Σε προσωρινή παύση τίθεται η παραγωγή της ταινίας «The Batman Part II» των Warner Bros και DC Studios, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς χρειάζεται να αφοσιωθεί σε ένα οικογενειακό θέμα.

Σε ανακοίνωσή του το στούντιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον δημιουργό: «Η παραγωγή του «The Batman Part II» έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».

Ματ Ριβς

Πριν από τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο ενώ η προγραμματισμένη πρεμιέρα του φιλμ είναι για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της παύσης στο χρονοδιάγραμμα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον, Άντι Σέρκις και Κόλιν Φάρελ ως Batman, Alfred και Penguin αντίστοιχα.

Οι νέες προσθήκες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνουν τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Σεμπάστιαν Σταν, Μπράιαν Τάιρι Χένρι, Τζέιμι Λόσον, Τσαρλς Ντανς, Γκιλ Πέρεζ-Αβραάμ και Σεμπάστιαν Κοχ.