Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, φέρνει στις αίθουσες δυνατές πρεμιέρες, με το μενού να περιλαμβάνει πολυαναμενόμενα σίκουελ, φεστιβαλικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, αλλά κι ελληνικές παραγωγές.

Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή την εβδομάδα δεν ξέρουμε ποια πρεμιέρα να πρωτοξεχωρίσουμε. Τα «Μαγικά Φίλτρα 2» με τις Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν μετά από σχεδόν 30 χρόνια (το 1998 έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στους κινηματογράφους) κι εκτός από τον… μαγικό κόσμο τους, οι «αδελφές Όουενς» θα μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο που περνάει χωρίς να το καταλάβουμε. Και μόνο γι’ αυτή τη νοσταλγική διάθεση, η ταινία είναι ψηλά στις προτιμήσεις μας.

Όπως και τα δύο ντοκιμαντέρ, το «Oasis: Don’t Look Back in Anger» που καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας, αλλά και το «The Match», το οποίο επιστρέφει στη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα και την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Επίσης, πρεμιέρα κάνει και η ελληνική ταινία, «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη, με ένα εξαιρετικό καστ Ελλήνων ηθοποιών, όπως οι Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός κι Ελένη Κοκκίδου.

Μαγικά Φίλτρα 2

Σκηνοθεσία: Σούζαν Μπίερ

Σενάριο: Ακίβα Γκόλντσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ, Κέλι Μάρσελ

Μουσική: Ρούπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίντμαν, Τζόι Κινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Σόλο ΜακΛέοντ, Ξόλο Μαριδούενα, Λι Πέις, Ντάιαν Γουίστ, Στόκκαρντ Τσάνινγκ, Κάσι Μπράντλεϊ, Λιζ Κίνγκσμαν

Διάρκεια: 130 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Οι αδελφές Όουενς επιστρέφουν ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μία σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.

Oasis: Don’t Look Back in Anger

Σκηνοθεσία: Γουίλ Λάβλας, Ντίλαν Σάδερν

Σενάριο: Στίβεν Νάιτ

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Γκάλαχερ, Νόελ Γκάλαχερ

Διάρκεια: 122 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Μια ανεπιφύλακτα ενθουσιώδης καταγραφή του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο. Η μοναδική αυτή ματιά περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρόβες, στα παρασκήνια και επί σκηνής, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις του Noel και του Liam μετά από πάνω από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια περιοδεία της μπάντας, η οποία ξεπούλησε αμέσως, το ντοκιμαντέρ διερευνά και τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής – φαινόμενο και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

The Match

Σκηνοθεσία: Χουάν Καμπράλ, Σαντιάγο Φράνκο

Σενάριο: Αντρές Μπούργκο

Μουσική: Νικολάς Μπάρι, Τομάς Γιακόμπι

Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Λίνεκερ, Χόρχε Βαλντάνο, Πίτερ Σίλτον, Τζον Μπαρνς, Οσκαρ Ρουγέρι, Χόρχε Μπουρουτσάγα, Ρικάρντο Τζούστι, Χούλιο Ολαρτικοετσέα

Διάρκεια: 91 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά

Αργεντινή, 2026

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Σαράντα χρόνια μετά τον πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό αγώνα όλων των εποχών, με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα και την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το «The Match» επιστρέφει στη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 για να ανασυνθέσει ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία του αθλητισμού, αλλά και τη συλλογική μνήμη δύο εθνών. Γιατί, όμως, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας απέκτησε τέτοια σημασία; Από τις ιστορικές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες μέχρι τις πληγές του Πολέμου των Φώκλαντ, το «The Match» αποκαλύπτει όλα όσα προηγήθηκαν εκείνων των 90 λεπτών, μετατρέποντας μια αθλητική αναμέτρηση σε μια συναρπαστική ιστορία για την ταυτότητα, την ιστορία και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το παιχνίδι από τον πόλεμο.

Κόκορας

Σκηνοθεσία: Τάσος Γερακίνης

Σενάριο: Τάσος Γερακίνης, Κατερίνα Παπαναστασάτου

Μουσική: Γιάννης Πλαστήρας

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφιδά

Διάρκεια: 101 λεπτά

Ελλάδα, 2025

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό για την ζωή του Αργύρη, ενός θυρωρού στον Δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με την σύζυγό του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Παρόλο που το να φοιτήσει εκεί το παιδί τους, είναι όνειρο απατηλό για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδη στη μοίρα του γιου του, που είναι σαφώς φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα!

Φάκελος 137

Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Μολ

Σενάριο: Ζιλ Μαρσάν, Ντομινίκ Μολ

Μουσική: Ολιβιέ Μαργκερί

Πρωταγωνιστούν: Λεά Ντράκερ, Τζόναθαν Τέρνμπουλ, Ματίλντ Ρερίς, Γκυσλαζί Μαλαντά, Στανισλάς Μερσάρ, Σάντρα Κολόμπο, Βαλεντίν Καμπάν, Ματίλντ Ριού, Τεό Κόστα-Μαρινί, Αντονιά Μπουρεζί, Ζενεβιέβ Μνις, Κριστιάν Σινιζέ

Διάρκεια: 136 λεπτά

Γαλλία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού. Oι ανακρίσεις πολλαπλασιάζονται και τα βίντεο αναλύονται καρέ-καρέ, όμως στην πραγματικότητα τα στόματα παραμένουν κλειστά: από την καχύποπτη οικογένεια του θύματος μέχρι τις μονάδες καταστολής που υψώνουν τείχος σιωπής και εχθρικότητας απέναντι στην έρευνα της Στεφανί. Έτσι, η Στεφανί έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με δύο βασικούς υπόπτους, αλλά και με ένα βαθύτερο ερώτημα: όταν το σύστημα που ερευνάς είναι το ίδιο που υπηρετείς, μπορεί η αλήθεια να αποκαλυφθεί χωρίς κόστος;

Η Επέλαση

Σκηνοθεσία: Άνταμ Γουίνγκαρντ

Σενάριο: Σάιμον Μπάρετ

Μουσική: Μάθιου Πούστι

Πρωταγωνιστούν: Άντρια Αρχόνα, Νταν Στίβενς, Αλεξ Περέιρα, Έρικ Γουέρχαϊμ, Ρέτζιναλντ ΒέλΤζόνσον, Μάικλ Μπιν, Ντρου Στάρκι, Ρεμπέκα Χολ, Μόρις Γκριν, Σάρα Μίνιχ, Μπλέικ Κένεντι, Τζάσπερ Κιν, Αμπι Τάουνσεντ, Λ. Σι. Χολτ, Τζέικομπ Σκίπιο

Διάρκεια: 92 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υποθεση

Oταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή κόρη της.

Με Κάθε Κόστος

Σκηνοθεσία: Ελεγκάνς Μπράτον

Σενάριο: Σάσα Πεν

Μουσική: Μπόννι Γκρίνμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β΄, Νικόλ Μπεχάρι, Τζος Λούκας, Ντέιβιντ Στράδερν, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο

Διάρκεια: 107 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Ένας διαβόητος εκτελεστής της μαφίας και ένας νεαρός πράκτορας του FBI συνεργάζονται για να ερευνήσουν τις δολοφονίες ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή το 1966.

Hope

Σκηνοθεσία: Να Χονγκ-τζιν

Σενάριο: Να Χονγκ-τζιν

Μουσική: Μάικλ Αμπελς

Πρωταγωνιστούν: Χουάνγκ Τζουνγκ-μιν, Τσο Ιν-σουνγκ, Χογιόν, Αλίσια Βικάντερ, Μάικλ Φασμπέντερ, Τέιλορ Ράσελ, Κάμερον Μπρίτον, Λι Σανγκ-χι, Εουμ Μουν-σοκ, Ιμ Χιουν-σικ, Χουάνγκ Σοκ-τζονγκ

Διάρκεια: 160 λεπτά

Γλώσσα: Κορεατικά, Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Νότια Κορέα, 2026

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Οι κάτοικοι μιας κωμόπολης πρέπει να υπερασπιστούν την κοινότητά τους απέναντι σε ένα μυστηριώδες πλάσμα, όταν οι δασικές πυρκαγιές διακόπτουν κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ο τοπικός διοικητής της αστυνομίας και η υπαρχηγός του παλεύουν να σταματήσουν το μακελειό, ενώ μια ομάδα κυνηγών που προσπαθεί να εντοπίσει το θηρίο καταλήγει να γίνεται η ίδια θήραμά του. Αυτό που ξεκινά ως αίνιγμα κλιμακώνεται μέσα από ανθρώπινες συγκρούσεις και καταλήγει σε μια τραγωδία κοσμικών διαστάσεων.