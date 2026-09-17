Πλούσια είναι η νέα κινηματογραφική εβδομάδα, με τις ταινίες που έρχονται στις αίθουσες να καλύπτουν όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζουμε την ταινία του Γκάι Μόσε «Κωδικός Τεχεράνη» με τους Ζάκαρι Λέβι, Λίαμ Νίσον, αλλά και το «Tennis Maestro» του Αντρέα Ντι Στέφανο, με πρωταγωνιστή τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Και, φυσικά, μία από τις νέες ταινίες που ξεχωρίζει είναι και το «Resident Evil» του Ζακ Κρέγκερ με τον Οστιν Έιμπραμς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους κριτικούς στο εξωτερικό να αναφέρουν πως είναι μία από τις καλύτερες μεταφορές βιντεοπαιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη.

Κωδικός Τεχεράνη

Σκηνοθεσία: Γκάι Μόσε

Σενάριο: Γκάι Μόσε, Μαρκ Μπάτσι, Ρον Χάτσινσον

Μουσική: Φεντερίκο Μπιζότσι, Ντάβιντε Τομάτ

Πρωταγωνιστούν: Ζάκαρι Λέβι, Λίαμ Νίσον, Γουές Τσάταμ, Τάιτους Γουέλiβερ, Νάβιντ Νεγκαχμπάν, Ανετ Μάχεντρου, Γκραντ Χάρβεϊ, Αουγκούστο Αγκιλέρα, Νουμάν Ακάρ

Διάρκεια: 142 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Ακολουθώντας μια πληροφορία από τον Λάρι – τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε – ο Τάκερ ξεκινά μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και της ομάδας του. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών, ο κλοιός γύρω τους στενεύει και η αποστολή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Resident Evil

Σκηνοθεσία: Ζακ Κρέγκερ

Σενάριο: Ζακ Κρέγκερ, Σέι Χάτεν

Μουσική: Χέις Χόλιντεϊ, Ράιαν Χόλιντεϊ

Πρωταγωνιστούν: Όστιν Έιμπραμς, Ζακ Τσέρι, Κάλι Ρέις, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόννο Γουίλσον

Διάρκεια: 90 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Ο Bryan, ένας διανομέας ιατρικού υλικού, αναλαμβάνει να μεταφέρει ένα φορητό ψυγείο με ένα ανθρώπινο όργανο από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο, στα βουνά της πόλης Raccoon City, στο Colorado. Στη διαδρομή πρέπει να διασχίσει ένα επικίνδυνο, χιονισμένο τοπίο και να ξεφύγει από αμέτρητους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από έναν μεταδοτικό ιό και έχουν μεταμορφωθεί σε τερατώδη, μεταλλαγμένα πλάσματα. Παγιδευμένος σε έναν καταιγιστικό, ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, πρέπει να τα καταφέρει, ενώ τα πάντα γύρω του βυθίζονται στο χάος σε μια μοιραία και εφιαλτική νύχτα.

Tennis Maestro

Σκηνοθεσία: Αντρέα Ντι Στέφανο

Σενάριο: Αντρέα Ντι Στέφανο, Λουντοβίκα Ραμπολντί

Μουσική: Μπαρτός Σπάκ

Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Τιτσιάνο Μενικέλι, Τζοβάνι Λουντένο, Ντόρα Ρομάνο

Διάρκεια: 125 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο 13χρονος Φελίτσε έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Όμως, η είσοδός του στα τουρνουά εθνικού επιπέδου ανοίγει μπροστά του έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Για να τον οδηγήσει στο επόμενό του βήμα, η οικογένειά του εμπιστεύεται την προετοιμασία του στον Ραούλ Γκάτι, έναν χαρισματικό αλλά και αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή, που κουβαλά το δικό του αινιγματικό παρελθόν. Από αγώνα σε αγώνα και από πόλη σε πόλη, ο Φελίτσε και ο Ραούλ διασχίζουν την ιταλική ακτογραμμή σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο ήττες, μικρές ανατροπές, παράξενες συναντήσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις. Κι ενώ ο Φελίτσε αρχίζει να ανακαλύπτει τι σημαίνει ελευθερία μέσα και έξω από το γήπεδο, ο Ραούλ βλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα για μια νέα αρχή μέσα από το αναπάντεχο δέσιμό τους, σε αυτήν την τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία ενηλικίωσης για τις δεύτερες ευκαιρίες, και εκείνα τα καλοκαίρια που μένουν για πάντα μέσα μας.

Παράλληλες Ιστορίες

Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί

Σενάριο: Ασγκάρ Φαραντί, Σαΐντ Φαραντί

Μουσική: Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Βιρζινί Εφιρά, Βενσάν Κασέλ, Πιερ Νινέ, Αντάμ Μπεσά, Κατρίν Ντενέβ, Ίντια Χερ, Βερονίκ Ρουγκιά, Ιρίς Μπρι, Ματίλντ Ολιβιέ

Διάρκεια: 139 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Αναζητώντας υλικό για το νέο της μυθιστόρημα, μια εσωστρεφής συγγραφέας παρακολουθεί κρυφά τους γείτονές της στην απέναντι πολυκατοικία. Όταν προσλαμβάνει έναν νεαρό για να τη βοηθά στην καθημερινότητά της, δεν φαντάζεται πως η παρουσία του θα ανατρέψει τις ζωές όλων τους.

Τρυφερό Κτήνος

Σκηνοθεσία: Μαρί Κρόιτσερ

Σενάριο: Μαρί Κρόιτσερ

Μουσική: Καμίλ

Πρωταγωνιστούν: Λέα Σεϊντού, Γέλα Χάασε, Λόρενς Ρουπ, Μαλό Μπλανσέ, Αντόν Ρουμπτσόφ, Νιλς Στρούνκ, Κατρίν Ντενέβ, Πατρίτσια Ζιολκόφσκα, Σιλβέστερ Γκροτ, Ρεγκίνα Φρίτσ, Καταρίνα Λόρεντς, Ζαν Βέρνερ

Διάρκεια: 114 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Αυστρία, Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Η Λούσι, μια επιτυχημένη πιανίστρια, μετακομίζει με τον σύζυγό της, Φίλιπ, και τον μικρό τους γιο από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Όμως, πριν καν προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι τους, συλλαμβάνει τον Φίλιπ και κατάσχει τους υπολογιστές του. Η Λούσι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοκαριστικές κατηγορίες εναντίον του άνδρα που αγαπά και αρχίζει να αναρωτιέται πόσο καλά γνώριζε πραγματικά τον σύζυγό της και αν πρέπει να προστατεύσει τον γιο τους από εκείνον.

Η Επέλαση

Σκηνοθεσία: Άνταμ Γουίνγκαρντ

Σενάριο: Σάιμον Μπάρετ

Μουσική: Μάθιου Πούστι

Πρωταγωνιστούν: Άντρια Αρχόνα, Νταν Στίβενς, Αλεξ Περέιρα, Έρικ Γουέρχαϊμ, Ρέτζιναλντ ΒέλΤζόνσον, Μάικλ Μπιν, Ντρου Στάρκι, Ρεμπέκα Χολ, Μόρις Γκριν, Σάρα Μίνιχ, Μπλέικ Κένεντι, Τζάσπερ Κιν, Αμπι Τάουνσεντ, Λ. Σι. Χολτ, Τζέικομπ Σκίπιο

Διάρκεια: 92 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ​​ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή κόρη της.

Ράλλυ από το Παρίσι στις Πυραμίδες

Σκηνοθεσία: Ράσμους Α. Σίβερτσεν

Σενάριο: Ρομπ Σπράκλινγκ, Κάρστεν Φούλου, Κγελ Οκρουστ

Μουσική: Όλα Κβέρνμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Πία Μπόργκλι, Σόλαν Γκούντερσεν, Τροντ Eσπεν Σέιμ, Eιβιντ Μπραντζέγκ, Πολ-Όταρ Χάγκα, Μάρι Μάουρσταντ, Άνεκε φον ντερ Λίπε

Με τις φωνές των: Τόνια Μαράκη, Τάκης Σακελλαρίου, Κώστας Τερζάκης, Κατερίνα Βουρλάκη, Δημήτρης Δρίβας, Μαριέλα Δουμπού, Δημήτρης Κανέλλος, Ελενα Λαρίου

Διάρκεια: 78 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά (μεταγλωττισμένο)

Νορβηγία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Στο μικρό χωριό Φλάκλιπα, ο φιλόδοξος Σόλαν θέλει να αποδείξει πως ο φίλος του, ο εφευρέτης Ρίοντορ, είναι ιδιοφυΐα, ενώ ο συνεσταλμένος Λούντβιχ προσπαθεί απλώς να μείνει μακριά από τους μπελάδες. Όταν ένα από τα πειράματα του φίλου τους, εφευρέτη Ρίοντορ, πάει εντελώς στραβά επηρεάζοντας ολόκληρο το χωριό, η αντίδραση είναι άμεση: ο δήμαρχος απαγορεύει στον Ρίοντορ να εφευρίσκει… για πάντα! Αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη φήμη τους, ο Σόλαν ανακαλύπτει έναν

διεθνή αγώνα αυτοκινήτων από το Παρίσι μέχρι τις πυραμίδες της Αιγύπτου, όπου οι καλύτεροι εφευρέτες του κόσμου αναμετρώνται σε μια τρελή κούρσα. Αν κερδίσουν, κανείς στη Φλάκλιπα δεν θα μπορεί πια να αμφισβητήσει την ιδιοφυΐα του Ρίοντορ… Ο ντόπιος επιχειρηματίας Χαγκμπάρτσεν προσφέρεται να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα και όλοι μαζί επισκευάζουν το θρυλικό αγωνιστικό του Ρίοντορ, το ανεπανάληπτο «Il Tempo Gigante».