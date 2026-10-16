Μια μικρή έκπληξη, αν και όχι τόσο απροσδόκητη για τους γνωρίζοντες το κινηματογραφικό κύκλωμα, σημειώθηκε στα εισιτήρια του τοπ-10 του τετραημέρου 8-11 Οκτωβρίου, με την ταινία τρόμου «Άλλη Μαμά», έχοντας ως μοναδικό προτέρημα την οσκαρική πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσαστέιν, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Κόβοντας λίγο πάνω από 20.000 εισιτήρια, το horror του Ρομπ Σάβατζ, ξεπέρασε το ψυχολογικό θρίλερ της προηγούμενης εβδομάδας, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», που έφτασε τα 14.000 εισιτήρια.

Αντιθέτως, έκπληξη, αλλά αρνητική αυτή τη φορά, προκάλεσε η μικρή έως και ελάχιστη απήχηση που είχαν στο κοινό τα φιλόδοξα χολιγουντιανά «Primetime», με Ρόμπερτ Πάτινσον και «The Social Reckoning», του Άαρον Σόρκιν, αλλά και το animation της DreamWorks, «Ξεχασμένο Νησί», που έκοψε μόλις 5.000 εισιτήρια, από τη μεγάλη δεξαμενή του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Η περιπέτεια με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», παρά το χλιαρό άνοιγμά της, κρατήθηκε και την τρίτη εβδομάδα προβολής της σε καλά επίπεδα με 11.000 εισιτήρια, ενώ η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions & Τέρατα», στην όγδοη εβδομάδα της στις ελληνικές αίθουσες ξεπέρασε συνολικά τις 220.000 εισιτήρια.

Στα αξιοσημείωτα, η διατήρηση της μακρινής, από την πρεμιέρα της, «Οδύσσειας» στο τοπ-10, στο οποίο εισήλθε πλέον και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που αν και προβάλλεται σε λιγοστές αίθουσες, συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα να τις γεμίζει και να προκαλεί συζητήσεις.

Ελληνικό Box Office 8-11/10