωνιστούν: Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Γιάννης Οικονομίδης, Ράνια Οικονομίδου, Λυδία Φωτοπούλου

Διάρκεια: 120 λεπτά

Ελλάδα, 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Μάχη, μία όμορφη γυναίκα σήμερα, η οποία στα χρόνια της δικτατορίας ήταν άντρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού, και πατέρας δύο παιδιών, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σιωπή και απουσία μισού αιώνα. Η επιστροφή της οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της και στην εντελώς αναπάντεχη συναισθηματική επανασύνδεση με την αγαπημένη της κόρη.

Nightborn

Σκηνοθεσία: Χάνα Μπέργκολμ

Σενάριο: Χάνα Μπέργκολμ, Ιλγια Ράουτσι

Μουσική: Έικα Τοπίνεν

Πρωταγωνιστούν: Σέιντι Χάρλα, Ρούπερτ Γκριντ, Πάμελα Τόλα, Πίρκο Σάισιο, Ρεμπέκα Λέισι, Τζον Τόμσον

Διάρκεια: 91 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Φινλανδικά

Φινλανδία, 2026

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Η Σάγκα και ο Βρετανός σύζυγός της, Τζον, μετακομίζουν στο απομονωμένο σπίτι όπου εκείνη πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας, βαθιά μέσα στα δάση της Φινλανδίας, με το όνειρο να χτίσουν εκεί την τέλεια οικογένεια. Όμως από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί τους, η Σάγκα νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά μαζί του – μια αίσθηση που κανείς γύρω της δεν φαίνεται διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά. Καθώς το σώμα της προσπαθεί να συνέλθει από τη γέννα και τη λοχεία, και ο γάμος της αρχίζει να καταρρέει, η πεποίθησή της πως το παιδί κρύβει ένα σκοτεινό, αλλόκοσμο μυστικό δυναμώνει. Και όσο το δάσος γύρω από το σπίτι μοιάζει σιγά-σιγά να ξυπνά, η Σάγκα καλείται να αντιμετωπίσει μια δύναμη αρχέγονη, που απειλεί να διαλύσει το όνειρό της για τη μητρότητα.

Club Kid

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Φέρστμαν

Σενάριο: Τζόρνταν Φέρστμαν

Μουσική: Κριστόμπαλ Τάπια ντε Βεέρ

Πρωταγωνιστούν: Τζόρνταν Φέρστμαν, Κάρα Ντελεβίν, Κίρμπι Χάουελ-Μπατίστ, Κόλιν Καμπ, Βίκι Πέπερνταϊν, Νάιτζιλ Γουάιτ, Ελνταρ Ισκαντάροφ, Saturn Risin9, Μις Μπένι, Αλάσκα Ράιλι, Ντιέγκο Κάλβα, Ρέτζι Αμπσολομ

Διάρκεια: 122 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Η ζωή ενός ξεπεσμένου underground διοργανωτή πάρτι αλλάζει όταν πρέπει να φροντίσει έναν γιο του οποίου την ύπαρξη δεν γνώριζε.

Γκάζια στο Κόκκινο

Σκηνοθεσία: Μαρκ Βάνσελοου

Σενάριο: Τόμπσον Εβανς

Μουσική: Μάικλ Γεζέρσκι

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Μαρίζα Τομέι, Βινγκ Ρέιμς, Μάικλ Τσίκλις, Μπρετ Τάκερ, Στέλα Στόκερ, Χάμις Μάικλ, Τόμπι Τρούσλοβ, Εντι Μπαρού, Μορίς Μάρβελ Μέρεντιθ

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο Ράιαν «Φανγκ» Φλάναγκαν είναι ένας παρασημοφορημένος πρώην στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων που επέστρεψε από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν με αόρατα τραύματα. Χρόνια μετά την επιστροφή του, ο Φανγκ σκοτώνει κατά λάθος τον βίαιο αρραβωνιαστικό της πρώην συζύγου του και γνωρίζει πώς θα φανεί η κατάσταση. Κατηγορούμενος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, ο Φανγκ κλέβει μία Mustang Shelby Super Snake GT350 και κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια για να κερδίσει την ελευθερία του. Καθώς οδηγεί την αστυνομία σε μια καταδίωξη σε ολόκληρο τον αμερικανικό Νότο, θα τον βοηθήσουν οι πρώην συντρόφοι του στις Ειδικές Δυνάμεις και η καταδίωξη θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών τηλεοπτικών καναλιών. Ο Φανγκ καταλήγει να γίνει ένας εθνικός ήρωας, με ένα γοητευμένο κοινό να τον υποστηρίζει και να θέλει να διαφύγει με ασφάλεια.

Ένας Γάτος με Καπέλο

Σκηνοθεσία: Αλεσάντρο Καρλόνι, Έρικα Ριβινόγια

Σενάριο: Αλεσάντρο Καρλόνι, Έρικα Ριβινόγια

Μουσική: Λορν Μπάλφε

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Χέιντερ, Σοτσίτλ Γκόμεζ, Τιάγκο Μαρτίνεζ, Ματ Μπέρι, Κουίντα Μπράνσον, Μπόουεν Γιανγκ, Αμέρικα Φερέρα, Πόλα Πελ, Τάιτους Μπέρτζες, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο, Τόμας Μίντλντιτς, Ρόμπιν Άκερστραντ

Με τις φωνές των: Όθωνας Μεταξάς, Θάνος Λέκκας, Αγγελίνα Παπαδοπούλου, Μαρία Κορινθίου, Θεοδόσης Κοντόπουλος, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Άντρια Ράπτη, Βασίλης Μήλιος, Νίκος Βατικιώτης, Πάρις Παρασκευάδης, Χρήστος Θάνος, Παρί Τρίκα, Έλενα Δελακούρα, Αφροδίτη Λουκάτου

Διάρκεια: 107 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά (μεταγλωττισμένο)

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο Γάτος με το Καπέλο αναλαμβάνει την πιο δύσκολη αποστολή του μέχρι τώρα για λογαριασμό του Ι.Θ.Φ.Ε. (Ινστιτούτο για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Eμπνευσης ΕΠΕ): να φτιάξει το κέφι της Γκάμπι και του Σεμπάστιαν, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ο Γάτος είναι γνωστός για τη μεγάλη του καρδιά, αλλά κάποιες φορές και για τις αδιόρθωτες υπερβολές του. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για τον πράκτορα του χάους να αποδείξει την αξία του ή να χάσει το μαγικό του καπέλο!

Ραμαγιάνα: Η Γέννηση ενός Θρύλου

Σκηνοθεσία: Νιτές Τιγουάρι

Σενάριο: Νιτές Τιγουάρι, Σριντάρ Ραγκάβαν

Μουσική: Α. Ρ. Ραχμάν, Χανς Ζίμερ

Πρωταγωνιστούν: Ρανμπίρ Καπούρ, Γιας, Σάι Παλάβι, Ράβι Ντούμπεϊ, Αρούν Γκοβίλ, Ρακούλ Πριτ Σινγκ, Λάρα Ντούτα, Σάνι Ντεόλ, Ιντίρα Κρίσναν, Κάτζαλ Αγκαρβαλ

Διάρκεια: 195 λεπτά

Γλώσσα: Ινδικά

Ινδία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Βασισμένη στο διάσημο αρχαίο έπος που είναι γνωστό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ράμα, ενός πρίγκιπα που τον βαραίνει η αυτοθυσία, του Ραβάνα, ενός

αθάνατου βασιλιά που οδηγείται από την εκδίκηση, και της προφητείας που συνδέει τις μοίρες τους.