Η μέρα που οι φανατικοί της Marvel περίμεναν, επιτέλους, ήρθε. Το «Spider-Man» – ο καλύτερος όλων των εποχών, σύμφωνα με τις πρώτες κριτικές – κάνει πρεμιέρα (για την ακρίβεια βγήκε την Τετάρτη 29/7) και αναμένεται να προκαλέσει συνωστισμό στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αυτή την εβδομάδα, ο πραγματικός του αντίπαλος δεν είναι οι υπόλοιπες πρεμιέρες κι επανεκδόσεις, αλλά η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία μετά από δύο εβδομάδες απόλυτης κυριαρχίας αποκτά έναν πανίσχυρο ανταγωνιστή. Ο Τομ Χόλαντ, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του ως Πίτερ Πάρκερ, καλωσορίζει τη νέα μέρα που έχει ξημερώσει για εκείνον. Φορώντας ξανά τη στολή του ανθρώπου-αράχνη, αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην καταπολέμηση του εγκλήματος και υπόσχεται μια καθηλωτική περιπέτεια.

Ωστόσο, αν δεν είστε φαν του είδους και ο «Spider-Man» δεν σας ενθουσιάζει, αυτή την εβδομάδα επανέρχονται στα σινεμά, κλασικά αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρώτη και καλύτερη η επιστροφή του θρυλικού «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, 50 χρόνια μετά την πρώτη προβολή, ενώ επανέρχεται η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, το «Following» του 1998, καθώς και τα «Ψηλά Τακούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Spider-Man: Καινούργια Μέρα

Σκηνοθεσία: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον

Σενάριο: Κρις ΜακΚέννα, Ερικ Σόμερς

Μουσική: Μάικλ Τζακίνο

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπατάλον, Τζον Μπερνθαλ, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, Μαρκ Ράφαλο

Διάρκεια: 145 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Είναι μια καινούργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ, που έχει πλέον αφοσιωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man. Κυκλοφορεί όμως σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται πια με τους παλιούς του φίλους να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς εκείνον. Η νέα κατάσταση τού επιφυλάσσει μία ανεξέλεγκτη αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα για να αποκρούσει μια νέα απειλή που στρέφεται εναντίον της πόλης και των ανθρώπων που αγαπά: έναν πανίσχυρο αντίπαλο που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Πίτερ Πάρκερ, εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν.

Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο

Σκηνοθεσία: Ρεμί Μπεζανσόν

Σενάριο: Ρεμί Μπεζανσόν

Μουσική: Λοράν Περέζ ντελ Μαρ

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Λελούς, Λετισιά Καστά, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Ιζαμπέλ Αϊμέ Γκονθάλεθ-Σόλα, Ματιάς Ζακέν, Τζένα Κναφό, Μπενεντίκτ Σουανέ

Διάρκεια: 104 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Ο μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος Φρανσουά γράφει συναρπαστικές ιστορίες εγκλήματος, αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορημάτων του, η ζωή απέχει πολύ από το να είναι συναρπαστική. Η σύντροφός του, Κολέτ, καθηγήτρια στη Σορβόννη και παγκοσμίου φήμης ειδικός στον Αλφρεντ Χίτσκοκ, έχει κουραστεί να παρακολουθεί τον Φρανσουά να κάθεται στο διαμέρισμά τους με τις πιτζάμες του, και λαχταρά τον ενθουσιασμό των κλασικών ταινιών που παρακολουθεί με τους μαθητές της. Όταν η Κολέτ αρχίζει να υποψιάζεται τον εκκεντρικό γείτονά τους, έναν ηθοποιό, ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, η καθημερινή ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται -και η σχέση τους ξαναζωντανεύει.

Αχνή Θέα των Λόφων

Σκηνοθεσία: Κέι Ισικάβα

Σενάριο: Κέι Ισικάβα

Μουσική: Πάβεου Μικιετίν

Πρωταγωνιστούν: Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικαϊντό, Γιο Γιοσίντα, Καμίλα Άικο, Κόχεϊ Ματσουσίτα, Τομοκάζου Μιούρα

Διάρκεια: 123 λεπτά

Γλώσσα: Ιαπωνικά, Αγγλικά

Ιαπωνία, Μ. Βρετανία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

1982, Ηνωμένο Βασίλειο. Μια επίδοξη Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από την μητέρα της, σχεδιάζοντας να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στις μεταπολεμικές εμπειρίες της στο Ναγκασάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως κάτι σε αυτές τις διηγήσεις δεν ταιριάζει.

Following

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν

Μουσική: Ντέιβιντ Τζούλιαν

Πρωταγωνιστούν: Τζέρεμι Θίομπολντ, Άλεξ Χο, Λούσι Ράσελ, Τζον Νόλαν, Ντικ Μπράντσελ

Διάρκεια: 70 λεπτά

Μ. Βρετανία, 1998, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.

Ψηλά Τακούνια

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μουσική: Ριουίτσι Σακαμότο

Πρωταγωνιστούν: Βικτόρια Αμπρίλ, Μαρίσα Παρέδες, Μιγκέλ Μποσέ

Διάρκεια: 112 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 1991

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Δεκαπέντε χρόνια αφότου εγκατέλειψε την 12χρονη κόρη της, Ρεμπέκα, στη Μαδρίτη για να ακολουθήσει καριέρα, μια ηλικιωμένη περφόρμερ επιστρέφει στην πόλη για να μάθει ότι η κοπέλα παντρεύτηκε έναν από τους πρώην εραστές της. Το κορίτσι έχει μεγαλώσει με τον πατέρα του, αλλά παραμένει προσκολλημένο στο πρόσωπο της απούσας και άσπλαχνης μητέρας του, η οποία βγάζει τώρα όλη της την οργή και την πικρία πάνω σε μία εύθραυστη κόρη. Όταν τελικά ξανασυναντιούνται το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Οι δυο τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη διαλυμένη σχέση μητέρας και κόρης και να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη κατάσταση που δημιουργεί ο κοινός τους έρωτας, όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν τελικά καταλήγουν ύποπτες για τη δολοφονία του άντρα.

O Ταξιτζής

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Σενάριο: Πολ Σρέιντερ

Μουσική: Μπέρναρντ Χέρμαν

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ, Άλμπερτ Μπρουκς, Πίτερ Μπόιλ, Χάρβεϊ Καϊτέλ

Διάρκεια: 114 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Η.Π.Α., 1976, Έγχρωμο

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ο Τράβις Μπικλ, ένας μοναχικός βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, που υποφέρει από κατάθλιψη και αϋπνίες, εργάζεται ως ταξιτζής στους νυχτερινούς δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου η αποξένωση και η βία εντείνουν την ψυχική του αποσταθεροποίηση. Καθώς αποτυγχάνει να συνδεθεί με τους γύρω του, αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος δράση, επιδιώκοντας να «καθαρίσει» την πόλη και να σώσει μια ανήλικη εκδιδόμενη.

Σκηνοθεσία: Λουκίνο Βισκόντι

Σενάριο: Σούζο Τσέκι ντ’ Αμίκο, Ενρίκο Μεντιόλι, Λουκίνο Βισκόντι

Μουσική: Φράνκο Μανίνο

Πρωταγωνιστούν: Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μάνγκανο, Κλόντια Μαρσάνι, Στεφάνο Πατρίτσι, Κλαούντια Καρντινάλε, Ντομινίκ Σαντά

Διάρκεια: 121 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, Γαλλία, 1974, Έγχρωμο

Διανομή: Filmboy Pictures

Η υπόθεση

Ένας απομονωμένος Αμερικανός καθηγητής ζει μια ήρεμη και μοναχική ζωή σε ένα πολυτελές παλάτσο στη Ρώμη, περιστοιχισμένος από τα βιβλία και τους πίνακες τέχνης του. Η τακτοποιημένη καθημερινότητά του ανατρέπεται βίαια όταν νοικιάζει τον επάνω όροφο σε μια θορυβώδη, ηδονιστική αριστοκρατική οικογένεια, η οποία εισβάλλει στον κόσμο του και τον παρασύρει σε ένα παιχνίδι εντάσεων, αποκαλύψεων και υπαρξιακών αναζητήσεων.