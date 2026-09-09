Μια μετακόμιση, μια απρόσμενη γνωριμία και ένα σκοτεινό μυστήριο συνθέτουν την ιστορία του «Remain», της νέας ταινίας του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, της οποίας το πρώτο τρέιλερ έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros.

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ υποδύεται τον Τέιτ Γκόρντον, έναν μοναχικό αρχιτέκτονα που εγκαθίσταται σε μια γραφική παραθαλάσσια πόλη για να ολοκληρώσει το τελευταίο του έργο. Η γνωριμία του με μια νεαρή γυναίκα τον βγάζει σταδιακά από την απομόνωση, αλλά τον οδηγεί ταυτόχρονα στο επίκεντρο ενός θανατηφόρου μυστηρίου που βαραίνει την περιοχή.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Φοίβη Ντάινεβορ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Άσλεϊ Γουόλτερς, Τζούλι Χάγκερτι και Τζέι Ο. Σάντερς.

Το μεταφυσικό, ρομαντικό θρίλερ συνδέεται με το ομώνυμο μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, με τις υπογραφές του Σιάμαλαν και του Νίκολας Σπαρκς. Ο Σιάμαλαν ανέλαβε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, βασισμένος στην αρχική ιστορία που δημιούργησε μαζί με τον συγγραφέα.

Here it is! Finally! Im so excited to show you the teaser trailer to my new film “Remain”…

It opens in theaters everywhere Feb 5th!@warnerbros @remainmovie



Watch the teaser now: https://t.co/90PK0RR38t — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 8, 2026

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Αδόλφο Βελόσο. Στην παραγωγή συμμετέχουν ο Σιάμαλαν, ο Άσουιν Ρατζάν, ο Μαρκ Μπίενστοκ και η Τερέζα Παρκ, ενώ ο Σπαρκς έχει καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού.

Το «Remain» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Φεβρουαρίου 2027, έπειτα από τη μετάθεση της αρχικά προγραμματισμένης κυκλοφορίας του στις 23 Οκτωβρίου 2026.