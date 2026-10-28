Το Έπος του ’40, έχει και αυτό την τιμητική του στον ελληνικό κινηματογράφο. Όχι στην έκταση που είχε η περίοδος της γερμανικής Κατοχής, η Αντίσταση ή η Ελληνική Επανάσταση ωστόσο, υπήρξαν κάποιες ταινίες που έχουν ως επίκεντρο τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μάλιστα, κάποιες από αυτές, σημείωσαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και μέχρι σήμερα φιγουράρουν στη λίστα με τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών.

Ουρανός (1962)

Μία από τις άγνωστες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Τάκη Κανελλόπουλου, θεωρείται ως μία από τις συγκλονιστικές αντιπολεμικές καταγραφές του Έπους του ’40, που γυρίστηκε το 1962.

Υπόθεση: Η πλοκή μάς μεταφέρει στη μακεδονική επαρχία. Με την κήρυξη του πολέμου, δύο νεαρά ζευγάρια χωρίζουν βίαια. Οι δύο άνδρες, ο Στρατής και ο Γιάγκος, επιστρατεύονται και βρίσκονται να πολεμούν πλάι-πλάι στο ελληνοιταλικό μέτωπο.

Συντελεστές: Το σενάριο συνυπέγραψε ο σκηνοθέτης μαζί με τον Γιώργο Κιτσόπουλο, βασιζόμενοι σε αληθινές αφηγήσεις ανθρώπων που πολέμησαν στο Μέτωπο. Στο εξαιρετικό καστ συναντάμε τον Φαίδωνα Γεωργίτση, τον Τάκη Εμμανουήλ, την Αιμιλία Πίττα, τη Νίκη Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ζαφειρίου.

Trivia: Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και με ελάχιστα μέσα, στην ορεινή Δυτική Μακεδονία (κυρίως στο Δρυόβουνο Κοζάνης, στην Οξυά και το Πολυκέρασο Καστοριάς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του όρους Βίτσι), με το άγριο φυσικό τοπίο να λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας ακόμη πρωταγωνιστής του δράματος. Η ταινία έκανε τεράστια αίσθηση στο εξωτερικό: επιλέχθηκε και προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, αλλά και αρκετά άλλα, όπως σε εκείνα του Βερολίνου και της Νάπολης. Η βρετανική εφημερίδα Observer είχε χαρακτηρίσει τον «Ουρανό» ως μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ενώ ο Φεντερικό Φελίνι όταν την είδε τη βρήκε «εξαιρετική».

Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο (1970)

Ο Γιάννης Δαλιανίδης αφήνει για λίγο στην άκρη τα μιούζικαλ και καταπιάνεται με μεγάλη επιτυχία, με το πολεμικό δράμα. Η ταινία «Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο» συνδέει άμεσα το Έπος του ’40 με τη σκληρή πραγματικότητα της γερμανικής Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα.

Υπόθεση: Μια παρέα φοιτητών μαθαίνει τα νέα για την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου στο τέλος μιας κεφάτης, εορταστικής βραδιάς. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Νέστορας και ο Πάνος φεύγουν αμέσως για το μέτωπο. Τους ακολουθεί η Μάρθα, ως εθελόντρια νοσοκόμα με μετάθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου, συμπτωματικά, ο Κώστας νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Συντελεστές: Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στον Γιάννη Δαλιανίδη. Πρωταγωνιστούν η Ζωή Λάσκαρη, Γιάννης Φέρτης, Χρόνης Εξαρχάκος, Νικηφόρος Νανέρης, Βαγγέλης Σειληνός, Μάνος Κατράκης, η Ελένη Ζαφειρίου και άλλοι αξιόλογοι ηθοποιοί της εποχής.

Trivia: Ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε δηλώσει πως η ταινία ήταν βαθιά προσωπική, καθώς μετέφερε σε αυτήν τα δικά του τραυματικά βιώματα από την Κατοχή και την πείνα που έζησε η οικογένειά του. Εδώ, βλέπουμε και τον Χρόνη Εξαρχάκο σε δραματικό ρόλο, σε μια καθηλωτική ερμηνεία. Ήταν ένας ρόλος εντελώς «κόντρα» στην κωμική εικόνα με την οποία τον είχε συνδέσει το κοινό μέχρι τότε, αποδεικνύοντας το τεράστιο υποκριτικό του εύρος. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 23 Μαρτίου 1970 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κόβοντας 277.395 εισιτήρια στις αίθουσες πρώτης προβολής (κατατάχθηκε 21η ανάμεσα σε 99 ταινίες της σεζόν).

Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά (1969)

Μία από τις πιο γνωστές ταινίες για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, που προβάλλεται σχεδόν κάθε χρόνο στην τηλεόραση, με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα φιγουράρει στο top-10 των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών, έχοντας κόψει 739.001 εισιτήρια.

Υπόθεση: Η Μυρτώ Θεοδώρου είναι μια νεαρή και χαρισματική δασκάλα διορίζεται σε ένα χωριό του Πηλίου, την Κρυοπηγή, φέρνοντας νέες προοδευτικές μεθόδους διδασκαλίας που εξοργίζουν τους συντηρητικούς κατοίκους και τον αυστηρό πρόεδρο. Η κατάσταση αλλάζει όταν ερωτεύεται τον Στέφανο, τον γιο του προέδρου. Την ίδια ακριβώς ημέρα που παντρεύονται, ξεσπά ο πόλεμος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο Στέφανος φεύγει αμέσως για το Αλβανικό Μέτωπο, όπου λίγο αργότερα θεωρείται νεκρός.

Συντελεστές: Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίνος Δημόπουλος και το σενάριο ο Λάκης Μιχαηλίδης μαζί με τον Αντώνη Δαυίδ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε το θρυλικό κινηματογραφικό ζευγάρι Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Παντελής Ζερβός, Σπύρος Καλογήρου, Νότης Περγιάλης.

Trivia: Ο τίτλος της ταινίας είχε αποφασιστεί αρχικά να είναι «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια». Μάλιστα, είχαν τυπωθεί μέχρι και αφίσες με αυτόν τον τίτλο, ωστόσο η παραγωγή αναγκάστηκε να τον αλλάξει, λόγω νομικών θεμάτων που προέκυψαν με το σημαντικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβήλη. Η ταινία γυρίστηκε στη Μακρινίτσα του Πηλίου. Η κεντρική πλατεία του χωριού, το σχολείο και τα καλντερίμια αποτέλεσαν το φυσικό σκηνικό, ενώ πολλοί κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν ως κομπάρσοι. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στον γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ. Επίσης, λίγοι γνωρίζουν ότι η Ανθή Δημοπούλου που συνυπογράφει το σενάριο στους τίτλους αρχής με τον Λάκη Μιχαηλίδη είναι η ηθοποιός Φλωρέττα Ζάννα χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο. Το όνομα, δε, της ηρωίδας «Μυρτώ» δεν δόθηκε τυχαία, αφού ήταν το όνομα της κόρης της Ζάννα με τον σκηνοθέτη Ντίνο Δημόπουλο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου 1969, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς έκοψε 739.001 εισιτήρια και κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στις 99 ελληνικές ταινίες της σεζόν 1969-1970.

Όχι (1969)

Πατριωτικές/αντιπολεμικές ταινίες χωρίς Τζέιμς Πάρις ή Κώστα Πρέκα, μάλλον δεν γίνεται. Αφού και οι δύο έχουν συνδέσει τις καριέρες τους με τις πατριωτικές κυρίως ταινίες, που την περίοδο ειδικά της χούντας, γυρίζονταν με το «κιλό», σε όλη τους την υπερβολή. Το Όχι αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και εμπορικές παραγωγές της περιόδου, σε παραγωγή Τζέιμς Πάρις, η οποία εστιάζει στην ιταλική εισβολή και την ηρωική άμυνα των Ελλήνων στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Υπόθεση: Η ιστορία διαδραματίζεται τις παραμονές της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο Δημήτρης Νικολάου, Έλληνας υπολοχαγός του πυροβολικού, είναι ερωτευμένος με τη Στέλλα, κόρη του Ιταλού συνταγματάρχη Ροζέτι που ζει στην Αθήνα. Με την κήρυξη του πολέμου, ο Δημήτρης φεύγει αμέσως για την πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο Ιταλός συνταγματάρχης αποχωρεί από την Ελλάδα, αλλά επιστρέφει σύντομα ως διοικητής των δυνάμεων κατοχής σε μια επαρχιακή πόλη. Η πλοκή παρακολουθεί τις σκληρές μάχες των Ελλήνων στρατιωτών στα οχυρά για να αναχαιτίσουν τους εισβολείς, ενώ παράλληλα εξελίσσεται το δράμα του χωρισμένου ζευγαριού.

Συντελεστές: Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίμης Δαδήρας και το σενάριο ο Αντώνης Δαυίδ. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έλληνα αξιωματικού βρίσκεται ο Κώστας Πρέκας, σε μια ερμηνεία που σφράγισε την καριέρα του. Δίπλα του πρωταγωνιστούν η Βέρα Κρούσκα, ο Χρήστος Πολίτης, ο Δημήτρης Μπισλάνης και ο Γρηγόρης Βαφιάς.

Trivia: Όπως και σε άλλες παραγωγές του Τζέιμς Πάρις εκείνης της περιόδου, η ταινία έτυχε τεράστιας υλικοτεχνικής υποστήριξης από τον στρατό. Χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες στρατιώτες ως κομπάρσοι, αληθινά κανονιοφόρα, όπλα και στρατιωτικά οχήματα της εποχής, προσδίδοντας στις σκηνές των μαχών μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα κλίμακα. Η ταινία στο 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1969, απέσπασε τρία σημαντικά βραβεία: Καλύτερης Καλλιτεχνικής Παραγωγής (στον Τζέιμς Πάρις), Καλύτερης Φωτογραφίας (στον Δημήτρη Παπακωνσταντή) και Κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών. Έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου 1969 (την ίδια ακριβώς ημέρα με τη «Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά»), κόβοντας 602.264 εισιτήρια, ενώ κατέλαβε την 5η θέση ανάμεσα στις 99 ελληνικές ταινίες της σεζόν 1969-1970.

28η Οκτωβρίου, ώρα 5:30 (1971)

Ακόμη μία πατριωτική ταινία του Τζέιμς Πάρις, η οποία αποτυπώνει το πέρασμα από το Έπος του ’40 στη γερμανική εισβολή.

Υπόθεση: Η κήρυξη του πολέμου, το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940, βρίσκει τους κατοίκους ενός μικρού μακεδονικού χωριού (της Μικρής Λεύκας) εν μέσω ενός παραδοσιακού γλεντιού. Τα παλικάρια σταματούν αμέσως τον χορό και επιστρατεύονται για το Αλβανικό Μέτωπο. Μετά την κατάρρευση του Μετώπου και την είσοδο των Γερμανών στη χώρα, ο σκληρός υπολοχαγός των Ναζί, Βίλι Κνουτ, καταλαμβάνει το χωριό.

Συντελεστές: Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Καραγιάννης. Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε τον Χρήστο Πολίτη, τη Βέρα Κρούσκα, τον Λάκη Κομνηνό και τον διάσημο Ισπανό ηθοποιό Φερνάντο Σάντσο.

Trivia: Η ταινία γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Ο Φερνάντο Σάντσο, πολύ γνωστός τότε από τα ευρωπαϊκά «σπαγγέτι γουέστερν», ήταν προσωπικός φίλος και μόνιμος συνεργάτης του παραγωγού Τζέιμς Πάρις, συμμετέχοντας σε πολλές ελληνικές πολεμικές παραγωγές της εποχής (ντουμπλαρισμένος στα ελληνικά). Η ταινία κυκλοφόρησε και προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες του εξωτερικού με τον αγγλικό τίτλο «The Unknown War» («Ο Άγνωστος Πόλεμος»). Κατά τη σεζόν προβολής της (1970-1971), έκοψε 321.543 εισιτήρια, καταλαμβάνοντας την πολύ υψηλή 10η θέση ανάμεσα σε 87 ελληνικές ταινίες.

Κοντσέρτο για πολυβόλα (1967)

Η ταινία που ερωτεύτηκαν η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, σε μια παρτίδα τάβλι στη διάρκεια των γυρισμάτων, αποτελεί μία από τις πιο καθηλωτικές παραγωγές της Φίνος Φιλμ. Εστιάζει αποκλειστικά στο παρασκήνιο, τις ίντριγκες και τα διπλά παιχνίδια κατασκοπείας στην Αθήνα, λίγο πριν την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου

Υπόθεση: Η Νίκη Βάρσου, μια πολιτική υπάλληλος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, παραμονές του πολέμου του 1940, παραδίδει στρατιωτικά έγγραφα στους Ιταλούς, οι οποίοι την εκβιάζουν με τη ζωή του αδελφού της, που τον κρατούν αιχμάλωτο. Η πράξη της αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά ο υποστράτηγος Καραγιαννόπουλος της προτείνει να συνεχίσει να προμηθεύει τους Ιταλούς με έγγραφα, πλαστά όμως αυτή τη φορά.

Συντελεστές: Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίνος Δημόπουλος και το σενάριο ο Νίκος Φώσκολος. Πρωταγωνιστεί το εκρηκτικό δίδυμο Τζένη Καρέζη και Κώστας Καζάκος, πλαισιωμένο από ένα κορυφαίο καστ: Μάνος Κατράκης, Ανδρέας Μπάρκουλης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Ζώρας Τσάπελης και Σπύρος Καλογήρου.

Trivia: Το φιλμ απέσπασε δύο σημαντικά κρατικά βραβεία από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου: Βραβείο Σκηνοθεσίας στον Ντίνο Δημόπουλο και Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον Κώστα Καζάκο.

Το σενάριο θεωρήθηκε τόσο στιβαρό που ο ίδιος ο Νίκος Φώσκολος το χρησιμοποίησε ξανά λίγα χρόνια αργότερα, μεταφέροντάς το στην τηλεόραση ως τη βάση για τη θρυλική και μακροβιότερη ελληνική σειρά «Ο Άγνωστος Πόλεμος» (1971-1974). Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου 1967 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, κόβοντας 427.698 εισιτήρια, καταλαμβάνοντας την 8η θέση ανάμεσα σε 117 ταινίες της σεζόν.