Όταν το 1973 πρωτοκυκλοφόρησε ο «Εξορκιστής», σύντομα όλοι διαπίστωσαν πως αυτή δεν ήταν απλώς ακόμη μία ταινία τρόμου, αλλά ένα πολιτισμικό σοκ που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα θρίλερ.

Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά, το θρυλικό franchise επιχειρεί το πιο φιλόδοξο restart του. Με τον Μάικ Φλάναγκαν στο τιμόνι και τη Σκάρλετ Γιόχανσον σε έναν αναπάντεχο πρωταγωνιστικό ρόλο, το «The Exorcist: Martyrs» έρχεται να μας θυμίσει γιατί φοβόμαστε ακόμα το σκοτάδι. Είναι όμως αυτό το reboot ικανό να κοιτάξει στα μάτια το αξεπέραστο αριστούργημα του ’73;

Η απάντηση θα δοθεί στις 11 Μαρτίου 2027, οπότε και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία. Η πρώτη δυνατή γεύση, πάντως, που παίρνουμε από το πρώτο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, είναι άκρως ενθαρρυντική για τους φαν του είδους. Το «The Exorcist: Martyrs» υπόσχεται να επαναφέρει την αυθεντική παγωμάρα που στοίχειωσε τον κινηματογράφο πριν από μισό αιώνα, παντρεύοντας τον μεταφυσικό τρόμο του ’73 με την ωμή, αστυνομική ατμόσφαιρα του «Se7en» και της «Σιωπής των Αμνών».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ταινία

Πριν από δεκατρία χρόνια, η Νεοϋορκέζα ντετέκτιβ Τζούλι Μίλερ (Σκάρλετ Γιόχανσον) έβαλε τέλος στη δράση του σατανιστή κατά συρροή δολοφόνου Father Sunday. Αναδείχθηκε ηρωίδα και από τότε έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη δουλειά της. Όταν όμως ένας νέος δολοφόνος γράφει το όνομα της με το αίμα ενός νεαρού βοηθού ιερέα στους τοίχους της κρύπτης μιας εκκλησίας, η Τζούλι αναγκάζεται να επιστρέψει στο σκοτάδι που πίστευε πως είχε αφήσει οριστικά πίσω της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ένας πρώην ιερέας φυλακών και ο άνθρωπος που άκουσε την τελευταία εξομολόγηση του Father Sunday (ο υποψήφιος για Όσκαρ Τσούετελ Ετζίοφορ), καθώς και μία πανέξυπνη νεαρή ντετέκτιβ (Σάσα Κάγιε, The Rip). Η έρευνα θα οδηγήσει τη Μίλερ στην ανακάλυψη ενός νήματος που συνδέει μια σειρά διαβόητων κατά συρροή δολοφόνων, από τον Χ. Χ. Χολμς μέχρι τον Zodiac. Πίσω από αυτή τη σύνδεση κρύβεται ένα κακό που δεν περιορίζεται στον ανθρώπινο κόσμο, ενώ απειλεί να καταστρέψει ό,τι και όποιον αγαπά.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν η υποψήφια για Όσκαρ Νταϊάν Λέιν ως μητέρα της Μίλερ, που έχει μετακομίσει στο σπίτι της για να τη βοηθήσει με την ανατροφή του εγγονού της (Τζάκομπι Τζουπ, Hamnet), ο βραβευμένος Σκουτ ΜακΝέρι (Argo) ως ένας κατάδικος που έχει αποφυλακιστεί υπό όρους, ο βραβευμένος με Emmy Γκιλ Μπέλοουζ (Carrie) ως πρώην ακόλουθος του Father Sunday, ο βραβευμένος με Emmy και Tony Λόρενς Φίσμπερν ως ένας σεβαστός ιερέας και ο βραβευμένος με Emmy και Tony Τζον Λεγκουιζάμο, στον πιο απειλητικό ρόλο της καριέρας του ως Father Sunday.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικ Φλάναγκαν, βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι. Την παραγωγή υπογράφουν ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον (σειρά ταινιών The Exorcist, σειρά Dead Ringers), ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Τζέισον Μπλαμ (Get Out, ταινίες Black Phone) και ο Μάικ Φλάναγκαν.

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Credits

Σκηνοθεσία: Μάικ Φλάναγκαν

Σενάριο: Μάικ Φλάναγκαν

Βασισμένο σε χαρακτήρες του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι

Παραγωγή: Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Τζέισον Μπλαμ, Μάικ Φλάναγκαν

Εκτέλεση Παραγωγής: Αλεξάντρα Ματζίστρο, Ράιαν Τουρεκ

Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Γιόχανσον, Τσούετελ Ετζίοφορ, Νταϊάν Λέιν, Τζάκομπι Τζουπ, Σάσα Κάγιε, Σκουτ ΜακΝέρι, Γκιλ Μπέλοουζ, Λόρενς Φίσμπερν, Τζον Λεγκουιζάμο

Κυκλοφορεί στις 11 Μαρτίου στους κινηματογράφους από την Tanweer