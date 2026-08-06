Οι διαφημιστικές αφίσες της νέας ταινίας «The Mummy» αποσύρθηκαν από το μετρό του Λονδίνου και από υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες, έπειτα από την απόφαση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Όπως κρίθηκε, το οπτικό υλικό της καμπάνιας περιείχε μια ιδιαίτερα ρεαλιστική απεικόνιση, η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως εικόνα νεκρού παιδιού.

Η βρετανική Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων, γνωστή ως ASA, έλαβε συνολικά 30 καταγγελίες για την προωθητική καμπάνια της ταινίας του Λι Κρόνιν. Πολλοί από όσους διαμαρτυρήθηκαν υποστήριξαν ότι η εικόνα ήταν ανατριχιαστική και μπορούσε να προκαλέσει έντονη δυσφορία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Όπως σημειώνει το BBC, στην αφίσα απεικονίζεται σε κοντινό πλάνο μια γυναικεία φιγούρα με μουμιοποιημένη όψη, βαθουλωμένα χαρακτηριστικά και το ένα μάτι πρησμένο και κλειστό. Δίπλα στην εικόνα εμφανίζεται η φράση: «Κάποια πράγματα είναι γραφτό να παραμένουν θαμμένα».

The U.K. Advertising Standards Authority has ruled that outdoor poster ads for “Lee Cronin’s The Mummy” have breached its code by presenting an image that gave “a realistic impression of a dead child.”



“The ASA received 30 complaints, many of whom believed the ads were… pic.twitter.com/0TxSMWQlnq — Variety (@Variety) August 5, 2026

Η Warner Bros υπερασπίστηκε τη διαφημιστική καμπάνια, σημειώνοντας ότι είχε σχεδιαστεί με την απαιτούμενη υπευθυνότητα απέναντι στους καταναλωτές και την κοινωνία και ότι στόχος της δεν ήταν να προκαλέσει φόβο ή προσβολή.

Η εταιρεία εξήγησε, επίσης, ότι ο χαρακτήρας της αφίσας δεν είναι νεκρός, αλλά μια «ζωντανή μούμια», η οποία επιστρέφει στους γονείς της ως νεαρή ενήλικη, πολλά χρόνια μετά την απαγωγή της όταν ήταν παιδί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ουδέτερη έκφραση του προσώπου και η απουσία σκηνών βίας ή εκφοβισμού είχαν επιλεγεί ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αναστάτωσης του κοινού.

Η απόφαση της αρμόδιας αρχής

Παρά τις εξηγήσεις της Warner Bros, η ASA έκανε δεκτές τις καταγγελίες που αφορούσαν τις αφίσες στους εξωτερικούς χώρους και στο δίκτυο του μετρό.

Σύμφωνα με την απόφασή της, το γκρίζο και σταχτί δέρμα της φιγούρας, τα σκασμένα χείλη και το ακίνητο, κενό βλέμμα δημιουργούσαν τη ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού. Η αρχή επεσήμανε ότι, επειδή η μορφή διατηρούσε αναγνωρίσιμα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, οι θεατές ήταν πιθανό να την αντιληφθούν με αυτόν τον τρόπο.

Η Warner Bros είχε επιβεβαιώσει ότι οι αφίσες δεν τοποθετήθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από σχολεία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι μία από τις διαφημιστικές πινακίδες ήταν άμεσα ορατή από παιδικό σταθμό.

Η ASA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εικόνα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση σε μικρά παιδιά και ότι δεν ήταν κατάλληλη για προβολή σε σημεία όπου υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να τη δουν ανήλικοι. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι οι αφίσες παραβίαζαν τον σχετικό διαφημιστικό κώδικα.

Αντίθετα, οι καταγγελίες που αφορούσαν τις τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις της ταινίας απορρίφθηκαν. Η Clearcast, η αρμόδια εταιρεία που εγκρίνει εκ των προτέρων τις τηλεοπτικές και streaming διαφημίσεις, είχε επιβάλει περιορισμό προβολής μετά τις 19:30.

Η ASA απέρριψε επίσης ξεχωριστές καταγγελίες για την προωθητική καμπάνια της ταινίας τρόμου «They Will Kill You», επίσης της Warner Bros. Περίπου 20 άτομα είχαν υποστηρίξει ότι οι συγκεκριμένες διαφημίσεις εξωράιζαν τη βία και τις επιθέσεις με μαχαίρι. Η αρχή, ωστόσο, έκρινε ότι οι εικόνες ήταν έντονα στιλιζαρισμένες και πρόβαλλαν ξεκάθαρα τον φανταστικό χαρακτήρα της ταινίας.