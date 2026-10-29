Επτά νέες ταινίες έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Και από τις πρεμιέρες ξεχωρίζει το Coyote vs. Acme, που έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο στο παγκόσμιο Box Office έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις σε λιγότερο από 4 εβδομάδες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση ανεξάρτητων ταινιών του 2026.

Η Ολίβια Κόλμαν στο «Φτιαγμένος για Εκείνη» των Αλεξ Χιούστον Φίσερ και Έλενορ Γουίλσον βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άνδρα με κλαδιά και γι’ ακόμη μία φορά καθηλώνει με την ερμηνεία της, ενώ το «Μουλέν: Ο Αντιστασιακός» του Λάσλο Νέμες -η πρώτη γαλλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του- έρχεται από τις Κάννες και αξίζει όλη την προσοχή σας.

Coyote vs. Acme

Σκηνοθεσία: Ντέιβ Γκριν

Σενάριο: Σάμι Μπερτς

Μουσική: Στίβεν Πράις

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Φόρτε, Λάνα Κόντορ, Τζον Σίνα, Τόουν Μπελ, Μάρθα Κέλι, Λουίς Γκουζμάν, Πι Τζέι Μπερν, Τζον Ιρλι, Νάνσι Λάινχαν Τσαρλς, Κένεθ Τσόι

Διάρκεια: 103 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά από δεκαετίες που γινόταν κομμάτια από βόμβες, κατεδαφιζόταν από δυναμίτες, παραμορφωνόταν από μαγνήτες, χτυπιόταν από ογκόλιθους, ποδοπατιόταν από τρένα, ξεγελιόταν από σήραγγες, εκτοξευόταν από ελατήρια, συνθλιβόταν από οδοστρωτήρες, συκοφαντημένος από αστοχίες, βασανισμένος από ελαστικά σχοινιά και ρουκέτες, μαχαιρωμένος πισώπλατα, εκτοξευμένος από πατίνια-ρουκέτες, αναποδογυρισμένος από μονόκυκλα, καταναλώνοντας χάπια σεισμού, εξαπατημένος από τεράστια λάστιχα και εκσφενδονισμένος με το κεφάλι από κάθε γκρεμό στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ο Wile E. Coyote (Ιδιοφυία) επιτέλους αντεπιτίθεται. Συνεργαζόμενος με τον διαφημιζόμενο σε πινακίδες δικηγόρο ατυχημάτων Κέβιν Έιβερι, αποφασίζουν να τα βάλουν με τον πονηρό εταιρικό σύμβουλο Μπάντι Κρέιν και την ACME, Inc., τον εμμονικό με το κέρδος όμιλο που κρύβεται πίσω από κάθε μία από τις χαοτικές καταστροφές της ζωής του.

Φτιαγμένος για Εκείνη

Σκηνοθεσία: Άλεξ Χιούστον Φίσερ, Έλενορ Γουίλσον

Σενάριο: Άλεξ Χιούστον Φίσερ, Έλενορ Γουίλσον

Μουσική: Άννα Μέρεντιθ

Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Μάρλι Σιου, Ναμπχάαν Ριζουάν, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Μπεν Άσεντεν

Διάρκεια: 105 λεπτά

Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Σε ένα απομονωμένο χωριό, μια περιθωριοποιημένη ψαρού, που ζει στο περιθώριο της κοινότητας, αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη. Όταν όμως ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, η παρουσία του ξυπνά μέσα της μια νέα αίσθηση επιθυμίας, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης. Η σχέση τους προκαλεί ζήλια, περιέργεια και αναστάτωση, απειλώντας να τινάξει στον αέρα την ίδια την κοινωνική τάξη του χωριού.

Μουλέν: Ο Αντιστασιακός

Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες

Σενάριο: Ολιβιέ Ντεμανζέλ

Μουσική: Λετισιά Πανσανέλ-Γκαρίκ

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Λελούς, Λαρς Άιντινγκερ, Λουίζ Μπουργκουάν, Μάρτσιν Τσάρνικ, Φέλιξ Λεφέβρ, Μαξ Γουόρμπερτον, Ορτάνς Κεντέν ντε Γκρομάρ, Τεό Κόστα-Μαρίνι, Κρίστιαν Χάρτινγκ

Διάρκεια: 130 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Τον Ιούνιο του 1943, ο Ζαν Μουλέν, ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται στην προσπάθειά του να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της «Armée Secrète» (Μυστικός Στρατός). Ανακρινόμενος από τον Κλάους Μπάρμπι, επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών, ο Μουλέν έρχεται αντιμέτωπος με μια ανελέητη σύγκρουση. Η τελευταία του μάχη απέναντι στη χειραγώγηση και τη βαρβαρότητα μόλις αρχίζει. Η τύχη της Ελεύθερης Γαλλίας εξαρτάται από αυτήν.

Η Σκιά του Πατέρα μου

Σκηνοθεσία: Ακινόλα Ντέιβις

Σενάριο: Γουέιλ Ντέιβις, Ακινόλα Ντέιβις

Μουσική: Σι Τζέι Μίρα, Ντουβάλ Τίμοθι

Πρωταγωνιστούν: Σόπε Ντιρίσου, Τσιμπουίκε Μάρβελους Εγκμπο, Γκόντγουιν Έγκμπο, Εφον Γουίνι, Ολαροτίμι Φακούνλε

Διάρκεια: 94 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Γιορούμπα

Μ. Βρετανία, Νιγηρία, 2025

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Λάγος, Νιγηρία. Μέσα στη δίνη των χαοτικών προεδρικών εκλογών της 12ης Ιουνίου 1993, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης εθνικής εκλογικής αναμέτρησης που υπόσχεται τη μετάβαση από τη στρατιωτική διακυβέρνηση στη δημοκρατία, δύο αδέλφια περιπλανιούνται στην πόλη με έναν πατέρα τον οποίο γνωρίζουν ελάχιστα, καθώς η πολιτική αναταραχή απειλεί το ταξίδι της επιστροφής τους στο σπίτι. Μία μέρα σημαδιακή για την ζωή όλων τους…

Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο

Σκηνοθεσία: Μάικ Π. Νέλσον

Σενάριο: Τόνι Τζίλιο, Αλαν Μ. ΜακΕλροϊ, Μάικ Π. Νέλσον

Μουσική: Στίβεν Λούκατς

Πρωταγωνιστούν: Κιάνα Μαδέιρα, Τζέσικα Ροθ, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζάκσον Μπιους, Χουάν Πάμπλο Σουκ, Γουίλ Κλόουζ

Διάρκεια: 104 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Ισπανικά

Διανομή: Tanweer

ΗΠΑ, 2026

Η υπόθεση

Μια ομάδα νεαρών γιατρών ξεκινά μια ανθρωπιστική αποστολή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Όλοι είναι γεμάτοι ενθουσιασμό για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη, αλλά ο καθένας από αυτούς έχει τους δικούς του σκοπούς. Ωστόσο, δεν αντιδρούν όλοι ευγενικά στην άφιξή τους και η επίσκεψή τους ξυπνά ένα αρχαίο αρπακτικό: την Μποϊούνα. Αυτό το μυθικό πλάσμα, που κυνηγά τόσο στη στεριά όσο και στο νερό, επιστρέφει για να υπερασπιστεί την επικράτειά του. Στη μέση της πυκνής ζούγκλας, ξεσπά ένας ανελέητος αγώνας επιβίωσης, στον οποίο τα όρια μεταξύ κυνηγού και θηράματος γίνονται όλο και πιο ασαφή.

Αετοί της Δημοκρατίας

Σκηνοθεσία: Ταρίκ Σάλεχ

Σενάριο: Ταρίκ Σάλεχ

Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά

Πρωταγωνιστούν: Φαρές Φαρές, Λίνα Χουντρί, Ζινέμπ Τρίκι, Αμρ Γουάκεντ, Σεριέν Ντάμπις, Άχμεντ Χάιρι, Σερβάν Χατζί, Χουσάμ Τσαντάτ

Διάρκεια: 129 λεπτά

Γλώσσα: Αραβικά

Σουηδία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ένας γόης του αιγυπτιακού σινεμά βρίσκεται στο στόχαστρο του καθεστώτος που τον πιέζει να γίνει το πρόσωπο μιας κρατικής προπαγανδιστικής ταινίας. Αρχικά αντιστέκεται, αλλά η απειλή για την οικογένειά του και οι πολιτικές συνωμοσίες τον εγκλωβίζουν στην παγίδα της εξουσίας.

Τερατο-Μία

Σκηνοθεσία: Βερένα Φελς

Σενάριο: Ντούνια Μπερνάτσκι, Ινες Χάουφλερ, Γιασμίνα Κάλαι, Τομ Μάρτιν, Καταρίνα Ρέσκι

Μουσική: Ζέλτια Μόντες

Πρωταγωνιστούν: Λίλιαν Γκάρτνερ, Ντούνια Μπερνάτσκι, Βερένα Αλτενμπεργκερ, Σίλβια Σνάιντερ, Σούζι Σταχ, Μίχαελ Οστρόφσκι

Με τις φωνές των: Έλενα Δελακούρα, Πέγκυ Μανωλά, Αρετή Πασχάλη, Δημήτρης Παπαδάτος, Κωνσταντίνος Κουνέλλας, Γιώτα Μηλίτση, Φοίβος Ριμένας, Αλεξάνδρα Λέρτα, Γιάννης Στεφόπουλος, Σοφία Παναηλίδου, Αμαλία Τσεκούρα, Χίλντα Ηλιοπούλου

Διάρκεια: 81 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά (μεταγλωττισμένο)

Γερμανία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Τερατο-Μία συμμαχεί με τους συμμαθητές της για να ανατρέψει τα σχέδια του κακού διευθυντή Βαν Βλαντ.