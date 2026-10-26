Μια γυναίκα που έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της κοινωνίας αποφασίζει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο στην αναζήτηση της συντροφικότητας.

Αυτή είναι η αφετηρία της ταινίας «Wicker», της νέας ρομαντικής κομεντί φαντασίας που συνδυάζει το παράδοξο με το συναίσθημα, προτείνοντας μια διαφορετική ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, όπου ζει μια μοναχική ψαράς, την οποία υποδύεται η Ολίβια Κόλμαν. Αντιμέτωπη με την ειρωνεία και την απόρριψη των συγχωριανών της, αποφασίζει να παραγγείλει στον τοπικό καλαθοπλέκτη έναν σύζυγο φτιαγμένο από λυγαριά.

Τον ρόλο του τεχνίτη αναλαμβάνει ο Πίτερ Ντίνκλατζ, ενώ ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ ενσαρκώνει τον ασυνήθιστο άνδρα που δημιουργείται για να γίνει σύντροφός της.

Ωστόσο, η παρουσία του νέου συζύγου δεν περνά απαρατήρητη. Σε μια κλειστή και συντηρητική κοινωνία, η απρόσμενη αυτή σχέση προκαλεί ζήλια, αντιδράσεις και αναταραχή, φέρνοντας στην επιφάνεια τις προκαταλήψεις των ανθρώπων που περιβάλλουν το ζευγάρι. Παράλληλα, η ηρωίδα ανακαλύπτει μια νέα αίσθηση ελευθερίας και αυτοπεποίθησης, διεκδικώντας το δικαίωμα να ορίζει η ίδια τη ζωή της.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από το «Wicker»

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφουν οι Άλεξ Χιούστον Φίσερ και Έλενορ Γουίλσον, οι οποίοι εμπνέονται από το διήγημα «The Wicker Husband» της Ούρσουλα Γουίλς- Τζόουνς. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ και η Μάρλι Σιου.

Το «Wicker» αξιοποιεί στοιχεία παραμυθιού και φαντασίας για να μιλήσει για τη μοναξιά, την ανάγκη για αποδοχή και τις κοινωνικές συμβάσεις. Η ασυνήθιστη κεντρική ιδέα λειτουργεί ως αφετηρία για μια ιστορία που θέτει ερωτήματα γύρω από το τι θεωρείται φυσιολογικό στις σχέσεις και ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίζει την προσωπική ευτυχία των άλλων.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.