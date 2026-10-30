Η «Γιορτή του Σινεμά» είναι πλέον η μεγάλη ελπίδα των κινηματογραφικών αιθουσών για να επιστρέψει το κοινό, μετά τη νέα πτώση στα εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι περισσότερες νέες ταινίες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν θεατές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη ταινία που προσέγγισε τις 10.000 εισιτήρια, καταφέρνοντας να ανέβει και στην πρώτη θέση του τοπ 10, στο πρώτο τετραήμερο προβολών της προηγούμενης εβδομάδας (22-25/10), ήταν η πολυδιαφημισμένη υπερηρωική ταινία τρόμου των DC Studios, «Clayface», ενώ μόνο ένα φιλμ κατάφερε να την ακολουθήσει, στην πρώτη δεκάδα και αυτό ήταν το παιδικό animation «Γάτες στο Μουσείο 2», με 5.000, όταν πριν τρία χρόνια το πρώτο φιλμ είχαν δει περίπου 50.000 θεατές.

Έτσι, έπειτα από το καλοκαιρινό εκρηκτικό άλμα των εισιτηρίων, πρωτίστως από την «Οδύσσεια» του Νόλαν και δευτερευόντως από το δημοφιλές υπερηρωικό «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», η κινηματογραφική κίνηση επιστρέφει και πάλι στα μετριότατα επίπεδα του παρελθόντος, ενώ είναι φανερό ότι δεν αποδίδει η τακτική του υπερπληθωρισμού νέων τίτλων κάθε εβδομάδα.

Από τις ταινίες που έμειναν εκτός τοπ 10 αξίζει να αναφερθεί ότι το απαιτητικό ψυχολογικό δράμα «Βασίλισσα στη Θάλασσα», με τους Ζιλιέτ Μπινός και Τομ Κόρτνεϊ, δεν κατάφερε να πιάσει ούτε 2.500 εισιτήρια, λόγω και του δύσκολου θέματός της για το Αλτσχάιμερ. Αλλά τι να πει κάποιος και για το βιογραφικό δράμα «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία», για μια εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής ιστορίας, που δεν κατάφερε να βάλει στις αίθουσες ούτε 500 θεατές.

Χαρακτηριστικό του Box Office, η διατήρηση στην τρίτη θέση του τοπ 10 της περιπέτειας, με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», πίσω από το, επίσης, ανθεκτικό εμπορικά θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι».

Το ελληνικό τοπ 10 για 22/10-25/10: