Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Ξανασταυρώνεται» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια τολμηρή κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη.

Η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου και το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής Παπαδουλάκης -γνωστός μεταξύ άλλων για την ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά «Το Νησί»- μαζί με την Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη, ενώ το καστ αποτελείται από τους Αναστάση Λαουλάκο, Κίκα Γεωργίου, Βαγγέλη Μουρίκη, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Φωτεινή Πελούζο, Γιάννη Αναστασάκη, Ορέστη Παλιαδέλη και Simone Baldasseroni.

Στην ταινία συμμετέχει ο Maurizio Lombardi, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Πάολο Σορεντίνο στην σειρά «The New Pope / Ο Νέος Πάπας» και τον Ρίντλεϊ Σκοτ στην ταινία «All the money in the world / Όλα τα λεφτά του κόσμου».

Η ταινία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Mar del Plata στις 6 Νοεμβρίου και, αμέσως μετά, θα παρουσιαστεί στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στις 12 & 13 Νοεμβρίου.

Το «Ξανασταυρώνεται» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Ιανουαρίου του 2027 από την Tanweer.

Η υπόθεση

Σε ένα κοντινό μέλλον, σε ένα απομονωμένο ελληνικό νησί υπό ξένη κατοχή, ζει ο Μανώλης, ένας νεαρός street artist με διαταραχή ομιλίας. Με την ανοχή του πατέρα του, αρχηγού Ασφαλείας του νησιού, ο Μανώλης έχει μάθει να κινείται απερίσκεπτα, στα όρια του νόμου του κατακτητή.

Μια νύχτα, μαζί με τους φίλους του, βεβηλώνουν ένα άγαλμα του Χριστού. Υπό την πίεση του Δεσπότη, ο πατέρας του αναγκάζεται να τον συνετίσει. Λυγίζοντας στην προοπτική της βάναυσης τιμωρίας που τον περιμένει, ο Μανώλης προδίδει τους φίλους του, εντάσσεται στο Σώμα Ασφαλείας και υποχρεώνεται να υποδυθεί τον Χριστό στη Μεγάλη Αναπαράσταση των Παθών -την υπερπαραγωγή που σκηνοθετεί ο ίδιος ο Δεσπότης για τον εορτασμό του Πάσχα, με τις ευλογίες του ξένου διοικητή.

Όταν, όμως, ένας ντόπιος ψαράς σώζει ένα τσούρμο Ελλήνων προσφύγων που έχουν αυτομολήσει από γειτονικό νησί, ο Μανώλης γίνεται πλέον μάρτυρας και συμμέτοχος της σκληρής μεταχείρισής τους. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ενοχή και την αφύπνιση, θα καταφέρει επιτέλους να βρει τη φωνή του και να αντισταθεί στην αδικία;

Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης σημειώνει για την ταινία: «Στο “Ξανασταυρώνεται”, η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που παραπαίει -μια αλληγορία για την πίστη, την εξουσία και την πνευματική αφύπνιση που οδηγεί τον νεαρό πρωταγωνιστή της στη θυσία και την εξέγερση.

Το νησί της Λυκόβρυσης, κάποτε εύφορο, έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή, με δυνατούς ανέμους και αφρικανική σκόνη να το σκεπάζουν. Κυβερνάται από μια ξένη κατοχική δύναμη που εκμεταλλεύεται τα πολύτιμα πετρώματά του. Οι κάτοικοι ζουν κάτω από έναν “ευγενή” ζυγό -με σχετική ελευθερία, δικαίωμα στη θρησκεία και λαμπρές τελετές, όπως τα Πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας.».

Και προσθέτει: «Στην καρδιά αυτού του κόσμου βρίσκεται ο Μανώλης, ένας νεαρός αναρχικός γκραφιτάς που τραυλίζει· δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, αλλά τολμά να πει ό,τι οι άλλοι φοβούνται. Όταν αναγκάζεται να υποδυθεί τον Χριστό στη μεγαλοπρεπή θρησκευτική υπερπαραγωγή του Δεσπότη, ξεκινά το παράδοξο ταξίδι του από τη σιωπή προς την εξέγερση-την αφύπνιση μιας κοινωνίας βυθισμένης στην υποκρισία και την υποταγή. Ένα κύμα Ελλήνων προσφύγων, ο ταπεινός μοναχός Παπαφώτης και η χήρα που αγαπά, τον οδηγούν στη συνειδητοποίηση ότι η σωτηρία της ψυχής περνά μέσα από τη θυσία του Εγώ».

«Το “ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ” είναι μια σύγχρονη, τολμηρή αλληγορία των Παθών, που επαναπροσδιορίζει την αρχαία τραγωδία σε μια νέα εποχή-πιστή στο πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, από το οποίο εμπνέεται», καταλήγει ο σκηνοθέτης.

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Credits

Πρωταγωνιστούν: Αναστάσης Λαουλάκος, Κίκα Γεωργίου, Βαγγέλης Μουρίκης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Φωτεινή Πελούζο, Γιάννης Αναστασάκης, Ορέστης Παλιαδέλης, Simone Baldasseroni, Μάριος Ιωάννου, Μάργω Κοντουδάκη

Με τη συμμετοχή του Maurizio Lombardi

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Παπαδουλάκης

Σενάριο: Θοδωρής Παπαδουλάκης & Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη

Βασισμένο στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» Εκδόσεις Διόπτρα & Νίκη Σταύρου

Παραγωγοί: Ιωάννα Δάβη, Δημήτρης Ξενάκης

Συμπαραγωγοί: Bady Minck & Alexander Dumreicher-Ivanceau, Claudio Esposito, Μαρίνος Χαραλάμπους

Διευθυντής Φωτογραφίας: Nikos Zampetakis Welter

Original Music: Μίνως Μάτσας