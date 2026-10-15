Υπάρχουν μέρες που ψάχνεις τι να δεις. Και υπάρχει αυτή η μέρα που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη Γιορτή του Σινεμά, τη συνήθεια που πλέον έγινε λατρεία, τα τελευταία χρόνια.

Και πώς να μη γίνει, όταν για μία ημέρα του χρόνου έχεις την ευκαιρία να πας σινεμά με μόνο 3 ευρώ! Το μεγάλο, λοιπόν, ετήσιο ραντεβού μας με τη μεγάλη οθόνη επιστρέφει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Επιλέγεις την ταινία που θέλεις, την παρέα που προτιμάς, την αίθουσα που σου αρέσει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν μένεις, παίρνεις αγκαλιά το αγαπημένο ποπ κορν και απολαμβάνεις την έξοδό σου στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αυτής κινηματογραφικής γιορτής της χρονιάς, μόνο με 3 ευρώ εισιτήριο.

Και τώρα που το σκεφτόμαστε, ίσως αυτή να είναι η κατάλληλη μέρα για εκείνη την ταινία που λες ότι θέλεις να δεις. Για δύο ταινίες στη σειρά. Για να ξαναπάς στο σινεμά μετά από καιρό. Ή απλώς για να στείλεις ένα μήνυμα στην παρέα: «29 Οκτωβρίου, πάμε;».

Δεν χρειάζεται άλλωστε ιδιαίτερη αφορμή για να πάμε σινεμά. Αλλά όταν υπάρχει, ακόμα καλύτερα.

Δες εδώ τις ταινίες που θα προβληθούν.