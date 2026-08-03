Το 2026 ανήκει δικαιωματικά στον Κρίστοφερ Νόλαν. Με την «Οδύσσεια» να προκαλεί πραγματικό χαμό στις αίθουσες και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, το όνομά του βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Ο κορυφαίος δημιουργός, που καταφέρνει σταθερά να ισορροπεί ανάμεσα στο ποιοτικό σινεμά και το μεγάλο θέαμα, έχοντας στο ενεργητικό του μερικά από τα σημαντικότερα και πιο προσοδοφόρα αριστουργήματα του σύγχρονου κινηματογράφου, συζητείται αυτή την περίοδο περισσότερο από κάθε άλλον. Η «Οδύσσεια» δεν γεμίζει απλώς τα σινεμά, αλλά γεννά και ένα νέο κοινό που «διψά» να ανακαλύψει το έργο του. Ανθρώπους που θέλουν να μάθουν από πού ξεκίνησαν όλα και πώς διαμορφώθηκε το μυαλό πίσω από αυτά τα τεράστια, πολυεπίπεδα blockbusters.

Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα βρούμε την απάντηση στο «Following» (1998), το οποίο αποτελεί την αφετηρία του. Το ξεκίνημα του Νόλαν, στην προσωπική του κινηματογραφική «οδύσσεια», είχε θα λέγαμε, τους δικούς του «Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες». Σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, ο Άγγλος δημιουργός ήταν απλώς ένας νεαρός που προσπαθούσε να πει μια ιστορία με μια δανεική κάμερα και μηδενικό budget. Με ελάχιστα χρήματα στην τσέπη και χωρίς κανένα εφέ, αλλά με αληθινό πάθος και τη βοήθεια των φίλων του, κατάφερε να στήσει ένα θρίλερ που έκρυβε μέσα του όλο το μυστήριο και την ένταση που λατρέψαμε χρόνια μετά στις μεγάλες του παραγωγές.

Αυτή την εβδομάδα, σε επιλεγμένες αίθουσες, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το «Following», όπου ο Κρίστοφερ Νόλαν αποδεικνύει με το ασπρόμαυρο αυτό, υποβλητικό neo-noir που τα βάζει με τον Χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, ότι ήταν ένας έτοιμος δημιουργός.

Πριν όμως κλείσεις το εισιτήριό σου, πάμε να δούμε μερικές ιστορίες από τα παρασκήνια της ταινίας που αποδεικνύουν πόσο… «do it yourself» ήταν τα πρώτα του βήματα.

Η σύνοψη

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.

Fun facts για το «Following»

Πλήρωσε το μπάτζετ από την τσέπη του: Το τελικό κόστος της ταινίας υπολογίζεται στις 3.500 λίρες (περίπου 6.000 δολάρια). Ο Νόλαν χρηματοδότησε την ταινία μόνος του, ξοδεύοντας κάθε μήνα τον μισό του μισθό από τα εταιρικά βίντεο που σκηνοθετούσε για να αγοράζει και να εμφανίζει το ασπρόμαυρο φιλμ των 16 mm.

Το τελικό κόστος της ταινίας υπολογίζεται στις 3.500 λίρες (περίπου 6.000 δολάρια). Ο Νόλαν χρηματοδότησε την ταινία μόνος του, ξοδεύοντας κάθε μήνα τον μισό του μισθό από τα εταιρικά βίντεο που σκηνοθετούσε για να αγοράζει και να εμφανίζει το ασπρόμαυρο φιλμ των 16 mm. Γυρίσματα μόνο τα Σαββατοκύριακα: Η παραγωγή κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Επειδή όλο το τεχνικό συνεργείο και οι ηθοποιοί είχαν κανονικές δουλειές τις καθημερινές, τα γυρίσματα γίνονταν αυστηρά και μόνο τα Σάββατα, καταγράφοντας μόλις 15 λεπτά υλικού κάθε φορά.

Η παραγωγή κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Επειδή όλο το τεχνικό συνεργείο και οι ηθοποιοί είχαν κανονικές δουλειές τις καθημερινές, τα γυρίσματα γίνονταν αυστηρά και μόνο τα Σάββατα, καταγράφοντας μόλις 15 λεπτά υλικού κάθε φορά. Οικογενειακή υπόθεση: Ο Νόλαν περιέγραψε τα γυρίσματα ως «ακραία» για ταινία χωρίς μπάτζετ. Στην παραγωγή τον βοήθησαν η σύζυγός του, Έμα Τόμας, και ο πρωταγωνιστής, Τζέρεμι Θέομπολντ. Μάλιστα, το σπίτι του πρωταγωνιστή είναι το σπίτι των γονιών του Νόλαν, η μητέρα του κάνει ένα πέρασμα σε αυτήν, ενώ ο θείος του (Τζον Νόλαν) του έδινε συμβουλές για το πώς να καθοδηγεί τους ηθοποιούς.

Ο Νόλαν περιέγραψε τα γυρίσματα ως «ακραία» για ταινία χωρίς μπάτζετ. Στην παραγωγή τον βοήθησαν η σύζυγός του, Έμα Τόμας, και ο πρωταγωνιστής, Τζέρεμι Θέομπολντ. Μάλιστα, το σπίτι του πρωταγωνιστή είναι το σπίτι των γονιών του Νόλαν, η μητέρα του κάνει ένα πέρασμα σε αυτήν, ενώ ο θείος του (Τζον Νόλαν) του έδινε συμβουλές για το πώς να καθοδηγεί τους ηθοποιούς. Φυσικό φως και ελάχιστες λήψεις: Λόγω του κόστους του φιλμ, δεν υπήρχαν επαγγελματικοί προβολείς. Χρησιμοποιήθηκε το φως του ήλιου ή τα φώτα των δωματίων. Έκαναν εξαντλητικές πρόβες για μήνες, ώστε κάθε σκηνή να γυρίζεται με την πρώτη ή τη δεύτερη λήψη για να μην χαλάει άσκοπα φιλμ.

Το πείραμα του σεναρίου: Το σενάριο ακολουθεί μια μπερδεμένη χρονικά δομή. Αρχικά γράφτηκε με κανονική χρονολογική σειρά, σκοπεύοντας να ανακατευτεί στο μοντάζ. Διαπίστωσε όμως ότι χρειαζόταν τόσο πολλές διορθώσεις για να βγάζει νόημα, που αποφάσισε στα επόμενα έργα του να γράφει τα σενάρια απευθείας με μη γραμμική δομή.

Το σενάριο ακολουθεί μια μπερδεμένη χρονικά δομή. Αρχικά γράφτηκε με κανονική χρονολογική σειρά, σκοπεύοντας να ανακατευτεί στο μοντάζ. Διαπίστωσε όμως ότι χρειαζόταν τόσο πολλές διορθώσεις για να βγάζει νόημα, που αποφάσισε στα επόμενα έργα του να γράφει τα σενάρια απευθείας με μη γραμμική δομή. Μοντάζ εξπρές μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα : Ο Νόλαν άρχισε να συγχρονίζει το υλικό έξι μήνες μετά την έναρξη των γυρισμάτων μαζί με τον φίλο του, Γκάρεθ Χιλ. Βρήκε έναν χώρο που του επέτρεψε να μάθει τα μηχανήματα δωρεάν, αλλά μετά έπρεπε να πληρώσει, νοικιάζοντας το μηχάνημα για ένα Σαββατοκύριακο έναντι 100 λιρών.

: Ο Νόλαν άρχισε να συγχρονίζει το υλικό έξι μήνες μετά την έναρξη των γυρισμάτων μαζί με τον φίλο του, Γκάρεθ Χιλ. Βρήκε έναν χώρο που του επέτρεψε να μάθει τα μηχανήματα δωρεάν, αλλά μετά έπρεπε να πληρώσει, νοικιάζοντας το μηχάνημα για ένα Σαββατοκύριακο έναντι 100 λιρών. Η έμπνευση από μια διάρρηξη: Ζώντας στο Λονδίνο, ο σκηνοθέτης γοητεύτηκε από το πώς το πλήθος λειτουργεί ως μάζα αλλά και ως μονάδες. Όταν το διαμέρισμά του παραβιάστηκε από διαρρήκτες, ένωσε αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα της «εισβολής» με την ιδέα του πλήθους για να γράψει την ιστορία ενός ανθρώπου που ακολουθεί αγνώστους.

Ζώντας στο Λονδίνο, ο σκηνοθέτης γοητεύτηκε από το πώς το πλήθος λειτουργεί ως μάζα αλλά και ως μονάδες. Όταν το διαμέρισμά του παραβιάστηκε από διαρρήκτες, ένωσε αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα της «εισβολής» με την ιδέα του πλήθους για να γράψει την ιστορία ενός ανθρώπου που ακολουθεί αγνώστους. Ένας αυτοδίδακτος σκηνοθέτης: Κι, όμως, ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν πήγε σε σχολή κινηματογράφου. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο UCL και χρησιμοποίησε τον εξοπλισμό της κινηματογραφικής λέσχης του πανεπιστημίου για να κάνει τα πρώτα του γυρίσματα. Εκεί, γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγο και μόνιμη παραγωγό του, Έμα Τόμας.

Η σύνδεση με το Inception και τον Ντι Κάπριο: Ο απατεώνας που παρασύρει τον πρωταγωνιστή στον υπόκοσμο ονομάζεται Cobb. Αν σου θυμίζει κάτι το όνομα, είναι επειδή ο Νόλαν το χρησιμοποίησε ξανά 12 χρόνια μετά στο Inception για τον χαρακτήρα που έπαιζε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο! Οι δύο χαρακτήρες δεν έχουν μόνο το ίδιο όνομα, αλλά και την ίδια ακριβώς «τρέλα»: και οι δύο είναι κλέφτες που δεν ψάχνουν απλώς για λεφτά, αλλά απολαμβάνουν να μπαίνουν στα σπίτια (στο Following) ή στα μυαλά των άλλων (στο Inception) για να παραβιάσουν τα μυστικά τους.

Ο απατεώνας που παρασύρει τον πρωταγωνιστή στον υπόκοσμο ονομάζεται Cobb. Αν σου θυμίζει κάτι το όνομα, είναι επειδή ο Νόλαν το χρησιμοποίησε ξανά 12 χρόνια μετά στο Inception για τον χαρακτήρα που έπαιζε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο! Οι δύο χαρακτήρες δεν έχουν μόνο το ίδιο όνομα, αλλά και την ίδια ακριβώς «τρέλα»: και οι δύο είναι κλέφτες που δεν ψάχνουν απλώς για λεφτά, αλλά απολαμβάνουν να μπαίνουν στα σπίτια (στο Following) ή στα μυαλά των άλλων (στο Inception) για να παραβιάσουν τα μυστικά τους. «Ασπρόμαυρη» από ανάγκη: Πολλοί νομίζουν ότι η ταινία είναι ασπρόμαυρη για λόγους ατμόσφαιρας, επειδή πρόκειται για neo-noir αστυνομικό θρίλερ. Η αλήθεια όμως είναι κυρίως πρακτική. Επειδή ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν είχε χρήματα για επαγγελματικά φώτα και προβολείς, χρησιμοποιούσε το φυσικό φως του ήλιου ή τις λάμπες των δωματίων. Αν γύριζε σε έγχρωμο, οι αλλαγές στο φως από σκηνή σε σκηνή θα φαίνονταν άσχημα στο μάτι. Στο ασπρόμαυρο, όμως, ήταν πολύ πιο εύκολο να ταιριάξει τις λήψεις στο μοντάζ χωρίς να φαίνεται η έλλειψη εξοπλισμού!

Πολλοί νομίζουν ότι η ταινία είναι ασπρόμαυρη για λόγους ατμόσφαιρας, επειδή πρόκειται για neo-noir αστυνομικό θρίλερ. Η αλήθεια όμως είναι κυρίως πρακτική. Επειδή ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν είχε χρήματα για επαγγελματικά φώτα και προβολείς, χρησιμοποιούσε το φυσικό φως του ήλιου ή τις λάμπες των δωματίων. Αν γύριζε σε έγχρωμο, οι αλλαγές στο φως από σκηνή σε σκηνή θα φαίνονταν άσχημα στο μάτι. Στο ασπρόμαυρο, όμως, ήταν πολύ πιο εύκολο να ταιριάξει τις λήψεις στο μοντάζ χωρίς να φαίνεται η έλλειψη εξοπλισμού! Διάρκεια λιγότερη από 70 λεπτά: Το Following διαρκεί μόλις 69 λεπτά (μαζί με τους τίτλους τέλους). Αυτή η μικρή διάρκεια βοήθησε τον Νόλαν με δύο τρόπους. Πρώτον, γλίτωσε πολλά χρήματα, αφού όσο λιγότερα λεπτά γύριζε, τόσο λιγότερο ακριβό φιλμ χρειαζόταν. Δεύτερον, η «μαζεμένη» διάρκεια έκανε την ταινία πιο ελκυστική για τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, που δέχονται πιο εύκολα μικρά και γρήγορα φιλμ από άγνωστους δημιουργούς.

Το Following διαρκεί μόλις 69 λεπτά (μαζί με τους τίτλους τέλους). Αυτή η μικρή διάρκεια βοήθησε τον Νόλαν με δύο τρόπους. Πρώτον, γλίτωσε πολλά χρήματα, αφού όσο λιγότερα λεπτά γύριζε, τόσο λιγότερο ακριβό φιλμ χρειαζόταν. Δεύτερον, η «μαζεμένη» διάρκεια έκανε την ταινία πιο ελκυστική για τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, που δέχονται πιο εύκολα μικρά και γρήγορα φιλμ από άγνωστους δημιουργούς. Έβγαλε 20 φορές τα λεφτά της: Εισπρακτικά τα πήγε περίφημα, αν αναλογιστεί κανείς πως κόστισε μόλις 6.000 δολάρια και αυτά από την τσέπη του ίδιου του σκηνοθέτη. Στο επίσημο box office κατάφερε να μαζέψει περίπου 126.000 δολάρια και μπορεί το νούμερο να ακούγεται μικρό μπροστά στα εκατομμύρια που βγάζει σήμερα ο Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά για το μέγεθός της ήταν τεράστια επιτυχία, αφού έβγαλε πάνω από 20 φορές τα λεφτά της! Το σημαντικότερο, όμως, κέρδος ήταν ότι χάρη σε αυτή την ταινία, οι παραγωγοί πρόσεξαν το ταλέντο του και του έδωσαν τα χρήματα για να φτιάξει το Memento.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Με τους: Τζέρεμι Θίομπαλντ, Άλεξ Χο, Λούσι Ράσελ, Τζον Νόλαν, Ντικ Μπράντσελ

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Γλώσσα: Αγγλικά

Είδος: Μυστηρίου, Θρίλερ

Έτος: 1998

Διάρκεια: 69’

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες, από το Cinobo.