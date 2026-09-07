Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού box office για έκτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, γεγονός που υπογραμμίζει τόσο την εξαιρετική δυναμική της, όσο και την έλλειψη ανταγωνισμού στις αίθουσες, σύμφωνα με το Variety.

Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε $18 εκατομμύρια το τριήμερο καταγράφοντας τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή μετά το «Avatar: The Way of Water» του 2022, το οποίο είχε βρεθεί στην πρώτη θέση για επτά συνεχόμενες εβδομάδες.

Με συνολικές εισπράξεις $923 εκατομμυρίων στη Βόρεια Αμερική, το «Brand New Day» υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει σύντομα το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015 ($936 εκατ.), ώστε να αναδειχθεί η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η τέταρτη παραγωγή του «Spider-Man» από τη Sony με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ έχει αγγίξει τα $2,4 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Φιγουράρει στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών στην ιστορία του σινεμά, πίσω από το «Avatar» του 2009 ($2,9 δισ.) και το «Avengers: Endgame» ($2,7 δισ.), προσπερνώντας το «Avatar: The Way of Water» ($2,3 δισ.).

Η «Οδύσσεια» κατέλαβε εύκολα τη 2η θέση στη Βόρεια Αμερική στην όγδοη εβδομάδα προβολής της. Συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια δολάρια το τριήμερο ανεβάζοντας τις συνολικές της εισπράξεις στα 584 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 1,62 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αίθουσες Imax συνέβαλαν τα $486 εκατομμύρια, καλύπτοντας το εντυπωσιακό 30% των συνολικών εισπράξεων.

Σε επίπεδο διεθνών αγορών, το φιλμ ξεπέρασε τον Spider-Man στη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία ($23,7 εκατ.) και τη Σαουδική Αραβία ($20,1 εκατ.). Αντίστοιχα, το «Brand New Day» προσπέρασε το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν στην Κίνα, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ινδία, την Ισπανία ($41,8 εκατ.), το Μεξικό ($37,7 εκατ.) και τη Βραζιλία ($23,9 εκατ.).

Στον αντίποδα, οι νέες κυκλοφορίες δεν ενθουσίασαν το κοινό. Το αστυνομικό θρίλερ της Paramount «By Any Means» βρέθηκε στην τέταρτη θέση με $7,4 εκατομμύρια από 2.903 αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, το σίκουελ της Lionsgate «Fall 2: Deadpoint» προσγειώθηκε στο Νο. 12 με μόλις $2,3 εκατομμύρια ενώ η ταινία της A24 «Onslaught» περιορίστηκε στη 13η θέση με $1,8 εκατομμύρια.

Το τριήμερο που πέρασε σφράγισε την πιο επιτυχημένη καλοκαιρινή σεζόν για τις αμερικανικές αίθουσες από την εποχή που η πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα στη βιομηχανία. Σύμφωνα με τη Rentrak, οι πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ από τον Μάιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε $4,73 δισεκατομμύρια όχι πολύ πίσω από το ιστορικό ρεκόρ των $4,755 δισεκατομμυρίων του 2013.

Η επιτυχία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οφείλεται σε μια σειρά από blockbusters όπως τα «Spider-Man: Brand New Day», «Οδύσσεια», «Toy Story 5» και «The Devil Wears Prada 2», αλλά και στις ανεξάρτητες εκπλήξεις «Obsession» και «Backrooms».

Με τα τελικά νούμερα να ανακοινώνονται σήμερα αυτή είναι η εκτιμώμενη κατάταξη του box office (Παρασκευή-Κυριακή) σε ΗΠΑ και Καναδά, βάσει των στοιχείων της Rentrak: