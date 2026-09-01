Σαράντα χρόνια μετά τη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής–Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, επιστρέφουμε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού. Η κινηματογραφική οθόνη ζωντανεύει ξανά τον αγώνα που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και μετατράπηκε σε ένα πολιτικό και κοινωνικό δράμα, σημαδεμένο από τον πόλεμο των Φόκλαντς, μόλις τέσσερα χρόνια πριν.

Στο επίκεντρο αυτής της αναβίωσης βρίσκεται, φυσικά, ο Ντιέγκο Μαραντόνα και το περίφημο «Χέρι του Θεού». Αυτή η ιστορική στιγμή επιστρέφει με τη μορφή του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «The Match» (El partido), το οποίο έρχεται στη μεγάλη οθόνη για να καθηλώσει ξανά τους θεατές.

Πριν από την επίσημη έξοδό του στις αίθουσες, στις 10 Σεπτεμβρίου, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ «The Match» θα παρουσιαστεί σε τρεις ειδικές προβολές στην Αθήνα: την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στο CINE ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο ΑΙΓΛΗ CINEMA Ζαππείου και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ στην Κηφισιά. Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί μετά την κυκλοφορία της ταινίας, με μία τέταρτη ειδική προβολή, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο CINE ΦΙΛΟΘΕΗ.

Και τις τέσσερις προβολές θα προλογίσει ο Μάκης Παπασημακόπουλος, podcaster και ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά και μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές φωνές της σύγχρονης ελληνικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Πλαισιωμένος κάθε φορά από εκλεκτούς καλεσμένους, θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την αναμέτρηση Αργεντινής–Αγγλίας, τη θέση της στη συλλογική μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός μπορεί να υπερβεί τα όρια του γηπέδου και να αποκτήσει πολιτικό, ιστορικό και πολιτισμικό βάρος.

Για πρώτη φορά, η αλήθεια πίσω από τον πιο εμβληματικό αγώνα όλων των εποχών

Όταν στις 22 Ιουνίου του 1986 ξεκινούσε ο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα εξελισσόταν στο ποδοσφαιρικό ματς που θα σημάδευε την ιστορία του αθλήματος.

Σαράντα χρόνια αργότερα, το ντοκιμαντέρ «The Match» επιστρέφει σε εκείνη τη θρυλική αναμέτρηση του Σταδίου Αζτέκα, μετατρέποντάς την σε αφετηρία για μια συναρπαστική εξερεύνηση της ιστορίας, της πολιτικής και της συλλογικής μνήμης δύο εθνών. Βασισμένο στο βιβλίο «El Partido» του Αντρές Μπούργκο, το ντοκιμαντέρ των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγο Φράνκο αντιμετωπίζει τον αγώνα όχι απλώς ως ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά ως το αποκορύφωμα μιας σχέσης γεμάτης συγκρούσεις και ανταγωνισμό μεταξύ των δυο χωρών που εκτείνεται σε περισσότερους από δύο αιώνες.

Τέσσερα μόλις χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φόκλαντς, η αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας είχε αποκτήσει διαστάσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής, το φορτισμένο κλίμα στις εξέδρες και η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες μετέτρεψαν τον αγώνα σε σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας, μνήμης και διεκδίκησης. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές μαρτυρίες παικτών και από τις δύο πλευρές, το «The Match» φωτίζει αυτό το σύνθετο ιστορικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας πώς ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης μιας ολόκληρης εποχής.

Κεντρική θέση στην αφήγηση καταλαμβάνουν φυσικά οι δύο πιο διάσημες φάσεις της καριέρας του Ντιέγκο Μαραντόνα: το αμφιλεγόμενο «Χέρι του Θεού» και το θρυλικό γκολ που αργότερα ονομάστηκε «Γκολ του Αιώνα» και διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου γκολ στην ιστορία. Η ταινία εξετάζει και τις δύο στιγμές όχι μόνο ως αθλητικά κατορθώματα ή αφορμές διαμάχης, αλλά και ως γεγονότα που επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το ποδόσφαιρο. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται η αμφισβήτηση και η ανθρώπινη ατέλεια – από την άλλη, η απόλυτη έκφραση της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας. Η συνύπαρξη αυτών των δύο αντικρουόμενων όψεων είναι που κάνει τον συγκεκριμένο αγώνα να παραμένει τόσο γοητευτικός μέχρι σήμερα.

Οι σκηνοθέτες αξιοποιούν μια ιδιαίτερα ευρηματική κινηματογραφική προσέγγιση, συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και σημερινές συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, όπως οι Γκάρι Λίνεκερ, Χόρχε Βαλντάνο, Πίτερ Σίλτον, Τζον Μπαρνς, Χόρχε Μπουρουτσάγα, Χούλιο Ολαρτικοετσέα και Όσκαρ Ρουγκέρι.

Οι παίκτες επιστρέφουν στα γεγονότα με τη σοφία της απόστασης και του χρόνου, θυμούνται τις εντάσεις της εποχής αλλά και εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τις στιγμές ποδοσφαιρικής ομορφιάς, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα τις δημιούργησε. Το αποτέλεσμα είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν αναλώνεται στη νοσταλγία ούτε στην ιστορική καταγραφή, αλλά μετατρέπει το παρελθόν σε μια ζωντανή, ανθρώπινη εμπειρία.

Έτσι, το «The Match» κατορθώνει κάτι σπάνιο: να μιλήσει ταυτόχρονα για το ποδόσφαιρο, την ιστορία, την πολιτική και τη μνήμη χωρίς να χάνει ποτέ τον παλμό του. Είναι μια ταινία που υπενθυμίζει πως τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα δεν ανήκουν μόνο στα γήπεδα, αλλά και στη συλλογική συνείδηση των λαών. Και τελικά, περισσότερο από μια ιστορία για νικητές και ηττημένους, το «The Match» είναι μια ιστορία για το πώς ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει κομμάτι της Ιστορίας.

Σκηνοθεσία: Χουάν Καμπράλ, Σαντιάγο Φράνκο

Αφηγητές: Γκάρι Λίνεκερ, Χόρχε Βαλντάνο, Πίτερ Σίλτον, Όσκαρ Ρουγκέρι, Τζον Μπαρνς, Ρικάρντο Τζούστι, Χόρχε Μπουρουτσάγα, Χούλιο Ολαρτικοετσέα

Διάρκεια: 91 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Κυκλοφορεί στις 10 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud.21