Οι μικροί, χαριτωμένοι αλλά άκρως επικίνδυνοι μπελάδες του κινηματογράφου επιστρέφουν. Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι η τρίτη ταινία live-action του «Gremlins» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 6 Οκτωβρίου 2028, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη τον αγαπημένο Mogwai Gizmo και τους απρόβλεπτους απογόνους του.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο Gizmo εμφανίζεται κρυμμένος μέσα σε ένα σακίδιο, ενώ από το βάθος ακούγονται τα χαρακτηριστικά γέλια των Gremlins, προετοιμάζοντας τους φαν για την επιστροφή του διάσημου franchise.

Σπίλμπεργκ και Κολούμπους ξανά στο παιχνίδι

Η νέα ταινία θα έχει ισχυρή σύνδεση με το παρελθόν της σειράς. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, ενώ ο Κρις Κολούμπους αναλαμβάνει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία.

Ο Κολούμπους είχε γράψει το σενάριο της πρώτης ταινίας του 1984, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της δεκαετίας, συνδυάζοντας τρόμο, μαύρο χιούμορ και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι ηθοποιοί που θα συμμετέχουν στη νέα παραγωγή.

Οι τρεις κανόνες που όλοι θυμούνται

Η πρώτη ταινία «Gremlins» κυκλοφόρησε το 1984 και σύστησε στο κοινό τον Gizmo, ένα πλάσμα που έμοιαζε αθώο και αξιολάτρευτο, αλλά έκρυβε έναν μεγάλο κίνδυνο.

Οι κανόνες για τη φροντίδα του ήταν ξεκάθαροι:

Να μην βραχεί ποτέ

Να μην φάει μετά τα μεσάνυχτα

Να μην εκτεθεί στο φως.

Όπως αποδείχθηκε, η παραβίαση αυτών των κανόνων είχε καταστροφικές συνέπειες, αφού ο Gizmo μπορούσε να δημιουργήσει μια ολόκληρη στρατιά από Gremlins.

Η συνέχεια ήρθε το 1990 με το «Gremlins 2: The New Batch», σε σκηνοθεσία Τζο Ντάντε, με ακόμη περισσότερη σάτιρα και τρελό χιούμορ.

Από τη μεγάλη οθόνη στο HBO Max

Παρότι το κινηματογραφικό franchise έμεινε για χρόνια ανενεργό, ο κόσμος των Gremlins επέστρεψε πρόσφατα μέσα από τη σειρά κινουμένων σχεδίων του HBO Max, «Gremlins: Secrets of the Mogwai», η οποία εξερεύνησε την ιστορία προέλευσης του Gizmo.

Η τρίτη ταινία, που αρχικά είχε συζητηθεί να κυκλοφορήσει το 2027, μεταφέρθηκε τελικά για το φθινόπωρο του 2028, με τους δημιουργούς να ποντάρουν στη νοσταλγία αλλά και στη διαχρονική γοητεία ενός πλάσματος που εδώ και τέσσερις δεκαετίες παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ποπ κουλτούρας.

Γιατί, όπως ξέρουν καλά οι φαν των Gremlins: μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσει το χάος είναι ένα μικρό Mogwai.