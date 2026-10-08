Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει πέντε νέες ταινίες, αλλά καλές. Από αυτές ξεχωρίζει το «The Social Reckoning» του Άαρον Σόρκιν, ο οποίος επιστρέφει με την υπόθεση «The Facebook Files» και τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου.

Πρεμιέρα έχει και το «Primetime» του Λανς Οπενχάιμ, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το οποίο έρχεται κατευθείαν από το διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Βενετίας, όπως και το «Resurrection» του Μπι Γκαν. Αν είστε φαν του τρόμου, υπάρχει το μεταφυσικό θρίλερ του Ρομπ Σάβατζ, «Άλλη Μαμά», ενώ για τους μικρούς φίλους κάνει πρεμιέρα το «Ξεχασμένο Νησί» των Τζόελ Κρόφορντ και Τζάνιουελ Π. Μερκάντο.

The Social Reckoning

Σκηνοθεσία: Ααρον Σόρκιν

Σενάριο: Ααρον Σόρκιν

Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά

Πρωταγωνιστούν: Τζέρεμι Στρονγκ, Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Γούνμι Μοσάκου, Μπέτι Γκίλπιν, Μπίλι Μάγκνουσεν, Μπιλ Μπερ, Γκμπένγκα Ακινάγκμπε, Άνα Λάμπε, Έινταν ΛαΠρέτ, Κέλι Περέιρα, Νέλσον Φράνκλιν, Πόρτια Νάταμπλ, Πάτρικ Φίσλερ, Τζόι Μπρουκς

Διάρκεια: 112 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Η Φράνσις Χάουγκεν, μια νεαρής μηχανικός του Facebook, ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόρβιτς, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Primetime

Σκηνοθεσία: Λανς Οπενχαϊμ

Σενάριο: Αλεξ Μποβέρντ

Μουσική: Άρι Μπαλουζιάν

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Πάτινσον, Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Τζισόντο, Φοίβη Μπρίτζερς, Μάθιου Μάχερ, Μπόκιμ Γούντμπαϊν, Μάικλ Τσατσέρε, Άλεξ Γουίντερ, Τόνι Ρεβολόρι, Τζόναθαν Λίπνικι, Άνα Φάρις, Σον Μπρίτζερς, Τζέσικα Χεκτ, Μπιλ Χεκ, Τζέσικα Μπλάκμορ

Διάρκεια: 110 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όταν το δίκτυο NBC μεταφέρει τον παρουσιαστή Κρις Χάνσεν το 2006 σε μια προνομιακή ζώνη υψηλής τηλεθέασης, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Η πίεση όμως για την τηλεθέαση μετατρέπεται σε ανασφάλεια και υπέρμετρο εγωισμό. Ο Χάνσεν αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως μυθολογική φιγούρα και εκδικητή που καθαρίζει τον κόσμο από το κακό, διαβάζοντας μηνύματα παιδόφιλων σαν ιερό κείμενο.

Αναγέννηση

Σκηνοθεσία: Μπι Γκαν

Σενάριο: Μπι Γκαν

Μουσική: Μ83

Πρωταγωνιστούν: Τζάκσον Γι, Σου Κι, Μαρκ Τσάο

Διάρκεια: 160 λεπτά

Γλώσσα: Κινέζικα

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Κίνα, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται. Ένας νεαρός ονειροπόλος μετενσαρκώνεται μέσα από πέντε εποχές και πέντε διαφορετικά κινηματογραφικά στυλ. Καθώς ο 20ός αιώνας εκτυλίσσεται, μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του. Με όχημα την ταινία ζούμε πέντε όνειρα -ένα για καθεμία από τις αισθήσεις- που αντιστοιχούν χρονολογικά σε μια διαφορετική περίοδο της ιστορίας του κινηματογράφου.

Άλλη Μαμά

Σκηνοθεσία: Ρομπ Σάβατζ

Σενάριο: Νέιθαν Έλστον

Μουσική: Πάτρικ Γιόνσον

Πρωταγωνιστούν: Τζέσικα Τσαστέιν, Αραμπέλα Ολίβια Κλαρκ, Τζέι Ντούπλας, Ντίτσεν Λάχμαν, Αριάν Μογιέντ, Κάρεν Άλεν, Σον Κάουφμαν

Διάρκεια: 93 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Μπορώ να τρυπώσω στην καρδιά σου; Ένα ανατριχιαστικό ταξίδι στον ολοένα και πιο σκοτεινό κόσμο της μικρής Μπέλα, που δένεται με μια μοχθηρή οντότητα που κατοικεί στο σπίτι της και μοιάζει ανατριχιαστικά με την ίδια της τη μητέρα.

Ξεχασμένο Νησί

Σκηνοθεσία: Τζόελ Κρόφορντ, Ζανουέλ Π. Μερκάντο

Σενάριο: Τζόελ Κρόφορντ, Ζανουέλ Π. Μερκάντο

Μουσική: Νέιθαν Μάθιου Ντέιβιντ

Πρωταγωνιστούν: H.E.R., Λίζα Σομπεράνο, Ντέιβ Φράνκο, Λία Σαλόνγκα, Τζένι Σλέιτ, Μάνι Τζασίντο, Ντόλι ντε Λεόν, Τζο Κόι, Ρόνι Τσιενγκ, Κέβιν ΜακΚαν, Γιουτζίν Κορδέρο, Κάιλι Κρόφορντ, Κέιλα Τερουέλ

Με τις φωνές των: Πηνελόπη Σκαλκώτου, Ορέστης Χαλκιάς, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ησαΐας Ματιάμπα, Ελλη Θάνου, Γλυκερία Χασάπη, Αλεξάνδρα Λέρτα

Διάρκεια: 109 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Τζο και η Ράισα είναι κολλητές φίλες από το δημοτικό, αλλά τώρα βρίσκονται μπροστά σε διαφορετικά μονοπάτια. Καθώς γιορτάζουν την τελευταία τους νύχτα μαζί, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τους Φιλιππινέζους συγγενείς τους. Μερικά από αυτά τα πλάσματα θα γίνουν φίλοι, άλλα εχθροί. Μαζί με έναν καλοπροαίρετο αλλά αδέξιο άνθρωπο-σκύλο και μια μικρή αλλά δυναμική παρέα φίλων, η Τζο και η Ραΐσα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο φοβερό πλάσμα του νησιού. Όταν ανακαλύπτουν ότι το τίμημα για να επιστρέψουν πίσω είναι να θυσιάσουν τις αναμνήσεις ολόκληρης της φιλίας τους, η Τζο και η Ράισα θα αναμετρηθούν με τον χρόνο για να φύγουν από το νησί πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα.