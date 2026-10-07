Η ώρα του Άντριου Σκοτ ήρθε. Το μεγάλο φαβορί για υποψηφιότητα στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου των φετινών Όσκαρ, για τον ρόλο του στην ταινία «Elsinore», έρχεται και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Αναμένεται, μάλιστα, να συγκλονίσει το ελληνικό κοινό με την ερμηνεία του, η οποία πρόκειται να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο κινηματογραφικό σύμπαν.

Χωρίς υπερβολή, ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει μία από τις πιο συγκινητικές ταινίες της χρονιάς, σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν, η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Τορόντο. Τώρα, ήρθε η ώρα να τη γνωρίσει και η Ελλάδα.

Η ταινία θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρεμιέρα στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώνοντας έτσι θριαμβευτικά το φετινό του πρόγραμμα.

Το «Elsinore», το οποίο ήδη χαρακτηρίζουν «οσκαρικό», είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί τη θεραπευτική ικανότητα της τέχνης και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Η ταινία εστιάζει στους τελευταίους μήνες της ζωής του Βρετανού ηθοποιού Ίαν Τσάρλεσον, έχοντας στο επίκεντρό της την τελευταία μεγάλη θεατρική του ερμηνεία.

Το 1989, ενώ δίνει μια άνιση μάχη με το AIDS, ο Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως, το όνειρό του συγκρούεται με τη σκληρή πραγματικότητα της εύθραυστης υγείας του.

Ο Άντριου Σκοτ («Fleabag», «Άγνωστοι μεταξύ μας»), σε μια από τις πιο σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας του, όσο και της χρονιάς που διανύουμε, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με τον θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή. Εξαιρετική στο πλευρό του, η Ολίβια Κόλμαν ενσαρκώνει μια γιατρό που στηρίζει, με προστατευτική τρυφερότητα, τον ηθοποιό και άλλους ομοφυλόφιλους άνδρες μέσα στη δίνη της επιδημίας.

Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 22:00, στην αίθουσα Δαναός I. H ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από την εταιρεία Spentzos Film.

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