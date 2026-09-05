Πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί η καθημερινότητά μας; Η «Βαλίτσα», η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer έρχεται στους κινηματογράφους για να μας δείξει πώς μια και μόνο τυχαία στιγμή αρκεί για να ταράξει ζωές που μέχρι πρότινος κινούνταν σε ασφαλείς, αλλά στενούς δρόμους.

Πρόκειται για μία διασκεδαστική κωμική περιπέτεια υψηλών προδιαγραφών, που περιστρέφεται γύρω από μία γυναικοπαρέα, όπου οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν τυχαία στην τουαλέτα μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα και το πτώμα μίας γυναίκας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Παπαθανάσης και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη, ενώ το αποτελείται από τους Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αργύρη Πανταζάρα, Αλέξανδρο Μυλωνά, Αντώνη Γιαννακό, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κώστα Κορωναίο, Πολύδωρο Βογιατζή, Σπύρο Σουρβίνο, Άννυ Λούλου. Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…

Ο Δημήτρης Παπαθανάσης αναφέρει για την ταινία: «Η “Βαλίτσα” είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωές που μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους. Οι τέσσερις γυναίκες της ιστορίας είναι άνθρωποι που ζουν στις λεπτομέρειες, στις μικρές ήττες, στις αναβολές, στα όνειρα που έχουν μείνει μισά. Όταν βρεθούν με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, νομίζουν ότι είναι η ευκαιρία που πάντα ήθελαν αλλά στην ουσία ξυπνάει μέσα τους αυτά που απέφευγαν – τον φόβο, την επιθυμία, την ανάγκη για αλλαγή».

Και προσθέτει: «Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων. Στις παύσεις, στις άβολες στιγμές, στον τρόπο που η μία συμπληρώνει ή ακυρώνει την άλλη. Το χιούμορ δεν προκύπτει από υπερβολές, αλλά από τη λεπτή αλήθεια του πώς αντιδρούμε όταν δεν είμαστε έτοιμοι για όσα μας συμβαίνουν. Η “Βαλίτσα” είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα».

Ταυτότητα ταινίας

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας

Μαζί τους οι: Αργύρης Πανταζάρας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αντώνης Γιαννακός, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κώστας Κορωναίος, Πολύδωρος Βογιατζής, Σπύρος Σουρβίνος και η Άννυ Λούλου

Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Βασισμένο σε μία ιδέα του Άρη Κυπριανού

Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Διανομή: Tanweer Alliances

Από τις 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer