«Κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023, οι εταιρείες διανομής της ταινίας NAZA, Filmtrade και Tanweer αναβάλλουν όλες τις προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις 7 Οκτωβρίου». Με την ανακοίνωση αυτή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενημέρωσε το κοινό για την ακύρωση της προβολής του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ, που προκάλεσε πολιτική οργή στο Ισραήλ.

Βέβαια, η ακύρωση των προβολών δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες, παγκοσμίως, με την οδηγία να έρχεται κατευθείαν από τους Ισραηλινούς σκηνοθέτες του «NAZA», Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ. Έτσι, οι ελληνικές εταιρείες διανομής Filmtrade και Tanweer ζήτησαν από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες προβάλουν την ταινία (το Cinobo Όπερα και τον Δαναό στην Αθήνα και το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη) να μην πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες προβολές στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποίησε η Χαμάς το 2023 στα σύνορα του Ισραήλ.

Οι ίδιες εταιρείες απέστειλαν, μάλιστα, στους παραπάνω κινηματογράφους μία ανακοίνωση, η οποία κατά δήλωσή τους, συντάχθηκε από τις εταιρείες παραγωγής MK2 και Guardian, σε συνεννόηση με τους σκηνοθέτες. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023, οι εταιρείες διανομής του “NAZA”, Filmtrade και Tanweer αναβάλλουν όλες τις προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις 7 Οκτωβρίου».

Οι ελληνικές εταιρείες διανομής Filmtrade και Tanweer διευκρινίζουν επίσης, ότι η ανακοίνωση αυτή έχει διανεμηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν το «NAZA». Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, όπως στην Ολλανδία, δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές της ταινίας στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ολλανδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Dutch Breaking News, «η απόφαση της αναβολής των προβολών πάρθηκε έπειτα από απειλές που δέχθηκαν οι σκηνοθέτες και οι οικογένειες τους».

Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, καθώς και το πλέον παρατεταμένο χειροκρότημα στα χρονικά της μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης.

Στο «ΝΑΖΑ», 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, υπό καθεστώς ανωνυμίας, μιλούν για τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Οι προβολές του «NAZA» θα συνεχιστούν κανονικά από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Πολιτική οργή στο Ισραήλ

Η κυκλοφορία του NAZA, του οποίου ο τίτλος προέρχεται, σύμφωνα με την ταινία, από ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για να δηλώσει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος, προκάλεσε οργή στο Ισραήλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απάντησαν άμεσα, υποστηρίζοντας πως η αφήγηση του ντοκιμαντέρ «βασίζεται σε λάθη» και πως «παρουσιάζει μια ανακριβή, παραπλανητική και ανειλικρινή εικόνα του σχεδιασμού στόχων και της διαδικασίας επιθέσεων του IDF».

Έντονη ήταν η αντίδραση και του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι θα επιδιώξει τη θέσπιση νέων νόμων που θα επιτρέπουν στο Ισραήλ να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που «συκοφαντούν» στρατιώτες. Πριν λίγες ημέρες, καταφέρθηκε και πάλι εναντίον των δημιουργών του ντοκιμαντέρ, παρομοιάζοντας το NAZA με την «εκτόξευση δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.