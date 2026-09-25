Ο Ηλίας Γιαννακάκης στη νέα του ταινία, με τον τίτλο «Μάχη» αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Μια βαθιά προσωπική ιστορία επιστροφής, ταυτότητας και οικογενειακών δεσμών. Πρωταγωνίστριες η Μπέττυ Βακαλίδου, εμβληματική μορφή και σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ηθοποιός και η Έλενα Τοπαλίδου.

Στη «Μάχη» του Γιαννακάκη, μια γυναίκα επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από πενήντα χρόνια σιωπής, έχοντας αφήσει πίσω της μια ολόκληρη ζωή, για να αναζητήσει ξανά τον άνθρωπο που αγάπησε περισσότερο από όλους: την κόρη της. Ανάμεσα σε ένα παρελθόν που δεν μπορεί να σβήσει και μια αγάπη που αρνήθηκε να πεθάνει, η ταινία αφηγείται την πιο δύσκολη μορφή επανένωσης, εκείνη που έρχεται όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί.

Σύνοψη

Η Μάχη, μία όμορφη γυναίκα σήμερα, η οποία στα χρόνια της δικτατορίας ήταν άντρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού, και πατέρας δύο παιδιών, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σιωπή και απουσία μισού αιώνα. Η επιστροφή της οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της και στην εντελώς αναπάντεχη συναισθηματική επανασύνδεση με την αγαπημένη της κόρη.

Ο Ηλίας Γιαννακάκης εξηγεί πως η ταινία επιχειρεί να αναδείξει τη μόνη -ενδεχομένως- πραγματική καταφυγή μας, όταν πια έχουν καταπέσει όλες οι απόλυτες βεβαιότητες που θεωρούμε ότι καθορίζουν τη ζωή μας. Ο Γεώργιος ήταν αξιωματικός του στρατού στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, λειτούργημα με την μέγιστη αίγλη τότε. Ήταν επίσης σύζυγος μιας αξιοσέβαστης γυναίκας και πατέρας δύο παιδιών, σε μία απολύτως τυπική εκδοχή του οικογενειακού μοντέλου που κυριάρχησε στην Ελλάδα από το 1830, όταν είχε κατακτηθεί η ανεξαρτησία από τους Οθωμανούς.

Όταν, όμως, το 1973 συλλαμβάνεται για ομοφυλοφιλικό έρωτα με κομμουνιστή στρατιώτη, όλα καταρρέουν. Περνά από στρατοδικείο, φυλακίζεται, βασανίζεται και η σύζυγός του τού διαμηνύει ότι θα είναι για πάντα ανεπιθύμητος. Δεν θα ξαναδεί ποτέ τα παιδιά του και ειδικά την πολυαγαπημένη του κόρη, την επτάχρονη, τότε, Μάχη. «Εάν το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί σε μία χώρα της δυτικής ή κεντρικής Ευρώπης ή της Σκανδιναβίας, η εξέλιξη θα ήταν ολότελα διαφορετική. Ενδεχομένως θα είχε ακόμα και την συμπαράσταση της οικογένειάς του» τονίζει ο σκηνοθέτης στο σημείωμά του.

Και προσθέτει στο σκηνοθετικό του σημείωμα: «Στην άκρως συντηρητική Ελλάδα του 1973 όμως -όπου η Ιστορία ρίχνει ακόμα βαριά τη σκιά της στις ζωές των ανθρώπων, όπως σε κάθε χώρα του ευρωπαϊκού νότο -ο Γεώργιος είναι πλέον έκπτωτος από έναν καλά χτισμένο και περίκλειστο Παράδεισο. Φεύγει ως καταραμένος, έχοντας διαπράξει την απόλυτη ύβρη και οδηγηθεί στην κόλαση. Επιστρέφει ύστερα από πενήντα χρόνια ως γυναίκα με το όνομα Μάχη, και μάλιστα τραγουδίστρια, επιθυμώντας να πεθάνει στην πατρίδα της ως αυτό που επέλεξε να είναι. Κυρίως, όμως, θέλει να ξαναβρεθεί με τα παιδιά της, και ειδικά την κόρη της, το όνομα της οποίας διάλεξε να έχει και η ίδια από τη στιγμή που άλλαξε φύλο. Εκεί ακριβώς ξεκινά η ταινία, χωρίς ούτε μία εικόνα ως flashback από όσα συνέβησαν πριν από μισό αιώνα. Η δημοσιοποίηση της ιστορίας της μέσα από μία τηλεοπτική εκπομπή, ξαναφέρνει στην επιφάνεια το τραύμα με απολύτως αναπάντεχο τρόπο. Ο ακροδεξιός γιος της, που είχε οχυρωθεί πίσω από την εικόνα του αξιωματικού πατέρα, αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν βλέπει την εκπομπή στην τηλεόραση».

Όπως εξηγεί ο Ηλίας Γιαννακάκης, τότε αρχίζει να ξεδιπλώνεται το αληθινό υπόστρωμα της ταινίας, που δεν είναι άλλο από τη σχέση των δύο γυναικών κάτω από το βάρος του γιου και αδελφού που χαροπαλεύει στην εντατική, κυρίως όμως την απουσία ακόμα και της παραμικρής επαφής ανάμεσα σε δύο οντότητες που είχαν προλάβει να αγαπήσουν παθιασμένα η μία την άλλη -τότε ως πατέρας και κόρη μέχρι τα επτά της χρόνια και σήμερα ως δύο γυναίκες που επιχειρούν να επανενώσουν το κομμένο νήμα μιας σχέσης που θεωρούνταν πεθαμένη- με μοναδικό τους οδηγό και καταφυγή μία βιασμένη και εγκλωβισμένη, επί πενήντα χρόνια στη σιωπή, αγάπη.

Ταυτότητα ταινίας

Πρωταγωνιστούν: Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Γιάννης Οικονομίδης, Michelle Valley, Γιάννης Καρατζογιάννης, Λυδία Φωτοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Αγγελική Παπαθεμελή

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ηλίας Γιαννακάκης

Παραγωγός: Αποστολία Παπαϊωάννου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Μοντάζ: Δώρα Μασκλαβάνου

Production Design: Μιχάλης Σαμιώτης

Σκηνικά: Μυρτώ Δασκαρόλη

Koστούμια: Βασιλική Σύρμα

Location Manager: Γιώτα Σκουβαρά

Μίξη Ήχου: Κώστας Φυλακτίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Παναγιώτης Σιμόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Κυριάκος Γκίκας

Διανομή: Tanweer Alliances

Από 5 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer