Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε πρόσφατα στο GamesRadar+ ότι ανυπομονεί να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Batman Part II», καθώς ο Στίβεν Σόντερμπεργκ ανέλαβε τη θέση του Ματ Ριβς, ο οποίος χρειάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά για οικογενειακούς λόγους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε για να βοηθήσει τον Mατ», δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής για τον Σόντερμπεργκ. «Είναι απίστευτα γενναιόδωρο εκ μέρους του και το κάνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Είναι εντελώς ανιδιοτελής. Νομίζω ότι ο Ματ έχει αφιερώσει πάρα πολλή δουλειά στο σενάριο και έχουμε σχεδόν τελειώσει. Επομένως, το να έρχεται κάποιος και να λέει: «Θέλω απλώς να βοηθήσω τον Ματ να το ολοκληρώσει…και να φτάσουμε στο στάδιο του μοντάζ», είναι κάτι σπουδαίο. Και το γεγονός ότι αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ένας τόσο ταλαντούχος άνθρωπος όπως ο Στίβεν είναι επίσης υπέροχο», συμπλήρωσε. Όταν ρωτήθηκε για το πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο ηθοποιός σημείωσε: «Νομίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει την παραγωγή. Εγώ αρχίζω σε μερικές ημέρες».

Σύμφωνα με το Variety, η Warner Bros. στις 5 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι ο Ριβς έπρεπε να αποσυρθεί προσωρινά από τα γυρίσματα, λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για ενδεχόμενη μετάθεση της ημερομηνίας προβολής του «The Batman Part II», η οποία παραμένει προγραμματισμένη για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Παράλληλα, ο Ριβς ξεκαθάρισε την κατάσταση μέσω ανάρτησής του στο X, τονίζοντας πως παραμένει στο τιμόνι της ταινίας: «Για να είμαι σαφής, δεν αποχωρώ από το “The Batman Part II”. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Στίβεν που έσπευσε να με βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκειμένου να ολοκληρώσω τα κύρια γυρίσματα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συμπρόεδρος της DC Studios, Τζέιμς Γκαν καθησύχασε τους θαυμαστές μέσω της πλατφόρμας Threads: «Ο Ματ παραμένει σκηνοθέτης του “The Batman II” και θα είναι για πάντα. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο βαθιά ευγνώμονες και συγκινημένοι είμαστε από την προσφορά του Στίβεν να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το όραμά του».

Το λαμπερό καστ της παραγωγής περιλαμβάνει επίσης τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Σεμπάστιαν Σταν, Τσαρλς Ντανς, Κόλιν Φάρελ, Άντι Σέρκις και Τζέφρι Ράιτ. Από την πλευρά του, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ δήλωσε: «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τον Ματ και την ομάδα του, ώστε να γυρίσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί άψογα σε όσα έχουν γυριστεί, προκειμένου ο Ματ να μπορέσει να ολοκληρώσει σωστά την ταινία του».